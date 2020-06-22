Политика

РИА НовостиРИА НовостиГрузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти подозрения абсурдными. Летом прошлого года Габуния в эфире "Рустави-2" обругал матом Путина и его покойных родителей. Это вызвало возмущение зрителей канала, которые даже устроили протесты с требованием наказать журналиста.
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Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине. Он неожиданно перешел на русский язык в эфире телеканала Mtavari Аrкніи и грубо обратился к российскому лидеру.
РИА Новости09:34

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Грузинский журналист вновь оскорбил Путина

Lenta.ru10:11

Грузинский журналист Габуния вновь оскорбил Владимира Путина

Телеканал 360°10:25

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Владимира Путина

News.ru10:14

Габуния снова резко высказался о Путине

Взгляд.ру10:28

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

РЕН ТВ10:11

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

РИА Новости09:34

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина и Кадырова

Росбалт08:59
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Политика

Большинство американцев не смогли ответить на вопрос о празднике 8 мая

Исследование продемонстрировало, что 69% респондентов либо не знали, какое событие произошло 8 мая, либо ответили на соответствующий вопрос неправильно.
Газета.Ru 07:27
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Происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в стрельбе по людям.
Известия 09:51
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Общество

Международный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России

Международный арбитраж в Париже отклонил все требования основателя Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, который пытался взыскать с России более $14 млрд, сообщили в пресс-службе российского Минюста.
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Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей

Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
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Общество

Голикова предупредила россиян о необходимости ношения масок осенью

Россиянам и в осенний сезон придется соблюдать масочный режим и пользоваться антисептиками.
Известия 09:10
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Политика

Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву

Президент Хорватии Зоран Миланович отменил поездку на парад Победы в Москву. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило посольство страны.
Известия 08:37
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Происшествия

Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК

Мосгорсуд отменил арест счетов родственников блогера Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
ТАСС 06:18
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Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

Российская газета 05:44
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Здоровье

В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

РИА Новости 03:35
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Авто

Кроссовер Cupra Ateca обновился и стал быстрее

Новинка не только преобразилась внешне, но и стала быстрее разгоняться с нуля до 100 километров в час -- обновлённому кроссоверу требуется на это 4,9 секунды против 5,2 секунды у дореформенной модели.
Motor 07:47
Шоу-бизнес

Гарик Харламов сообщил о разводе с Кристиной Асмус

Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с женой, актрисой Кристиной Асмус. Об этом он написал в своем Instagram.
РБК 10:29
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Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова получила в подарок авто за 10 миллионов.
StarHit.ru вчера в 16:00
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Общество

Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве

Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД.
Газета.Ru 10:16
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Происшествия

ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области

Сотрудники ФСБ задержали за госизмену главу районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова.
Lenta.ru 06:36
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Экономика

В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара

Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19.
РБК 07:42
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Наука

ЦЕРН хочет построить 100-километровый суперколлайдер

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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
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Политика

Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России

В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ведомости 05:13
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В семье Пугачевой ожидается пополнение

Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.
ТВ Центр 05:50
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Политика

На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости 08:24
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Общество

В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram в России

Решение о разблокировке Telegram в России было принято из-за невозможности его заблокировать и активного сотрудничества мессенджера в вопросах борьбы с терроризмом.
RT на русском 09:30
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Футбол

Гончаренко может покинуть пост главного тренера ФК ЦСКА

REGNUM вчера в 10:30
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Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
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Происшествия

Адвокат сообщил, за что на Верзилова составили протокол

Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за нецензурную брань, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьёв.
RT на русском 07:51
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Политика

Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные

Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины Олега Пулатова запросит продолжение расследования по радиолокационными данным, чтобы установить, находились ли истребитель или ракета поблизости с пассажирским самолетом в день трагедии, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости 08:15
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Авто

В России подорожали автомобили Hyundai

Ценник Creta старого и нового поколения увеличился на 8 тыс. руб. Также, по 10 тысяч рублей получили модели Tucson и его спортивная модификация Tucson N Line, а наибольший повышение стоимости в сумме 15 тыс. руб. было зафиксировано у седанов Elantra и Sonata, а также кроссовера Santa Fe.
32CARS.ru вчера в 03:25
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Политика

Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
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Издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров покидает пост

Генеральный директор "Бизнес ньюс медиа", издатель газеты "Ведомости" Глеб Прозоров покидает пост.
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Грузинское Минобороны объявило об отказе от советских машин

Грузинское военное ведомство объявило о получении техники западных стандартов и отказа от советских образцов.
Военное обозрение 09:49
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Обновление EMUI 10.1 выходит для смартфонов Huawei в России

В России стартовало распространение большого обновления оболочки EMUI 10.1 от Huawei. Апдейт будет происходить постепенно.
MobiDevices 09:28
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