Ждём разгромных статей от всех спортивных отечественных изданий с заголовками о том, что тренеры должны уйти в отставку, а футболисты закончить с футболом. Но, думаю, и ЦСКА, и «Краснодар» переживут этот день. Что касается московского клуба, оборона ЦСКА никогда не играла в таком составе.

Грушевский: и ЦСКА, и «Краснодар» переживут этот день

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