Политика
REGNUMГруппу российских актеров не пустили на Украину
Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины. Об этом сообщила 19 января пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
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Футбол
Клопп назвал великолепной игру «Ливерпуля» против «Манчестер Юнайтед»
Политика
Джонсон назвал Путину условие для нормализации отношений
Позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась, нормализации отношений с Москвой не будет, пока Россия не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность».
Политика
Помпео и Эрдоган покинули ливийскую конференцию в Берлине
Президент Турции Тайип Эрдоган и американский госсекретарь Майк Помпео покинули межливийскую конференцию, которая проходит в немецкой столице в воскресенье, 19 января.
Политика
Тела погибших в авиакатастрофе в Иране доставят на Украину 19 января
Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, доставят на Украину в воскресенье, 19 января, сообщила в пятницу пресс-служба авиакомпании "Международные авиалинии Украины".
Общество
Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
Армия и оружие
Американские военные не пустили российских к месторождению нефти в Сирии
Авто
Автомобили, которые американцы не продают более 15 лет
Армия и оружие
Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии
Общество
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Политика
Меркель не захотела фотографироваться без Путина
Политика
В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»
Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
Биатлон
Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге
В Рупольдинге, Германия, прошел пятый этап мужской гонки Кубка мира по биатлону.
Армия и оружие
Генерал ВСУ сказал, почему не был открыт огонь по отходящей колонне Гиркина
Генштаб Украины имел в своем распоряжении координаты отходящей колонны ополченцев во главе с Игорем Гиркиным, однако приказа открыть огонь не последовало.
Гаджеты
Кнопочный телефон за 2 390 рублей появился в России
Стало известно, что бренд BQ презентовал новую модель кнопочного телефона. Новинка получила название BQ 2800G Online.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл раскритиковал поступок дочери и ее супруга
Томас Маркл, отец Меган Маркл, подверг критики поведение дочери и ее избранника, принца Гарри.
Происшествия
В Киеве неизвестные зарезали ветерана «АТО»
В Киеве в ночь на 19 января неизвестные убили 32-летнего участника карательной операции Киева в Донбассе. Об этом сообщают украинские СМИ.
Общество
Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне
Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.
Общество
На следующей неделе в Москву вернется зима
Аномально теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на десять градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Шоу-бизнес
Помолодевшую Аллу Пугачеву заподозрили в пластической операции лица
Алла Борисовна Пугачева совсем недавно появилась на праздновании Дня рождения композитора Игоря Николаева с омоложенным лицом.
Политика
Дочь Пескова заявила об «идущем от силовиков» беспределе
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идет от правоохранительных органов.
Политика
Госдума утвердила Мишустина на посту премьер-министра
До прихода на работу в налоговую службу с 2004 года Мишустин занимал должность главы Федерального агентства кадастра недвижимости.
Космос
Ученый Леонид Ксанфомалити нашел на Венере жизнь
Технологии
Amazon создает систему оплаты по скану ладони
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Wall Street Journal, в «Amazon» будут созданы терминалы, рассчитываться в которых покупатели смогут с помощью ладоней.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Происшествия
В Миассе врача уволили за пьянство на рабочем месте
Врача из города Миасса Челябинской области уволили после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором он принимает пациентку, находясь в нетрезвом состоянии.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Шоу-бизнес
300 тысяч предложили Дане Борисовой за ночь любви
Накануне один из молодых подписчиков Даны предложил ей провести с ним ночь за деньги. в Качестве гонорара щедрый кавалер предложил кумиру 300 тысяч рублей, так же он готов взять на себя покупку билетов в бизнес-класс и номер в лучшем отеле столицы.