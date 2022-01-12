Будьте в Плюсе

Грушко заявил о подрыве безопасности России в случае расширения НАТО

Москва будет переходить к политике контрсдерживания, если НАТО будет пытаться сдерживать Россию, заявил в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко по итогам заседания совета Россия-НАТО.
Интерфакс
Заседание Совета Россия — НАТО прошло в Брюсселе.
РБК
Грушко подчеркнул, что если страны НАТО хотят сотрудничать с РФ, то альянс должен принять миротворческую роль России.
Sputnik Молдова
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а в Вене позднее пройдут консультации на площадке ОБСЕ.
РИА Новости

Подробнее о событии

Грушко предупредил о подрыве безопасности России в случае расширения НАТО
Комсомольская правдавчера в 15:15
Грушко заявил, что расширение НАТО несет неприемлемые для России риски
ТАССвчера в 12:04
В МИДе пообещали ответить НАТО политикой контрсдерживания
РБКвчера в 11:52
В МИДе заявили об отсутствии у Москвы и НАТО объединяющей позитивной повестки дня
Взгляд.рувчера в 12:14
МИД РФ: риски от дальнейшего расширения НАТО пересилят его выгоды
Коммерсантъвчера в 11:45
В МИД России заявили о необходимости юридических гарантий нерасширения НАТО
RT на русскомвчера в 12:38
Замглавы МИД Грушко: Россия может перейти к политике контрсдерживания НАТО
РИА Новостивчера в 12:07

Интересное

Дефицит кадров может стать причиной роста зарплат в России

Российский рынок труда живет в период острого дефицита кадров, с каждым годом это будет ощущаться всё сильнее.
АБНвчера в 10:59

Samsung может отменить выпуск процессора Exynos 2200 собственного производства

Возникшие трудности могут привести к отсрочке анонса новой линейки флагманских смартфонов Компания Samsung может отменить анонс процессоров Exynos 2200 собственного производства, предназначенных для новой линейки флагманских смартфонов.
Центральная Служба Новостейвчера в 07:07

Эвра: «В каждой команде есть как минимум два гея. Я играл с ними»

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра убежден, что в каждой футбольной команде есть геи. Он с ними пересекался.
Бомбардир.рувчера в 11:25

Полякам рекомендовали не кипятить полный чайник для экономии газа

Не следует кипятить полный чайник. Для разогрева пищи лучше использовать маленькие кастрюли и сковородки.
BFM.ruвчера в 13:53

Мишина и Галлямов побили мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов занимают первое место после короткой программы на чемпионате Европы в Таллине.
Спорт-Экспрессвчера в 15:18

В состав петербургского арт-парка «Тучков буян» войдут фонтанный комплекс и паркинг

В рамках создания общественного пространства "Тучков буян" в центре Санкт-Петербурга планируется возвести парк с фонтанным комплексом, произвести реконструкцию набережной, а также построить подземный переход и общедоступный паркинг.
Life.ru10 января в 13:14

Банк ВТБ поднял ставки по ипотеке до 10,3% для первичного и вторичного рынков

Банк ВТБ с 11 января поднял ставку до 10,3% как для первичного, так и для вторичного рынков недвижимости, сообщает РИА Новости.
Экономика сегодня11 января в 10:26

Тропические циклоны переместятся на север

Из-за изменения климата ураганы будут чаще наблюдаться в более населенных регионах Международная группа ученых пришла к выводу, что изменение климата станет причиной расширения диапазона тропических циклонов.
Вокруг Света11 января в 14:00

В Брюсселе состоялась встреча Совета Россия-НАТО

В среду, 12 января, в сверкающем стеклом и металлом новом здании штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе, которое обошлось налогоплательщикам по обе стороны Атлантики в 1,2 миллиарда долларов, состоялась первая за последние два с половиной года встреча Совета Россия - НАТО (СРН).
Российская газетавчера в 10:23