Напомним, серия фотографий с «грустным Киану Ривзом» появилась в 2010 году, когда папарацци заснял актёра, обедающего в одиночестве на лавочке в парке. Позже на основе этих снимков была создана масса фотоколлажей, один из которых оказался в украинском учебнике.

Политика Путин объяснил увольнение экс-главы Чувашии Президент РФ Владимир Путин заявил, что информации о причастности к коррупции экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева нет, однако без уважения к людям работать нельзя - если этого у чиновника нет, нужно оставить должность.

Хоккей Третьяк: ФХР хочет создать Российскую лигу Не секрет, что многие ребята хотят уехать в Северную Америку. Поэтому ФХР очень много работала над программой развития хоккея.

Кино «Холоп» стал самым кассовым фильмом России Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.

Политика Эрдоган объяснил фразу «Слава Украине» во время визита в Киев Ранее в СМИ появилось видео, как Эрдоган во время официального визита на Украину поприветствовал почетный караул украинских военных словами "Слава Украине", на что в ответ прозвучало: "Героям слава".

Политика Рада предварительно одобрила сокращение числа депутатов Верховная рада в первом чтении одобрила предложение сократить число депутатов с 450 до 300.

Политика Лукашенко анонсировал встречу с Путиным Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Экономика ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.

Здоровье Врач назвал самый опасный алкогольный напиток Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.

Шоу-бизнес Милла Йовович показала фото новорожденной дочери Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.

Политика Лавров обвинил Турцию в невыполнении обязательств по Идлибу Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств по сирийской провинции Идлиб.

Экономика Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля В понедельник, 3 февраля, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей.