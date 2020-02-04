Общество
REGNUM«Грустный» Киану Ривз изображен в украинском учебнике истории
Напомним, серия фотографий с «грустным Киану Ривзом» появилась в 2010 году, когда папарацци заснял актёра, обедающего в одиночестве на лавочке в парке. Позже на основе этих снимков была создана масса фотоколлажей, один из которых оказался в украинском учебнике.
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Политика
Путин объяснил увольнение экс-главы Чувашии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что информации о причастности к коррупции экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева нет, однако без уважения к людям работать нельзя - если этого у чиновника нет, нужно оставить должность.
Хоккей
Третьяк: ФХР хочет создать Российскую лигу
Не секрет, что многие ребята хотят уехать в Северную Америку. Поэтому ФХР очень много работала над программой развития хоккея.
Политика
Путин: поправки к Конституции не связаны с продлением полномочий
Президент России Владимир Путин заявил, что предложил поправки к Конституции не для продления своих полномочий.
Общество
У сестры Кадырова нашли элитную недвижимость в Москве
У сестры Рамзана Кадырова Зулай нашли элитную недвижимость в Москве.
Политика
Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком
В одном из сообщений Кива назвал украинского премьер-министра Алексея Гончарука «гомиком», сообщает «TK Media».
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом России
Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
Общество
«Магнит» остановил закупки овощей и фруктов в Китае
Российский продуктовый ретейлер «Магнит» сообщил об остановке закупок фруктов и овощей из Китая.
Футбол
Смолов назвал причину перехода в «Сельту»
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Политика
Эрдоган объяснил фразу «Слава Украине» во время визита в Киев
Ранее в СМИ появилось видео, как Эрдоган во время официального визита на Украину поприветствовал почетный караул украинских военных словами "Слава Украине", на что в ответ прозвучало: "Героям слава".
Политика
Первый самолет ВКС России прибыл в Ухань для эвакуации граждан
Первый из самолетов Воздушно-космических сил прибыл в Ухань для эвакуации оттуда россиян. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.
Общество
Эвакуированных из Китая поместят на карантин в Тюменской области
Граждан РФ и других стран, эвакуированных из Китая, временно разместят в Тюменской области, где они будут находиться под карантином.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике
Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
Политика
Рада предварительно одобрила сокращение числа депутатов
Верховная рада в первом чтении одобрила предложение сократить число депутатов с 450 до 300.
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированной на конец текущей недели встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Общество
Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue
Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Экономика
ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид
Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.
Политика
Историк Яд ва-Шем извинился за умолчание о «преступлениях СССР»
В показанном на форуме фильме не говорится о «преступлениях СССР во время Второй мировой войны», в частности, о разделе Польши, указано в открытом письме историка.
Фигурное катание
Евгения Медведева ответила на обвинения в алкоголизме
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Политика
Лавров обвинил Турцию в невыполнении обязательств по Идлибу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств по сирийской провинции Идлиб.
Шоу-бизнес
Асмус продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике
Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото в купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру.
Экономика
Авиабилеты за рубеж подорожают с 5 февраля
В понедельник, 3 февраля, доллар США поднялся выше 64 рублей впервые с 4 декабря. Официальный курс евро вырос до 70,79 рублей.
Авто
УАЗ начал продавать новую версию «буханки» почти за миллион рублей
В прошлом году УАЗ уже выпустил серию "буханок" в экспедиционном исполнении, а теперь предприятие вернулось к этой теме.
Здоровье
ВОЗ не признала коронавирус пандемией
Накануне глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявлял, что мир «опасно не готов к глобальной пандемии».
Армия и оружие
ЦПВС: «Белые каски» отсняли видео о якобы применении в САР химоружия
Члены «Белых касок» совместно с террористами завершили в зоне деэскалации Идлиб съёмки постановочного видео о якобы применении сирийскими войсками отравляющих веществ против населения, кадры подготовлены для распространения в соцсетях и СМИ.