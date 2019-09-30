Футбол
Pravda.RuГрузинские регбисты протестуют против песни Меладзе на русском языке
Представители сборной Грузии по регби высказали свое недовольство организацией Кубка мира. Во время игры грузинской команды против сборной Уругвая (33:7) в Японии организаторы включали песню Валерия Меладзе "Чего ты хочешь от меня" на русском языке.
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Автоматически обработано 7012 источников, обновлено в 06:42, Вашингтон
Энергетика
Bloomberg: таяние вечной мерзлоты угрожает нефтедобыче России
Отмечается, что об угрозе нефтяной промышленности от быстрых изменений вечной мерзлоты говорится и в докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата ( .pdf ).
Коммерсантъ вчера в 13:41
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Футбол
Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
РИА Новости вчера в 12:30
Общество
У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки
Ferra 28 сентября в 09:09
Авто
В Уфе автомобили должников пустят с молотка
28 октября с молотка пустят более 20 автомобилей должников.
UfaTime.ru вчера в 21:54
Энергетика
CNPC обнаружила новые запасы нефти и газа в Китае
На северо-западе страны компания нашла месторождение нефти, разведанные запасы которого оцениваются в 358 млн тонн, а предполагаемые - в 693 млн тонн, сообщает CNPC.
Интерфакс 05:18
Политика
СВПД: Иран призвал США вернуться и заплатить $50 миллиардов
США следует вернуться в ядерную сделку, но для этого Вашингтон должен выплатить Тегерану 50 миллиардов долларов, заявил секретарь Совета по целесообразности Ирана (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи.
Вести.Ru вчера в 06:47
Армия и оружие
Боевики «Аш-Шабаб» напали на американскую военную базу в Сомали
Политическая Экспертиза 06:17
Общество
ГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне
В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.
Lenta.ru 05:42
Футбол
Сборная России назвала состав на матчи против Шотландии и Кипра
Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Шотландии и Кипра.
РБК 06:29
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Космос
Российские ученые разработали систему для уборки космического мусора
iReactor 27 сентября в 20:06
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 22:45
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова
Российская газета 04:36
Здоровье
В Южной Корее отзывают из продажи лекарства на основе ранитидина
Препараты, использующие в своем составе ранитидин, популярное средство от язвы желудка, решено отозвать из продажи в Южной Корее, поскольку в их составе нашли соединение, способное вызывать рак.
Faktom 27 сентября в 12:24
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости 28 сентября в 12:34
Политика
Большинство дел о неуважении к власти возбуждают из-за Путина
Большинство дел о неуважении к власти возбуждают из-за высказываний о президенте РФ Владимире Путине, сообщается в докладе правозащитной группы «Агора», полную версию которого публикует «Медуза».
МР7.ру 05:33
Спорт
Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Политика
Бюро ПАСЕ рекомендовало провести дебаты по протестам в Москве
Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов сообщил, что Бюро Ассамблеи рекомендовало включить в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным митингам в Москве.
РИА Новости 04:57
Гаджеты
WhatsApp прекращает поддержку устройств на базе iOS 8 и Android Gingerbread
Что касается iOS 8 и Android Gingerbread, то у владельцев устройств с этими ОС есть время до февраля 2020 года, чтобы обновить программную платформу (если это возможно) или приобрести более современное устройство.
3DNews 06:26
Общество
В гидрометцентре сообщили о возвращении тепла
На этой неделе в центральную часть России вернется почти летняя погода, рассказал «Российской газете» ведущий синоптик гидрометцентра Леонид Ананьев.
БИЗНЕС Online 02:40
Фигурное катание
Анжелика Сидорова завоевала золото в прыжках с шестом
Второе место заняла американка Сэнди Моррис (4 метра 90 см ), третьей стала представительница Греции Екатерини Стефаниди (4 метра 85 см).Чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит сейчас в Дохе и завершится 6 октября.
Говорит Москва вчера в 15:55
Игры
Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд
Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру вчера в 12:03
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
Курильщицам придется договариваться с домочадцами о том, чтобы курить в квартире или искать другое место для перекура — с 1 октября запрещено разводить огонь на балконах.
Известия вчера в 17:02
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
РИА Новости 03:19
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 01:01
Политика
МИД России заявил о развязывании США визовой войны
Замглавы российского МИД Сергей Рябков в беседе с журналом «Международная жизнь» заявил, что Соединённые Штаты развязали визовую войну.
RT на русском 06:02