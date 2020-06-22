Политика

РИА НовостиРИА НовостиГрузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине. Он неожиданно перешел на русский язык в эфире телеканала Mtavari Аrкніи и грубо обратился к российскому лидеру.
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«Оклады отрабатывает»: в Сети отреагировали на слова Габунии о Путине

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Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил В. Путина в эфире

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Обругавший Путина грузинский журналист снова его оскорбил

РБК12:22

Грузинский журналист Георгий Габуния вновь оскорбил Владимира Путина

Газета.Ru12:44

Грузинский журналист вновь оскорбил Путина

Lenta.ru10:11

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

РЕН ТВ10:11

«Деньги закончились»: в Сети высмеяли слова Габунии о Путине

News.ru14:33
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
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Футбол

«Краснодар» объяснил перенос матча с «Динамо»

Евро-футбол.ру вчера в 07:48
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Культура

Церемония вручения «Золотого глобуса» состоится в феврале 2021 года

Организаторы церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус" перенесли мероприятие на февраль 2021 года.
Москва 24 13:47
Шоу-бизнес

Сын Боярского объяснил «изможденный» вид отца

ФАН вчера в 19:52
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Политика

Россия и США обсудили продление договора по вооружениям

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Lenta.ru 14:36
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
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Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru 11:39
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс 11:05
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Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

В Москве у здания ФСБ на Лубянке полицейские задержали нескольких участников одиночных пикетов против пыток и фабрикации уголовных дел.
РБК 12:45
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Культура

Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
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Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
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Общество

В Свердловской области продлили меры по коронавирусу

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, продлены до 29 июня.
Газета.Ru 14:11
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Происшествия

В массовой аварии на КАД в Петербурге погиб человек

На кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате погиб человек.
РБК 14:50
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Политика

Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш

Интерфакс 06:34
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Общество

Росавиация отказала «Победе» в субсидиях за апрель 2020 года

Москва, 22 июня 2020, 17:47 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) отказало авиакомпании «Победа» в субсидиях на компенсации расходов из-за снижения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса.
REGNUM 10:47
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Происшествия

Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
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Общество

Издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров сообщил о своем уходе

Обновлено в 17:49 Глеб Прозоров — гендиректор компании "Бизнес ньюс медиа" (издатель "Ведомостей") — прислал команде издания прощальное письмо.
BFM.ru 10:46
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Apple представила новую операционную систему iOS 14

Американская корпорация Apple на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2020 анонсировала новую версию своей операционной системы — iOS 14.
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Общество

Воробьев объяснил значение поправок в Конституцию

Принятие поправок в Конституцию означает не только стабильность и развитие экономики, но и «защищенность от непредсказуемых шараханий и событий», заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 15:01
Происшествия

На станции «Мирный» в Антарктиде при пожаре сгорели лаборатории

На станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар, в результате которого сгорели несколько лабораторий.
Известия 11:05
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Авто

Opel показал новый Opel Mokka на видео

Новости о следующем поколении модели Opel Mokka перешли в видеоформат.
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Двое украинцев осуждены в Крыму за контрабанду тестостерона

"Армянский городской суд вынес приговоры в отношении граждан Украины, в соответствии с которыми они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ) и приговорил их к лишению свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
ИА Крыминформ 03:22
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Общество

Прокурор требует посадить Серебренникова на 6 лет

На прениях в Мещанском суде Москвы прокурор Михаил Резниченко попросил назначить обвиняемому наказание в виде 6 лет заключения в колонии и штрафа в 800 тысяч рублей, передает РИА Новости.
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Бывший духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий рассказал в своём новом видеообращении о том, как отсидел за убийство человека, а позже стал священником.
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Путин подумывает о пятом президентском сроке

Если в Конституцию будет принята поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина, он, возможно, будет баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.
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Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

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Шоу-бизнес

Похудевшая Надежда Бабкина похвасталась новым образом

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ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области

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