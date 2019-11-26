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Спорт Ларов отреагировал на рекомендации ВАДА в отношении России Министр иностранных дел Сергей Лавров призвал не делать поспешных выводов в связи с рекомендацией исполкому Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить Россию от международных соревнований.

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