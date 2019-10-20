Общество
ИзвестияГрузинские актеры устроили протест из-за гастролей российского театра
Актеры местного театра устроили протест из-за гастролей в Кутаиси (Грузия) московского театра «У Никитских ворот».
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Несколько актеров театра в грузинском городе Кутаиси устроили протест из-за гастролей московского театра «У Никитских ворот», который представит спектакли на русском языке.Радио Комсомольская правда13:11
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