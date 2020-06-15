Господин Гварамия призвал грузинские власти обнародовать информацию о готовившемся преступлении. "Не исключено, что заказчиком этого покушения мог быть глава Чечни Рамзан Кадыров, который ранее публично заявлял, что накажет Габунию", — добавил глава телекомпании.

Грузинский телеканал раскрыл покушение на своего сотрудника

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