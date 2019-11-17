Политика

РИА НовостиРИА НовостиГрузинская оппозиция готовит масштабный митинг в Тбилиси

В Тбилиси, перед зданием парламента начались акции протеста оппозиционеров, разных НПО и их сторонников. Против правительства объединились все оппозиционных силы, они требуют проведения внеочередных парламентских выборов и назначение переходного правительства.
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Григол Вашадзе
Мы никуда не расходимся и начинаем пикетирование парламента. Все закончено. Когда неформальные правители страны нам говорят, что граждане, вы нам безразличны, мы должны использовать все радикальные инструменты, которые предусматривает конституция.
— Григол Вашадзе, грузинский дипломатТАСС 08:39

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