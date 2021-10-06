Эшли Баду-Аггри: подтверждена связь между аллергией и психическими расстройствами человека

Для анализа проявления двух групп заболеваний специалисты из Бристольского и Эдинбургского университетов использовали менделевскую рандомизацию для обработки данных пациентов из Биобанка Великобритании и выявили генетические варианты, определяющие конкретные аллергические заболевания, а затем проверили их на наличие связи с психическими расстройствами.