Политика

Газета.RuГазета.RuГрузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости". В эфире телеканала Mtavari Arkhi Габуния резко перешел на русский язык и обругал российского лидера.
Читать в источнике
Комментировать2,3K

Подробнее о событии

Обругавший Путина грузинский журналист снова его оскорбил

РБК12:22

Грузинский журналист Георгий Габуния вновь оскорбил Владимира Путина

Газета.Ru12:44

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил В. Путина в эфире

REGNUM11:09

Грузинский журналист вновь оскорбил Путина

Lenta.ru10:11

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

РЕН ТВ10:11

Грузинский журналист Габуния вновь оскорбил Путина

Известия11:19

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

РИА Новости09:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
Шоу-бизнес

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Газета.Ru 12:15
422
Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
837
Авто

Lada Vesta получит 400-сильный двигатель

Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe 05:18
16
Футбол

В ЦСКА рассказали о ситуации с улетевшим из России тренером

Lenta.ru 12:23
Общество

Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
414
Происшествия

ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области

Lenta.ru 06:36
1,9K
Происшествия

Подростки избили семью уличных музыкантов у метро «Рыбацкое»

Семейная пара уличных музыкантов пострадала из-за любви к творчеству.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 03:45
898
Гаджеты

Реалистичный макет iPhone 12 показался на качественных фото

В твиттере опубликовали качественные фото реалистичных макетов новых iPhone 12.
The GEEK 03:33
11
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс 11:05
202
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
704
Экономика

Россия опередила весь мир по росту личных богатств

По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно.
Коммерсантъ 08:25
1,1K
Культура

Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
266
Политика

Консультации России и США по вооружениям длились почти десять часов

Консультации России и США по вопросам стратегической стабильности в Вене завершились, они длились почти десять часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую делегацию.
RT на русском 12:56
8
Происшествия

Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
428
Здоровье

В Севастополе коронавирус выявлен у персонала горбольницы

Оба отделения, находящиеся в отдельных зданиях, закрыты на двухнедельный карантин.
Вести.Севастополь 08:11
4
Гаджеты

Apple начала WWDC 2020. Где и как смотреть презентацию

Текстовая трансляция WWDC 2020 на русском языке Если вы хотите увидеть трансляцию на русском языке, но не знаете английский язык, мы вам поможем.
ITZine.ru 13:14
Здоровье

Коронавирус провел подкат под украинский футбол

Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ 08:42
Культура

Церемонию вручения «Золотого глобуса» перенесли на февраль 2021 года

Церемония вручения кинопремии «Золотой глобус» состоится в феврале 2021 года. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщается на сайте премии.
Известия 13:29
Политика

Парламент Армении одобрил поправки к конституции

Парламент Армении одобрил принятие пакета поправок к конституции страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спикера парламента Арарата Мирзояна.
Газета.Ru 12:37
3
Общество

Издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров покидает пост

Генеральный директор "Бизнес ньюс медиа", издатель газеты "Ведомости" Глеб Прозоров покидает пост.
ТАСС 10:31
Армия и оружие

Президент Египта заявил о готовности к военному вторжению в Ливию

Египетские власти готовы содействовать в прекращении кровопролития, сказал президент.
RuNews24.ru вчера в 03:21
223
Политика

Кремль: Россия не имеет территориальных претензий к соседям

У России нет территориальных претензий к соседям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя интервью Владимира Путина, которое он дал телеканалу «Россия 1». В нем глава государства порассуждал о территориальных «подарках» русского народа, сделанных при распаде СССР.
Коммерсантъ 05:14
25
Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

22 июня 1941 года войска Третьего рейха вторглись на территорию Советского Союза, что послужило началом Великой Отечественной войны.
Афиша Daily 08:38
55
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
463
Здоровье

Врач рассказала, когда нельзя пить аспирин при похмелье

Мешать аспирин с кофе на утро после обильного употребления алкоголя вредно для здоровья, рассказала врач-терапевт, автор книги "Как болел бы врач: маленькие хитрости большого здравоохранения" Ольга Кашубина в интервью радио Sputnik.
РИА Новости вчера в 21:01
9
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной подтвердил слухи о расставании с певицей

Фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с певицей Полиной Гагариной после шести лет брака.
Газета.Ru 10:58
20
Политика

Вучич провозгласил победу СПП на выборах в парламент Сербии

Вести.Ru вчера в 17:00
13
Политика

Защита заявила о сокрытии Украиной данных о катастрофе MH-17

Украинская сторона могла скрыть данные с радаров о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на юго-востоке Украины в 2014 году.
Известия 13:02
11
Происшествия

Блогер из России погибла в ДТП на Бали

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
2,2K
Спорт

30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов

Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное