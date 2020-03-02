Происшествия
РБКГруппу сотрудников ДПС задержали на Кубани за взятки
В Краснодарском крае пресекли деятельность преступного сообщества, в которое входили сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
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с чего всё началось
Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.Известия12:11
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Армия и оружие
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Дело активиста Котова вернули в суд
Хоккей
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Актеры комедийного сериала «Сваты-7» понемногу разъезжаются со съемок в Белоруссии.
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Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее
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В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Технологии
Сервис для водителей о загруженности автополос запустят в России
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Вакцина против коронавируса может навредить организму
Как сообщалось ранее, в Гонконге разработали вакцину против смертельного коронавируса, однако ее тестирование займет немало времени, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на заведующего кафедрой инфекционных заболеваний Гонконгского университета Юэна Квок-юнга.
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