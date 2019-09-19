Футбол

ЧемпионатЧемпионатГрушевский: и ЦСКА, и «Краснодар» переживут этот день

Базель — Краснодар
5 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Санкт-Якоб Парк»
Кевен Бюа
9′
Кевен Бюа
40′
46′
Руслан Камболов
Даниил Уткин
Валентин Штокер
51′
Лука Дзуффи
53′
Тонни Вильена
54′
Валентин Штокер
Ноа Окафор
58′
60′
Кристоффер Ольссон
Юнес Намли
64′
Александр Мартынович
Артур Кабрал
Блас Риверос
66′
67′
Иван Игнатьев
Маркус Берг
Ноа Окафор
79′
Лука Дзуффи
Самуэле Кампо
80′
Ждём разгромных статей от всех спортивных отечественных изданий с заголовками о том, что тренеры должны уйти в отставку, а футболисты закончить с футболом. Но, думаю, и ЦСКА, и «Краснодар» переживут этот день. Что касается московского клуба, оборона ЦСКА никогда не играла в таком составе.
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