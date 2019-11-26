Полиция Тбилиси применила водометы, чтобы разогнать митингующих у здания парламента.

Против митингующих в Тбилиси применили водометы

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