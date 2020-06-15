Политика
КоммерсантъГрузинский телеканал раскрыл покушение на своего сотрудника
Господин Гварамия призвал грузинские власти обнародовать информацию о готовившемся преступлении. "Не исключено, что заказчиком этого покушения мог быть глава Чечни Рамзан Кадыров, который ранее публично заявлял, что накажет Габунию", — добавил глава телекомпании.
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Россию обвинили в подготовке покушения на грузинского журналиста-матершинника Габунию
Комсомольская правда16:40
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 23:15, Ашберн
Общество
Захарова прокомментировала сериал Би-би-си «Отравление в Солсбери»
Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала в понедельник, 15 июня, в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live» новый сериал английского телеканала Би-би-си об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль «пропагандой» и «дезинформацией».
Известия 19:56
Происшествия
Адвокат: Ефремов находится в тяжелом состоянии
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев, заявил, что тот находится в очень тяжелом состоянии после ДТП.
Свободная Пресса 21:46
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости 11:34
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
РИА Новости 19:56
Происшествия
Четыре человека утонули, спасая тонущую в Забайкалье девочку
По предварительным данным, 15-летняя девочка начала тонуть в водовороте на реке Онон в 2 км от села Нижний Цасучей, пока на берегу отдыхала компания родственников.
ТАСС 22:29
Общество
Депутаты Южно-Сахалинска сформировали вопросы к мэру города
Председатель городской думы Сергей Дмитриев напомнил коллегам, что им нужно составить письменные вопросы к градоначальнику — они поступили от 17 депутатов.
Сахалин.Инфо 22:19
Кино
«Унесенные ветром» вернут на HBO Max с дисклеймером
NewInform 11:54
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
РИА Новости 14:11
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
Игры
Новый владелец франшизы BloodRayne собирается перевыпустить игру на ПК
Оказалось, что представители Ziggurat ведут активную работу с бывшими создателями BloodRayne, чтобы перевыпустить ее версию для ПК.
Faktom 11:45
Хоккей
Первый номер драфта НХЛ Якупов перешел в «Амур»
ProstoProSport вчера в 06:00
Общество
Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь
В июле прошлого года сообщалось, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20 лет перерыва.
РИА Новости 21:05
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
REGNUM 08:50
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия 19:50
Спорт
Олимпийские игры в Токио могут снова отложить из-за пандемии
Япония допускает повторный перенос Олимпийских игр в случае, если летом 2021 года пандемия коронавируса еще не отступит.
Политическая Экспертиза 23:04
Происшествия
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM 14:12
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 09:17
Армия и оружие
Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой
«15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями»,— сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ 12:13
Политика
В МИД прокомментировали претензии США к приговору Уилану
Ранее 15 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором Уилану и требует его немедленно освободить.
Известия 11:26
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
Политика
Посол Германии в США ответила Трампу на слова о защите от России
Посол ФРГ в Соединенных Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента Дональда Трампа о том, что США защищает Германию от России.
Известия 20:34
Футбол
Объявлены претенденты на награду Golden Boy
Турин, Италия, 15 июня 2020, 20:37 — REGNUM Итальянская газета Tuttosport объявила список футболистов, номинированных на трофей Golden Boy.
REGNUM 13:37
Наука
Ученые рассказали, почему некоторые люди едят много и не набирают вес
После нескольких исследований ученые смогли определить, почему некоторые люди могут очень много есть и не набирать лишний вес.
Rusargument 17:55
Общество
Правительство России расширило меры поддержки безработных
Расширяется число семей с несовершеннолетними детьми, которые вместе с пособием по безработице получат по три тысячи рублей в месяц на каждого ребёнка в июне-августе.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25