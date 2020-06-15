Политика

КоммерсантъКоммерсантъГрузинский телеканал раскрыл покушение на своего сотрудника

Господин Гварамия призвал грузинские власти обнародовать информацию о готовившемся преступлении. "Не исключено, что заказчиком этого покушения мог быть глава Чечни Рамзан Кадыров, который ранее публично заявлял, что накажет Габунию", — добавил глава телекомпании.
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В Грузии по подозрению в подготовке покушения на журналиста задержан гражданин России

Эхо Москвывчера в 23:05

Россию обвинили в подготовке покушения на грузинского журналиста-матершинника Габунию

Комсомольская правдавчера в 16:40

В Тбилиси задержали россиянина по подозрению в подготовке покушения на ведущего, обматерившего Путина

Дождьвчера в 14:15

Глава канала «Мтавари архи»: в Тбилиси задержали россиянина по подозрению в подготовке покушения на журналиста, оскорбившего Путина

Новая газетавчера в 15:15

Спецслужбы Грузии задержали гражданина России Васамбека Бокова

News.ruвчера в 14:40

Грузинский телеканал раскрыл покушение на своего сотрудника

Коммерсантъвчера в 16:20

«Эхо Кавказа»: В Тбилиси задержали выходца из Ингушетии. Его подозревают в покушении на убийство журналиста, который год назад обматерил Путина

Полит.рувчера в 13:57
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8 млн

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило во вторник 8 млн.
ТАСС вчера в 19:00
Происшествия

Найдено тело пилота упавшего в Северном море истребителя США F-15

В ходе поисковой операции было обнаружено тело пилота американского истребителя F-15, который упал в Северном море.
Газета.Ru вчера в 13:51
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Происшествия

Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление «Современника», воззвавшего к великодушию и попросившего не впадать в крайность осуждения ситуации с актером Михаилом Ефремовым.
Lenta.ru вчера в 23:19
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Происшествия

Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП

ТАСС вчера в 09:03
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Игры

Xbox на примере Cyberpunk 2077 объяснила работу функции Smart Delivery

Вашингтон, 16 июня 2020, 06:49 — REGNUM Xbox на примере игры Cyberpunk 2077 подробно объяснила, как будет работать новая функция Smart Delivery.
REGNUM вчера в 23:49
Космос

Опубликована фотография Земли и Венеры с Марса

Credit: NASA/JPL-Caltech Как отмечают в NASA, на данной фотографии обе планеты выглядят невзрачными точками из-за присутствия в момент съемки в марсианском воздухе относительно большого количества пыли, однако обычно Венера и Земля видны как очень яркие звезды.
Ин-спейс.ру вчера в 14:47
Происшествия

В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую девочку

РИА Новости вчера в 22:34
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Lenta.ru вчера в 22:54
360
Происшествия

Жителей Хакасии просят помочь найти мужчину, который скрывает ребенка от мамы

Управление Федеральной службы судебных приставов РФ по Красноярскому краю через редакцию 19rus.info просит жителей Хакасии о помощи в розыске мужчины, который скрывает ребенка от родной матери.
ИА Хакасия 00:09
Политика

В Кремле с пониманием отнеслись к отмене парадов Победы в регионах

Известия вчера в 07:18
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Общество

Против Навального возбудили уголовное дело о клевете на ветерана

Следственный комитет возбудил уголовное дело против главы ФБК Алексея Навального по подозрению в клевете.
РБК вчера в 10:54
5,5K
Общество

Правительство России расширило меры поддержки безработных

Расширяется число семей с несовершеннолетними детьми, которые вместе с пособием по безработице получат по три тысячи рублей в месяц на каждого ребёнка в июне-августе.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
2,1K
Общество

С 1 июля у некоторых пенсионеров в России проиндексируют выплаты

Москва, 14 июня 2020, 08:29 — REGNUM Российским пенсионерам, которые являются попечителями или опекунами несовершеннолетних, с 1 июля начнут проводить индексацию пенсионных выплат.
REGNUM 14 июня в 01:29
2,1K
Общество

Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь

В июле прошлого года сообщалось, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20 лет перерыва.
РИА Новости вчера в 21:05
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Политика

Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ

Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
40
Общество

Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене

Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости вчера в 02:34
1,3K
Политика

Посол США назвал приговор Уилану насмешкой над правосудием

Посол США заявил, что его страна требует немедленного освобождения своего гражданина, а вынесенный Мосгорсудом приговор назвал «насмешкой над правосудием».
РБК вчера в 06:00
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

BFM.ru 14 июня в 23:21
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Экономика

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей: на фоне кризиса потребители будут менее требовательны к брендам.
Коммерсантъ вчера в 18:30
13
Происшествия

Полиция в Красноярске нашла женщину, избившую внучку в лифте

ТАСС вчера в 23:23
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Армия и оружие

КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону

Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК вчера в 19:47
15
Общество

Минобороны сообщило о скором начале испытаний вакцины от коронавируса

Отмечается, что «в ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины».
RT на русском вчера в 23:14
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Общество

Кличко назвал неприличное слово и оконфузился в прямом эфире

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, мэр украинской столицы Виталий Кличко снова перепутал буквы во время обращения к киевлянам.
Политическая Экспертиза вчера в 12:25
Происшествия

У ранившего полицейских в Москве стрелка нашли экстремистскую литературу

Правоохранители нашли экстремистские материалы при обыске в квартире у мужчины, открывшего стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте.
РБК вчера в 17:57
10
Политика

Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции

Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС 14 июня в 08:00
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Здоровье

Советник правительства Новой Зеландии — РБК: «Запад недооценил угрозу»

Интервью с профессором Бейкером продолжает серию интервью с зарубежными специалистами по проблематике COVID-19: об итальянском опыте борьбы рассказал советник правительства Джованни Рецца; о шведском — советник правительства Юхан Гизеке; о японском — профессор Кэнтаро Ивата.
РБК 00:10
Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости 14 июня в 19:04
2,6K
Футбол

Ибрагимович может перейти в «Хаммарбю»

Спорт-Экспресс вчера в 22:04
Общество

Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным

РИА Новости вчера в 13:33
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Политика

Захарова оценила заявление главы МИД Украины о паспортах для Донбасса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что российские паспорта для жителей Донбасса - это "филькина грамота".
Газета.Ru вчера в 10:43
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Николоз Гварамия
Грузинский юрист
Грузинский юрист и политический деятель, экс-генеральный директор телеканала «Рустави 2», бывший министр юстиции, а также науки и образования Грузии, член клуба «Что? Где? Когда?».
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