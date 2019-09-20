Футбол
ЧемпионатГрушевский: и ЦСКА, и «Краснодар» переживут этот день
Ждём разгромных статей от всех спортивных отечественных изданий с заголовками о том, что тренеры должны уйти в отставку, а футболисты закончить с футболом. Но, думаю, и ЦСКА, и «Краснодар» переживут этот день. Что касается московского клуба, оборона ЦСКА никогда не играла в таком составе.
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Газзаев: поражения ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы ударили по имиджу российского футбола
ТАСС19 сентября в 17:45
Поражения «Краснодара» и ЦСКА восприняли слишком болезненно. Но в этом есть кое-что хорошее
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Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
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РЕН ТВ вчера в 20:07
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Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
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Армия и оружие
Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО
Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 19:27
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Российские военные на учениях «Центр-2019» показали в действии огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и самоходные реактивные установки разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч»).
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
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Богомолов после свадьбы с Собчак сделал признание
Театральный режиссер Константин Богомолов сделал признание после свадьбы с Ксенией Собчак.
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Шоу-бизнес
Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось 6 лет
Детям Максима Галкина и певицы исполнилось 6 лет. На фанатской странице дочери Аллы Пугачевой Лизы опубликована поздравительная публикация.
OAnews 18 сентября в 02:54
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращения коррупции».
РБК вчера в 14:50
Армия и оружие
На Новой Земле на боевое дежурство заступили С-400
Заступление на боевое дежурство проходит всегда официально: с построением личного состава у боевых машин, с подъемом флага, гимном и торжественным маршем.
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Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо
В комментарии к посту Ким призвала людей, страдающих от такой же болезни, не позволять недугу рушить их привычный образ жизни. @poosh Впервые Кардашьян столкнулась с псориазом еще в подростковом возрасте.
Рамблер вчера в 07:43
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Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
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46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа
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Армия и оружие
В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму
В Сети появилось видео, как истребитель Су-27 совершает маневры над плато Мангуп в Крыму. Видеоролик опубликован в Instagram.
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Специалист Центра медицинской профилактики министерства здравоохранения Краснодарского края Александр Горячев рассказал о реальном влиянии алкоголя на человеческий организм.
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«Сначала деньги верните»: Шустер заявил, что подает в суд на Коломойского
Журналист и телеведущий Савик Шустер намерен подать иск против олигарха Игоря Коломойского.
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Армия и оружие
Губернатор ответил на слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отреагировал на угрозы американского генерала Джеффри Ли Харригана, заявившего о прорыве российской противовоздушной обороны (ПВО) в случае «агрессии» со стороны РФ.
Журналистская правда вчера в 04:15
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Немецкий журналист сравнил жизнь в Европе и России
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
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Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России
Ведущая Ольга Скабеева в ходе эфира на телеканале "Россия 1" в резкой форме осадила украинскую журналистку Янину Соколовскую за ее слова о проплывающем "трупе" России.
Газета.Ru 03:24
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина
RT на русском вчера в 17:11