с чего всё началось

В Краснодарском крае пресекли деятельность преступного сообщества, в которое входили сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Группу сотрудников ДПС задержали на Кубани за взятки

Энергетика Цена на нефть Brent поднялась выше $52 Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель.

Общество В Шанхае нашли коронавирус у граждан КНР, прилетевших через Москву У восьми граждан Китая, прилетевших рейсами авиакомпаний "Аэрофлот" и Lufthanza из Милана в Шанхай транзитом через Москву и Франкфурт-на-Майне, выявили новый тип коронавируса, говорится в сообщении правительства провинции Чжэцзян.

Общество Следователь заявил, что заказчик убийства Листьева известен На вопрос Пивоварова, кого следствие считает заказчиком убийства Листьева, следователь ответил, что «есть основания подозревать», однако не стал раскрывать личность подозреваемого и не продолжил фразу.

Общество В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Общество Роскачество обнаружило в губной помаде кадмий и никель Роскачество исследовало красные матовые губные помады и обнаружило в ней кадмий и никель. Об этом говорится в сообщении организации.

Биатлон Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.

Происшествия Прокурор попросил 2 года колонии для издевавшегося над Шамсутдиновым Гособвинитель запросил два года колонии-поселения для солдата срочной службы Руслана Мухатова, который признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и ещё семью солдатами в войсковой части в Забайкалье.

Политика Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.

Гаджеты Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов Компания Apple согласилась выплатить от $310 млн до $500 млн для урегулирования судебных разбирательств по обвинениям в намеренном замедлении работы старых моделей iPhone, чтобы побудить владельцев к покупке новых устройств.

Здоровье Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".

Политика Постпред США: Россия не угрожает Прибалтике Россия не угрожает существованию стран Прибалтики, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор в ходе беседы с журналистами.

Экономика Золотопромышленник из Магаданской области попал в список Forbes Золотопромышленник Магаданской области попал в рейтинг Forbes, который был составлен впервые по влиянию предпринимателей России на добычу золота.

Общество Пензенцам начнут выдавать маткапитал на первенца При появлении второго ребенка семья получит 616 617 рублей, что почти на 150 тысяч больше, чем ранее.

Авто Названы провоцирующие поломку двигателей ошибки водителей Эксперты рассказали, какие распространенные ошибки приводят к поломке мотора автомобиля. Об этом передает информационное издание «74.ру».

Технологии Названа вероятная опасность вакцины от коронавируса К настоящему времени в Гонконге уже разработана вакцина против коронавируса, но для ее тестирования потребуется много времени (по крайней мере, год и несколько месяцев).

Армия и оружие В России создают новый полицейский бронеавтомобиль Основными отличиями новой машины от бронеавтомобиля "Тигр" являются увеличенная до 1600 килограмм грузоподъемность, повышенная противоминная и баллистическая стойкость, более мощный дизельный двигатель российского производства ЯМЗ-5347-24, развивающий максимальную мощность 240 лошадиных сил.