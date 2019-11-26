Общество

Вести.RuВести.RuПротив митингующих в Тбилиси применили водометы

Полиция Тбилиси применила водометы, чтобы разогнать митингующих у здания парламента.
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В Грузии освободили всех задержанных в ходе разгона митинга оппозиции

ТАСС03:10

В Тбилиси задержали 28 человек в ходе разгона протестов у парламента

РИА Новости00:14

В Тбилиси при разгоне митинга оппозиции задержали 28 человек

РБК01:00

Полиция Грузии задержала 28 человек во время протестов у здания парламента

Коммерсантъ01:19

Оппозиция не пропускает машины к зданию парламента Грузии - видео

Sputnik Грузия03:09

Полиция задержала до 20 протестующих у здания парламента в Тбилиси

Интерфаксвчера в 22:35

Все 28 человек, задержанных в Тбилиси у здания парламента, отпущены под обязательства о явке в суд

Эхо Москвы03:34
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Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

REGNUM вчера в 09:24
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В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google

Стоит отметить, что в Европе указная модель смартфона предлагается тоже без сервисов Google.
Astera вчера в 03:36
Спорт

Вяльбе прокомментирует Кубок мира по лыжным гонкам на Первом канале

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментирует этапы Кубка мира в эфире Первого канала.
ТАСС Спорт вчера в 12:24
Происшествия

В Дрездене ограбили сокровищницу «Зеленый свод» на €1 млрд

Утром 25 ноября злоумышленники обесточили здание музея, проникли в помещение через окно и похитили антикварные украшения на сумму около €1 млрд.
Газета.Ru вчера в 11:51
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Путин и Зеленский обсудили поставки газа на Украину

Лидеры государств обсудили вопросы поставок газа и продолжение транзита через Украину.
Lenta.ru вчера в 15:02
Общество

Легендарный кардиохирург Бокерия продолжит оперировать

Pravda.Ru 02:07
Шоу-бизнес

«Пятый месяц»: Раскрыты детали «беременности» Светланы Ходченковой

Ещё пару месяцев назад возникли слухи о романе Светланы Ходченковой с Семёном Слепаковым.
Bimru.ru вчера в 06:59
Спорт

Путин срочно созывает руководителей всех спортивных федераций

Президент РФ Владимир Путин вызвал руководителей всех спортивных федераций на круглый стол.
Вести.Ru 02:11
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11

Количество обратившихся за помощью к медикам после ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 человек, после осмотра на амбулаторное лечение отпущено 10 из них, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
ТАСС 03:32
Происшествия

В ЕАО арестован священник по подозрению в растлении детей

Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района по подозрению в растлении несовершеннолетних.
Газета.Ru 00:34
Общество

Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

РИА Новости 03:46
Шоу-бизнес

Музыка вне политики: Николай Басков заступился за Софию Ротару

Пригожин, Галкин, Лолита, Лазарев и Королёва поддержали певца Золотой голос России не выдержал оскорблений в адрес коллеги и заступился за неё.
SM News вчера в 16:35
Происшествия

Еще один экс-фигурант «московского дела» подал иск к Минфину

Бывший фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Абаничев подал в Тверской суд столицы иск о реабилитации с требованием взыскать с Минфина РФ компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей, сообщил председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков.
Коммерсантъ 01:37
Политика

В Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа

В Кремле нет скепсиса по поводу возможности проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Lenta.ru 02:13
Энергетика

Казахстан рассматривает возможность присоединения к «Силе Сибири-2»

Казахстан изучает вопрос присоединения к газопроводу «Сила Сибири-2» для газификации объектов Восточно-Казахстанской области, сообщил первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов.
Коммерсантъ 03:24
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал вчера в 09:00
Происшествия

В Кургане вынесли приговор женщине, бившей дочь головой о батарею

Курганский горсуд назначил условный срок женщине, которая била свою маленькую дочь головой о батарею, а зимой оставила у подъезда в мороз двух свои детей, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
РИА Новости 01:58
Происшествия

РБК сообщил о задержании экс-майора полиции по делу о «квартирах на ночь» в Москве

ФСБ совместно с СКР задержали бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД «Пресненский» майора Руслана Дейниченко, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 03:35
Политика

Названы главные сторонники развязывания войны в Чечне

Перед началом чеченской войны в 1994 году в Кремле не было четкого понимания, как поступить с объявившей о независимости республикой, а главными сторонниками силовой операции были председатель правительства Виктор Черномырдин и его зам Олег Сосковец, считает сопредседатель Московской Хельсинкской группы, в 1994-1995 годах — депутат Государственной Думы Валерий Борщев.
Lenta.ru 03:01
Общество

Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей

Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.
Известия вчера в 11:27
Авто

В России Subaru отзывает более 7 тысяч автомобилей

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Происшествия

В Подмосковье предъявили обвинение матери, бросившей младенца в кустах

Матери новорожденного ребенка, найденного в кустах в Подмосковье, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 01:47
Общество

В России планируют маркировать домашних животных

Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
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В Иркутске у похитителя-насильника отбили девятилетнюю девочку

В Иркутске задержали мужчину, который чуть не похитил девятилетнюю девочку с целью дальнейшего изнасилования.
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Сотни человек пострадали при землетрясении в Албании

Число пострадавших в результате сильного землетрясения в Албании, которое произошло в ночь на вторник, 26 ноября, по последним данным, возросло до 325.
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Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поставил подпись под контрактом о бое с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.
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Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие

Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
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В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища

Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
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Хоккеист «Далласа» Радулов признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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