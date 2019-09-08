с чего всё началось

Сперва Катамадзе страшно оправдывалась, что вообще пела в России, которую терпеть не может и считает врагом; затем заявила, что петь у нас никогда больше не будет. А тут вдруг вспомнила, как любит российских зрителей. Ненависть проходит, начинается тоска по российским гонорарам.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам. До этого Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников. По словам сенатора, за заявлением певицы стоит материальный интерес.

Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии

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