Политика

Газета.RuГазета.RuГрузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости". В эфире телеканала Mtavari Arkhi Габуния резко перешел на русский язык и обругал российского лидера.
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Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

РЕН ТВ10:11

Обругавший Путина грузинский журналист снова его оскорбил

РБК12:22

Грузинский журналист Георгий Габуния вновь оскорбил Владимира Путина

Газета.Ru12:44

Грузинский журналист вновь оскорбил Путина

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В ГД нашли способ наказать грузинского журналиста Габунию за слова о Путине

News.ru16:21

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил В. Путина в эфире

REGNUM11:09

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

РИА Новости09:34
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
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Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО после инцидента с кораблем Турции

Инцидент, который произошел между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, — это иллюстрация смерти мозга НАТО.
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Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
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Стартовало производство флагманского процессора Snapdragon 875

На минувшей неделе стартовало производство чипа Snapdragon 875.
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«Медленный яд»: профессор Ковальков перечислил самые вредные продукты

Российский профессор-диетолог Алексей Ковальков перечислил самые вредные продукты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Игры

В сети появились фотографии с закрытой презентации Cyberpunk 2077

CD Projekt RED провела закрытую презентацию Cyberpunk 2077.
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразила атаку рядом с базой Хмеймим

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Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

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Apple представила новую операционную систему iOS 14

Американская корпорация Apple на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2020 анонсировала новую версию своей операционной системы — iOS 14.
Коммерсантъ 14:24
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
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Спорт

Чемпионка мира по стрельбе из Сербии умерла после тяжелых родов

Бобана Момчилович-Величкович является чемпионкой мира 2014 года в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.
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Во время матча АПЛ над стадионом пролетел самолёт с баннером «Жизни белых важны»

Во время матча 30-го тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Бёрнли» над стадионом «Этихад» пролетел самолёт с баннером, на котором было написано: «Жизни белых важны».
RT на русском 17:11
Наука

В ледяном слое Тибета обнаружено 28 новых вирусов

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Футбол

Гендиректор «Уфы» высказался о ситуации с коронавирусом в команде

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с коронавирусом в команде.
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Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

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Происшествия

Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
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На МКС прекратили поиск источника бензола после отказа прибора

В NASA ранее сообщали о прекращении воздухообмена между российским и американским сегментами космической станции для поиска источника бензола.
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«Хаббл» сделал детальные снимки двух планетарных туманностей

N+1 19 июня в 07:03
Политика

В Госдепе утверждают, что США не добиваются ухода России из Сирии

Соединенные Штаты не рассматривают на данном этапе вариант вывода своих войск из Сирии, подтвердил также Джеффри, комментируя вступление в силу новых американских санкций в рамках так называемого "закона Цезаря".
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США приостановят выдачу рабочих виз до конца года

До конца года власти США решили продлить ограничения в отношении грин-карт, а также приостановить выдачу ряда виз.
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Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш

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Банки зафиксировали рост числа поддельных сайтов

Сбербанк, Газпромбанк, МКБ и Росбанк не зафиксировали роста числа мошеннических сайтов-двойников, пояснили их представители.
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Похудевшая Надежда Бабкина похвасталась новым образом

70-летняя народная артистка предстала перед поклонниками с новой прической и в элегантном наряде.
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Blu-ray плееры Samsung перестали работать

Пользователи массово пожаловались на Blu-ray плееры Samsung — устройства просто перестали работать.
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Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
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Наука

Неподалеку от Стоунхенджа нашли памятник эпохи неолита

В трех километрах от Стоунхенджа археологи обнаружили памятник эпохи неолита, которому более 4500 лет - это шахты, вырытые по кольцу вокруг неолитического поселения Даррингтон-Уоллс, в котором жили строители Стоунхенджа, сообщает BBC News.
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На российской антарктической станции Мирный произошел пожар

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
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Гол Криштиану Роналду помог «Ювентусу» победить «Болонью»

«Ювентус» одержал убедительную победу в матче 27-го тура Серии А. Туринцы в гостях победили «Болонью» со счетом 2:0. Счет в этой встрече был открыт на 23-й минуте.
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Apple показал тизер сериала по романам Айзека Азимова

На Всемирной конференции разработчиков Apple представила новый проект для своей стриминговой платформы Apple TV Plus — сериал «Основание», основанный на научно-фантастических романах Айзека Азимова.
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В Крым перебросят самолёт для увеличения количества осадков

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