с чего всё началось

Общество В Калифорнии активизировался спящий 500 лет тектонический разрыв Ученые установили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный разлом в земной коре, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, передает Science.

Происшествия 15 человек погибли в результате прорыва дамбы в Красноярском крае В ночь на субботу, 19 октября, в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на реке Сейба прорвало дамбу.

Общество В Крым прибыл князь Георгий Романов Советник канцелярии главы дома Романовых в Крыму сообщил, что визит Георгия Михайловича - это напоминание международному сообществу об исторической и юридической принадлежности РК России.

Происшествия Почти 300 полицейских пострадали в ходе протестов в Каталонии 19 октября сообщалось, что в ходе беспорядков в Каталонии в пятницу, 18 октября, пострадали по крайней мере 182 человека.

Политика Лавров рассказал о провокациях в дипломатии 14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».

Спорт Решение по РУСАДА могут вынести при новом президенте WADA WADA собирается вынести решение по санкциям в отношении РУСАДА на внеочередном исполкоме Всемирного антидопингового агентства, об этом заявил Джонатан Тейлор, являющийся председателем комитета WADA по соответствию.

Шоу-бизнес Ирина Безрукова показала семейную идиллию с Валерием Николаевым Поскольку стены декораций плотно украшены ее совместными портретами с Николаевым, ей, похоже, придется сыграть с ним роль счастливой семейной пары.

Технологии «ВКонтакте» изменит дизайн для мобильного приложения Разработчики «ВКонтакте» впервые с 2017 года решили сменить дизайн мобильной версии соцсети.

Футбол «Крылья Советов» выиграли в Оренбурге "Крылья Советов" выиграли 1:0 и набрав 17 очков поднялись на 6 место в таблице. "Оренбург" с 14 очками остался на 12 позиции.

Шоу-бизнес Зеленский с супругой гостили у Заворотнюк В конце программы Заворотнюк призналась, что дружит с Зеленским и его супругой и даже неоднократно принимала их у себя дома, передаёт ФАН.

Политика Welt: Путин побеждает без войны Президент России Владимир Путин побеждает в Сирии без войны, пишет в своем комментарии Штюрмер.

Фигурное катание Щербакова одержала победу на этапе Гран-при в Лас-Вегасе В Лас-Вегасе завершился 1-й этап Гран-при по фигурному катанию среди взрослой возрастной группы - Skate America.

Общество Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.

Происшествия В Энгельсе застрелили жителя Саратова В ночь с субботы на воскресенье в Энгельсе был застрелен житель Саратова.

Армия и оружие Эксперт объяснил, почему США могут увеличить расходы на военные корабли Признание военных успехов РФ может привести к тому, что в США решат увеличить расходы на корабли и подлодки, сказал Федеральному агентству новостей военный эксперт Василий Дандыкин.

Общество Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.

Космос NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.