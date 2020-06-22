Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине. Он неожиданно перешел на русский язык в эфире телеканала Mtavari Аrкніи и грубо обратился к российскому лидеру.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти подозрения абсурдными. Летом прошлого года Габуния в эфире "Рустави-2" обругал матом Путина и его покойных родителей. Это вызвало возмущение зрителей канала, которые даже устроили протесты с требованием наказать журналиста.

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