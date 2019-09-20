Ждём разгромных статей от всех спортивных отечественных изданий с заголовками о том, что тренеры должны уйти в отставку, а футболисты закончить с футболом. Но, думаю, и ЦСКА, и «Краснодар» переживут этот день. Что касается московского клуба, оборона ЦСКА никогда не играла в таком составе.

Грушевский: и ЦСКА, и «Краснодар» переживут этот день

Спорт день за днем

Политика Трамп счел действия США на Украине бессмысленными Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.

Происшествия Якутскому шаману избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде Якутскому шаману Александру Габышеву, который "шел изгонять Путина", избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Энергетика «Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа «Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет.

Наука Зубы морских поедателей камней умеют самозатачиваться Исследователи выяснили механизмы того, как зубы морских ежей постоянно сохраняют свою остроту – оказалось, что они самозатачиваются, но только с одной стороны.

Политика В Киеве решили продать крейсер «Украина» Киевские власти приняли решение о продаже крейсера "Украина".

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.

Армия и оружие Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

Армия и оружие Применение установок «Солнцепек» и «Змей Горыныч» попало на видео Российские военные на учениях «Центр-2019» показали в действии огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и самоходные реактивные установки разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч»).

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Шоу-бизнес Богомолов после свадьбы с Собчак сделал признание Театральный режиссер Константин Богомолов сделал признание после свадьбы с Ксенией Собчак.

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Политика Зеленский подписал указ о неотложных мерах в украинской экономике Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращения коррупции».

Армия и оружие На Новой Земле на боевое дежурство заступили С-400 Заступление на боевое дежурство проходит всегда официально: с построением личного состава у боевых машин, с подъемом флага, гимном и торжественным маршем.

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Армия и оружие В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму В Сети появилось видео, как истребитель Су-27 совершает маневры над плато Мангуп в Крыму. Видеоролик опубликован в Instagram.

Происшествия Появилось видео горящего торгового центра во Владивостоке Очевидцы разместили в социальных сетях видеозапись возгорания торгового центра «Максим» во Владивостоке.

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Армия и оружие Губернатор ответил на слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отреагировал на угрозы американского генерала Джеффри Ли Харригана, заявившего о прорыве российской противовоздушной обороны (ПВО) в случае «агрессии» со стороны РФ.

Общество Немецкий журналист сравнил жизнь в Европе и России Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.