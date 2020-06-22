Политика

Газета.RuГазета.RuГрузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости". В эфире телеканала Mtavari Arkhi Габуния резко перешел на русский язык и обругал российского лидера.
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