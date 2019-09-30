Футбол

Pravda.RuPravda.RuГрузинские регбисты протестуют против песни Меладзе на русском языке

Представители сборной Грузии по регби высказали свое недовольство организацией Кубка мира. Во время игры грузинской команды против сборной Уругвая (33:7) в Японии организаторы включали песню Валерия Меладзе "Чего ты хочешь от меня" на русском языке.
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Песня Валерия Меладзе на Кубке мира возмутила сборную Грузии

МК-Спорт06:33

Грузинские регбисты протестуют против песни Меладзе на русском языке

Pravda.Ru06:02

Сборная Грузии по регби пожаловалась на провокацию на Кубке мира

Газета.Ru02:05

Грузинских спортсменов возмутила песня Меладзе

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Песня Валерия Меладзе возмутила грузин на чемпионате мира по регби

News.ru02:56

Stuff (Новая Зеландия): Грузия — это не Россия (stuff.co.nz)

ИноСМИ05:43

Регбисты Грузии возмутились песней Меладзе на русском языке

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Валерий Меладзе
Певец
Советский и российский поп-певец, актёр, продюсер и телеведущий. Заслуженный артист РФ, Народный артист Чеченской республики. Член Общественной палаты города Красногорск. Трёхкратный обладатель Национальной российской премии «Овация», многократный обладатель премий «Песня года», «Золотой граммофон», семикратный обладатель премии «Муз-ТВ», пятикратный обладатель премии RU.TV. Младший брат композитора, певца, продюсера, Заслуженного деятеля искусств Украины Константина Меладзе.
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