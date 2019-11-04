Экономика
КоммерсантъГрузинский «Индекс хачапури» достиг исторического максимума
Несколько лет назад грузинским экономистам пришло в голову регулярно исследовать «Индекс Хачапури», поскольку Биг-мак не очень популярен в Грузии а печь хачапури умеет каждая хозяйка и ни одно застолье без этого блюда не обходится.
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Общество
Медведев сравнил цены на интернет в России и США
Безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде стран, а по количеству пользователей смартфонов РФ входит в мировой топ-5.
Известия вчера в 19:50
Единоборства
Ковалёв объяснил, почему проиграл Альваресу
Российский боксёр Сергей Ковалёв рассказал, почему проиграл мексиканцу Саулю Альваресу в титульном поединке, который состоялся утром 3 ноября мск.
Чемпионат 01:12
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Технологии
Google купила производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд
В пятницу, 1 ноября, Google объявила о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit, сумма сделки составила $2,1 млрд.
Коммерсантъ 01 ноября в 09:28
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября, в понедельник, отмечают День Казанской иконы Божьей Матери.
RT на русском 01:47
Политика
Washington Post: Трамп ненавидит Украину
Президент США Дональд Трамп испытывал «неукротимую ненависть» к Украине с первых же дней на нынешней должности.
Евразия Daily вчера в 00:31
Политика
В Совфеде оценили готовность КНДР к выполнению денуклеаризации
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что Северная Корея «реально готова выполнять свою часть договорённостей» по ядерному разоружению Корейского полуострова.
RT на русском 01:02
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года
Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва вчера в 03:53
Футбол
Тренер «Эвертона» высказался о тяжелой травме Гомеша
Главный тренер "Эвертона" Марку Силва высказался о состоянии полузащитника команды Андре Гомеша, который получил травму в матче 11-го тура чемпионата Англии против лондонского "Тоттенхэм Хотспур".
Газета.Ru вчера в 14:45
Экономика
Производителя воды «Нарзан» потребуют признать банкротом
Транспортная компания «С-Транс» намерена обратиться в суд с заявлением о банкротстве производителя минеральной воды «Нарзан» из-за задолженности в 2,6 млн рублей.
Известия 01:43
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru вчера в 10:12
Авто
АвтоВАЗ объяснил причину хлипкого кузова своих автомобилей
Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
Автоновости дня вчера в 03:23
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Происшествия
В Уфе произошел пожар в здании мечети
Реальное время вчера в 23:44
Общество
Клиенты Локо-банка жалуются на звонки мошенников
Клиенты Локо-банка столкнулись с массовым обзвоном от мошенников, сообщает канал «Небрехня».
ИА Клерк.Ру 01 ноября в 05:59
Здоровье
Выпечка на завтрак. Какую выбрать, чтобы не навредить фигуре и здоровью?
Если все-таки очень хочется круассан на завтрак, то к нему обязательно должно быть ещё и белковое блюдо.
Аргументы и Факты вчера в 16:12
Экономика
Сколько стоит сходить в магазин в Сыктывкаре: подборка цен на продукты
Корреспонденты РrоГорода сходили в магазин одного из популярных среди горожан "сетевиков" и купил самые необходимые съестные припасы.
Pro Город Сыктывкар вчера в 04:40
Происшествия
Под Саратовом ребенок погиб, провалившись под лед
ТАСС вчера в 11:23
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК вчера в 08:15
Технологии
Эксперты рассказали, как выявить слежку за владельцем смартфона
Эксперты по информационной безопасности заявили, что почти все приложения на смартфонах занимаются сбором данных владельцев.
iReactor вчера в 15:47
Хоккей
Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщается на сайте лиги.
РИА Новости 00:10
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru 02 ноября в 20:48
Авто
Названы регионы России, где чаще всего покупают новые автомобили
Новости Рязани вчера в 14:41
Космос
Китайская станция «Чанъэ-4» отключилась на время очередной лунной ночи
Китайская станция, совершившая посадку на обратную сторону Луны в январе 2019 года, прекращает активность на время лунной ночи из-за недостатка солнечной энергии.
REGNUM 01:42
Транспорт
С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей
Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.
Экономика сегодня 02 ноября в 04:10
Автоспорт
Квят обвинил судей в предвзятости к себе
RT на русском 00:43
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Происшествия
Месяц пролежали тела женщины и ее сына в закрытой квартире в Саратове
REGNUM вчера в 06:00
Армия и оружие
Совместные учения ВМФ и ВКС России прошли в Средиземном море
Газета.Ru вчера в 21:49