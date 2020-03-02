Происшествия
РБКГруппу сотрудников ДПС задержали на Кубани за взятки
В Краснодарском крае пресекли деятельность преступного сообщества, в которое входили сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
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с чего всё началось
Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.Известиявчера в 12:11
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В Краснодарском крае выявлено преступное сообщество из сотрудников полиции
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