Политика
Газета.RuГрузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости". В эфире телеканала Mtavari Arkhi Габуния резко перешел на русский язык и обругал российского лидера.
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Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Газета.Ru 12:15
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Авто
Lada Vesta получит 400-сильный двигатель
Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe 05:18
Общество
Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
Происшествия
Подростки избили семью уличных музыкантов у метро «Рыбацкое»
Семейная пара уличных музыкантов пострадала из-за любви к творчеству.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 03:45
Гаджеты
Реалистичный макет iPhone 12 показался на качественных фото
В твиттере опубликовали качественные фото реалистичных макетов новых iPhone 12.
The GEEK 03:33
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс 11:05
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
Экономика
Россия опередила весь мир по росту личных богатств
По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно.
Коммерсантъ 08:25
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
Политика
Консультации России и США по вооружениям длились почти десять часов
Консультации России и США по вопросам стратегической стабильности в Вене завершились, они длились почти десять часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую делегацию.
RT на русском 12:56
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
Здоровье
В Севастополе коронавирус выявлен у персонала горбольницы
Оба отделения, находящиеся в отдельных зданиях, закрыты на двухнедельный карантин.
Вести.Севастополь 08:11
Гаджеты
Apple начала WWDC 2020. Где и как смотреть презентацию
Текстовая трансляция WWDC 2020 на русском языке Если вы хотите увидеть трансляцию на русском языке, но не знаете английский язык, мы вам поможем.
ITZine.ru 13:14
Здоровье
Коронавирус провел подкат под украинский футбол
Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ 08:42
Культура
Церемонию вручения «Золотого глобуса» перенесли на февраль 2021 года
Церемония вручения кинопремии «Золотой глобус» состоится в феврале 2021 года. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщается на сайте премии.
Известия 13:29
Политика
Парламент Армении одобрил поправки к конституции
Парламент Армении одобрил принятие пакета поправок к конституции страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спикера парламента Арарата Мирзояна.
Газета.Ru 12:37
Общество
Издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров покидает пост
Генеральный директор "Бизнес ньюс медиа", издатель газеты "Ведомости" Глеб Прозоров покидает пост.
ТАСС 10:31
Армия и оружие
Президент Египта заявил о готовности к военному вторжению в Ливию
Египетские власти готовы содействовать в прекращении кровопролития, сказал президент.
RuNews24.ru вчера в 03:21
Политика
Кремль: Россия не имеет территориальных претензий к соседям
У России нет территориальных претензий к соседям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя интервью Владимира Путина, которое он дал телеканалу «Россия 1». В нем глава государства порассуждал о территориальных «подарках» русского народа, сделанных при распаде СССР.
Коммерсантъ 05:14
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
22 июня 1941 года войска Третьего рейха вторглись на территорию Советского Союза, что послужило началом Великой Отечественной войны.
Афиша Daily 08:38
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Здоровье
Врач рассказала, когда нельзя пить аспирин при похмелье
Мешать аспирин с кофе на утро после обильного употребления алкоголя вредно для здоровья, рассказала врач-терапевт, автор книги "Как болел бы врач: маленькие хитрости большого здравоохранения" Ольга Кашубина в интервью радио Sputnik.
РИА Новости вчера в 21:01
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной подтвердил слухи о расставании с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с певицей Полиной Гагариной после шести лет брака.
Газета.Ru 10:58
Политика
Вучич провозгласил победу СПП на выборах в парламент Сербии
Вести.Ru вчера в 17:00
Политика
Защита заявила о сокрытии Украиной данных о катастрофе MH-17
Украинская сторона могла скрыть данные с радаров о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на юго-востоке Украины в 2014 году.
Известия 13:02
Происшествия
Блогер из России погибла в ДТП на Бали
Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43