Общество

REGNUMREGNUM«Грустный» Киану Ривз изображен в украинском учебнике истории

Напомним, серия фотографий с «грустным Киану Ривзом» появилась в 2010 году, когда папарацци заснял актёра, обедающего в одиночестве на лавочке в парке. Позже на основе этих снимков была создана масса фотоколлажей, один из которых оказался в украинском учебнике.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Фотомонтаж с Киану Ривзом был напечатан в украинском учебнике вместо исторического снимка

ТАСС07:47

Киану Ривз попал в украинский учебник по истории на снимке 1932 года

News.ru03:49

Киану Ривз — путешественник во времени. Новые фото для украинских учебников

Телеканал 360°07:07

Киану Ривз попал в украинский учебник по всемирной истории

РБК04:35

Прифотошопленного к историческому кадру Киану Ривза нашли в украинском учебнике

Газета.Ru04:07

Киану Ривз попал на страницы украинского учебника истории

РИА Новости06:36

«Грустный» Киану Ривз изображен в украинском учебнике истории

REGNUM03:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 09:42, Ашберн
Политика

Путин объяснил увольнение экс-главы Чувашии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что информации о причастности к коррупции экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева нет, однако без уважения к людям работать нельзя - если этого у чиновника нет, нужно оставить должность.
РИА Новости 06:47
Хоккей

Третьяк: ФХР хочет создать Российскую лигу

Не секрет, что многие ребята хотят уехать в Северную Америку. Поэтому ФХР очень много работала над программой развития хоккея.
Чемпионат 06:26
Политика

Путин: поправки к Конституции не связаны с продлением полномочий

Президент России Владимир Путин заявил, что предложил поправки к Конституции не для продления своих полномочий.
RT на русском 06:43
Общество

У сестры Кадырова нашли элитную недвижимость в Москве

У сестры Рамзана Кадырова Зулай нашли элитную недвижимость в Москве.
Lenta.ru 09:15
Политика

Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком

В одном из сообщений Кива назвал украинского премьер-министра Алексея Гончарука «гомиком», сообщает «TK Media».
Lenta.ru 08:24
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом России

Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
Газета.Ru 03:38
Общество

«Магнит» остановил закупки овощей и фруктов в Китае

Российский продуктовый ретейлер «Магнит» сообщил об остановке закупок фруктов и овощей из Китая.
Aobe.ru вчера в 11:34
Футбол

Смолов назвал причину перехода в «Сельту»

Газета.Ru 08:37
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью

Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Газета.Ru 06:09
Политика

Эрдоган объяснил фразу «Слава Украине» во время визита в Киев

Ранее в СМИ появилось видео, как Эрдоган во время официального визита на Украину поприветствовал почетный караул украинских военных словами "Слава Украине", на что в ответ прозвучало: "Героям слава".
РИА Новости 09:26
Политика

Первый самолет ВКС России прибыл в Ухань для эвакуации граждан

Первый из самолетов Воздушно-космических сил прибыл в Ухань для эвакуации оттуда россиян. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.
ТАСС 08:42
Общество

Эвакуированных из Китая поместят на карантин в Тюменской области

Граждан РФ и других стран, эвакуированных из Китая, временно разместят в Тюменской области, где они будут находиться под карантином.
ТАСС 08:31
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике

Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
Inc-news.ru 06:39
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

Эпиграф 04:45
Политика

Рада предварительно одобрила сокращение числа депутатов

Верховная рада в первом чтении одобрила предложение сократить число депутатов с 450 до 300.
Газета.Ru 08:26
Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Газета.Ru 05:27
Общество

Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue

Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
РИА Новости 01:19
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Экономика

ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.
ТАСС 07:04
Политика

Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»

В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
REGNUM 04:08
Фигурное катание

Евгения Медведева ответила на обвинения в алкоголизме

Московский Комсомолец 09:28
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости 09:01
Общество

Оппозиционеры призвали мэра Москвы согласовать «Марш Немцова»

Интерфакс 09:05
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета 00:40
Политика

Лавров обвинил Турцию в невыполнении обязательств по Идлибу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств по сирийской провинции Идлиб.
Взгляд.ру 09:29
Шоу-бизнес

Асмус продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике

Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото в купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру.
News.ru вчера в 15:51
Экономика

Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля

В понедельник, 3 февраля, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей.
Интерфакс 04:51
Авто

УАЗ начал продавать новую версию «буханки» почти за миллион рублей

В прошлом году УАЗ уже выпустил серию "буханок" в экспедиционном исполнении, а теперь предприятие вернулось к этой теме.
Wroom.ru 06:54
Здоровье

ВОЗ не признала коронавирус пандемией

Накануне глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявлял, что мир «опасно не готов к глобальной пандемии».
Росбалт 08:15
Армия и оружие

ЦПВС: «Белые каски» отсняли видео о якобы применении в САР химоружия

Члены «Белых касок» совместно с террористами завершили в зоне деэскалации Идлиб съёмки постановочного видео о якобы применении сирийскими войсками отравляющих веществ против населения, кадры подготовлены для распространения в соцсетях и СМИ.
RT на русском 09:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Киану Ривз
Американский актер
Канадский актёр, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант. Наиболее известен своими ролями в киносериях «Матрица», «Билл и Тед» и «Джон Уик», а также фильмах «На гребне волны», «Мой личный штат Айдахо», «Дракула», «Скорость», «Джонни-мнемоник», «Адвокат дьявола», «Константин: Повелитель тьмы» и «Короли улиц».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное