В среду британский телеканал Sky News сообщил, что НАТО приняла решение сократить состав постоянного представительства России при альянсе в Брюсселе наполовину - с 20 до 10 сотрудников, лишив восемь дипломатов аккредитации и сократив позиции еще двух.
Грушко напомнил, что ранее руководители организации заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия — НАТО, а также направить в Брюссель посла.
"Зарегистрировать депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, избранных по федеральному избирательному округу, в количестве девяти человек", - сказано в постановлении, принятом на заседании в среду.
"Захватив историческое лидерство, Россия отправила в космос актрису и режиссера для съемок фильма на орбите - проект, который, по словам руководителя национальной космической программы, дает возможность поднять престиж российского космоса", - NBC News.
Для анализа проявления двух групп заболеваний специалисты из Бристольского и Эдинбургского университетов использовали менделевскую рандомизацию для обработки данных пациентов из Биобанка Великобритании и выявили генетические варианты, определяющие конкретные аллергические заболевания, а затем проверили их на наличие связи с психическими расстройствами.