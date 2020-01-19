Политика

REGNUMREGNUMГруппу российских актеров не пустили на Украину

Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины. Об этом сообщила 19 января пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Читать в источнике
Комментировать53

Подробнее о событии

Украинские пограничники не пропустили четырех российских актеров

РБК13:13

На Украину не пустили Бутина, Колесникова и Удовиченко

Вести.Ru12:38

Погранслужба Украины не пропустила группу актёров из России

RT на русском12:12

Пограничники не пустили на Украину актеров Колесникова, Удовиченко и Бутина

ТАСС12:05

Украина не дала въехать четырем российским актёрам

Московский Комсомолец12:00

На Украину не пустили актеров Колесникова, Удовиченко и Бутина

Российская газета12:55

Четырех российских актеров не пропустили через украинскую границу

РИА Новости11:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 15:52, Ашберн
Единоборства

Отец Нурмагомедова назвал реванш с Макгрегором незаслуженным

РБК 05:43
Футбол

Клопп назвал великолепной игру «Ливерпуля» против «Манчестер Юнайтед»

ProstoProSport 15:05
Политика

Джонсон назвал Путину условие для нормализации отношений

Позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась, нормализации отношений с Москвой не будет, пока Россия не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность».
РБК 13:12
Политика

Помпео и Эрдоган покинули ливийскую конференцию в Берлине

Президент Турции Тайип Эрдоган и американский госсекретарь Майк Помпео покинули межливийскую конференцию, которая проходит в немецкой столице в воскресенье, 19 января.
iReactor 13:09
Политика

Тела погибших в авиакатастрофе в Иране доставят на Украину 19 января

Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, доставят на Украину в воскресенье, 19 января, сообщила в пятницу пресс-служба авиакомпании "Международные авиалинии Украины".
РИА Новости 17 января в 11:21
Общество

Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
Газета.Ru вчера в 08:52
Армия и оружие

Американские военные не пустили российских к месторождению нефти в Сирии

Lenta.ru 13:34
Авто

Автомобили, которые американцы не продают более 15 лет

Автоновости дня 11:10
Армия и оружие

Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии

РИА Новости 07:02
Общество

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском 12:53
Политика

Меркель не захотела фотографироваться без Путина

Национальная служба новостей 10:35
Политика

В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»

Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
ТАСС 12:43
Биатлон

Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге

В Рупольдинге, Германия, прошел пятый этап мужской гонки Кубка мира по биатлону.
Газета.Ru 09:56
Армия и оружие

Генерал ВСУ сказал, почему не был открыт огонь по отходящей колонне Гиркина

Генштаб Украины имел в своем распоряжении координаты отходящей колонны ополченцев во главе с Игорем Гиркиным, однако приказа открыть огонь не последовало.
Красная весна 15:19
Гаджеты

Кнопочный телефон за 2 390 рублей появился в России

Стало известно, что бренд BQ презентовал новую модель кнопочного телефона. Новинка получила название BQ 2800G Online.
Goroday.ru 15:15
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл раскритиковал поступок дочери и ее супруга

Томас Маркл, отец Меган Маркл, подверг критики поведение дочери и ее избранника, принца Гарри.
Ореанда-Новости 08:01
Происшествия

В Киеве неизвестные зарезали ветерана «АТО»

В Киеве в ночь на 19 января неизвестные убили 32-летнего участника карательной операции Киева в Донбассе. Об этом сообщают украинские СМИ.
ИА Новороссия 15:00
Общество

Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне

Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.
Кавказский узел 08:04
Общество

На следующей неделе в Москву вернется зима

Аномально теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на десять градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 11:46
Шоу-бизнес

Помолодевшую Аллу Пугачеву заподозрили в пластической операции лица

Алла Борисовна Пугачева совсем недавно появилась на праздновании Дня рождения композитора Игоря Николаева с омоложенным лицом.
Live24 05:38
Политика

Дочь Пескова заявила об «идущем от силовиков» беспределе

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идет от правоохранительных органов.
РБК 15:30
Происшествия

Россиянин упал с пятого этажа вместе с трехлетней дочерью

Lenta.ru 06:54
Политика

Госдума утвердила Мишустина на посту премьер-министра

До прихода на работу в налоговую службу с 2004 года Мишустин занимал должность главы Федерального агентства кадастра недвижимости.
31 канал Челябинска 16 января в 09:41
Космос

Ученый Леонид Ксанфомалити нашел на Венере жизнь

Vevby.ru 08:29
Технологии

Amazon создает систему оплаты по скану ладони

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Wall Street Journal, в «Amazon» будут созданы терминалы, рассчитываться в которых покупатели смогут с помощью ладоней.
ToDay News Ufa вчера в 14:18
Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru 08:20
Происшествия

В Миассе врача уволили за пьянство на рабочем месте

Врача из города Миасса Челябинской области уволили после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором он принимает пациентку, находясь в нетрезвом состоянии.
Газета.Ru 13:00
Политика

Разведчик Ботян рассказал об операции по спасению Кракова в 1945 году

РИА Новости 02:04
Политика

Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

Lenta.ru вчера в 23:32
Шоу-бизнес

300 тысяч предложили Дане Борисовой за ночь любви

Накануне один из молодых подписчиков Даны предложил ей провести с ним ночь за деньги. в Качестве гонорара щедрый кавалер предложил кумиру 300 тысяч рублей, так же он готов взять на себя покупку билетов в бизнес-класс и номер в лучшем отеле столицы.
Privet-Rostov.ru 11:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Колесников
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, телеведущий, заслуженный артист Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное