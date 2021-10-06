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Грушко отказался верить заявлениям НАТО о диалоге после высылки российских дипломатов

Высылка НАТО восьми российских дипломатов из Брюсселя говорит об истинной ценности заявлений представителей альянса о важности нормализации отношений с Москвой.
RT на русском
В среду британский телеканал Sky News сообщил, что НАТО приняла решение сократить состав постоянного представительства России при альянсе в Брюсселе наполовину - с 20 до 10 сотрудников, лишив восемь дипломатов аккредитации и сократив позиции еще двух.
ТАСС
Грушко напомнил, что ранее руководители организации заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия — НАТО, а также направить в Брюссель посла.
RT на русском
Как ранее писал сайт kp.ru, НАТО решило сократить состав постпредства РФ при альянсе в ответ на "враждебную деятельность" Москвы.
Комсомольская правда

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Замглавы МИД Грушко усомнился в желании НАТО вести диалог после высылки дипломатов
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