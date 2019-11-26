Общество
Вести.RuПротив митингующих в Тбилиси применили водометы
Полиция Тбилиси применила водометы, чтобы разогнать митингующих у здания парламента.
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Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Гаджеты
В России появится смартфон Huawei Mate 30 Pro без сервисов Google
Стоит отметить, что в Европе указная модель смартфона предлагается тоже без сервисов Google.
Спорт
Вяльбе прокомментирует Кубок мира по лыжным гонкам на Первом канале
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментирует этапы Кубка мира в эфире Первого канала.
Происшествия
В Дрездене ограбили сокровищницу «Зеленый свод» на €1 млрд
Утром 25 ноября злоумышленники обесточили здание музея, проникли в помещение через окно и похитили антикварные украшения на сумму около €1 млрд.
Политика
Путин и Зеленский обсудили поставки газа на Украину
Лидеры государств обсудили вопросы поставок газа и продолжение транзита через Украину.
Шоу-бизнес
«Пятый месяц»: Раскрыты детали «беременности» Светланы Ходченковой
Ещё пару месяцев назад возникли слухи о романе Светланы Ходченковой с Семёном Слепаковым.
Спорт
Путин срочно созывает руководителей всех спортивных федераций
Президент РФ Владимир Путин вызвал руководителей всех спортивных федераций на круглый стол.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11
Количество обратившихся за помощью к медикам после ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 человек, после осмотра на амбулаторное лечение отпущено 10 из них, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
Происшествия
В ЕАО арестован священник по подозрению в растлении детей
Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района по подозрению в растлении несовершеннолетних.
Шоу-бизнес
Музыка вне политики: Николай Басков заступился за Софию Ротару
Пригожин, Галкин, Лолита, Лазарев и Королёва поддержали певца Золотой голос России не выдержал оскорблений в адрес коллеги и заступился за неё.
Происшествия
Еще один экс-фигурант «московского дела» подал иск к Минфину
Бывший фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Абаничев подал в Тверской суд столицы иск о реабилитации с требованием взыскать с Минфина РФ компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей, сообщил председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков.
Политика
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа
В Кремле нет скепсиса по поводу возможности проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Энергетика
Казахстан рассматривает возможность присоединения к «Силе Сибири-2»
Казахстан изучает вопрос присоединения к газопроводу «Сила Сибири-2» для газификации объектов Восточно-Казахстанской области, сообщил первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Происшествия
В Кургане вынесли приговор женщине, бившей дочь головой о батарею
Курганский горсуд назначил условный срок женщине, которая била свою маленькую дочь головой о батарею, а зимой оставила у подъезда в мороз двух свои детей, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
Происшествия
РБК сообщил о задержании экс-майора полиции по делу о «квартирах на ночь» в Москве
ФСБ совместно с СКР задержали бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД «Пресненский» майора Руслана Дейниченко, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Политика
Названы главные сторонники развязывания войны в Чечне
Перед началом чеченской войны в 1994 году в Кремле не было четкого понимания, как поступить с объявившей о независимости республикой, а главными сторонниками силовой операции были председатель правительства Виктор Черномырдин и его зам Олег Сосковец, считает сопредседатель Московской Хельсинкской группы, в 1994-1995 годах — депутат Государственной Думы Валерий Борщев.
Общество
Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей
Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.
Авто
В России Subaru отзывает более 7 тысяч автомобилей
Происшествия
В Подмосковье предъявили обвинение матери, бросившей младенца в кустах
Матери новорожденного ребенка, найденного в кустах в Подмосковье, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Общество
В России планируют маркировать домашних животных
Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Происшествия
В Иркутске у похитителя-насильника отбили девятилетнюю девочку
В Иркутске задержали мужчину, который чуть не похитил девятилетнюю девочку с целью дальнейшего изнасилования.
Происшествия
Сотни человек пострадали при землетрясении в Албании
Число пострадавших в результате сильного землетрясения в Албании, которое произошло в ночь на вторник, 26 ноября, по последним данным, возросло до 325.
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поставил подпись под контрактом о бое с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.
Политика
Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие
Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
Кино
Телеканал AMC опубликовал трейлер продолжения «Ходячих мертвецов»
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища
Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
Хоккей
Хоккеист «Далласа» Радулов признан первой звездой игрового дня в НХЛ
Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).