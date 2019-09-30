Представители сборной Грузии по регби высказали свое недовольство организацией Кубка мира. Во время игры грузинской команды против сборной Уругвая (33:7) в Японии организаторы включали песню Валерия Меладзе "Чего ты хочешь от меня" на русском языке.

Грузинские регбисты протестуют против песни Меладзе на русском языке

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