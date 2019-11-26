Общество

RT на русскомRT на русскомВ Тбилиси демонстрантов разогнали водомётами

Спецназ Грузии разогнал протестующих возле здания парламента в Тбилиси с помощью водомётов.
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Полиция задержала до 20 протестующих у здания парламента в Тбилиси

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В Тбилиси полиция применила водометы для разгона протестующих возле парламента

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Запуск грузового корабля «Прогресс МС-13» к МКС перенесён на 6 декабря

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Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер госпитализирован из СИЗО «Лефортово» для проведения обследования, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Всего для ТОФ в 2016 году заказали шесть подлодок этого типа.
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Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллионов рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллионов.
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