Происшествия

РБКРБКГруппу сотрудников ДПС задержали на Кубани за взятки

В Краснодарском крае пресекли деятельность преступного сообщества, в которое входили сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
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с чего всё началось
Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает
 в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
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