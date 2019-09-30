Футбол
РамблерГрузинских спортсменов возмутила песня Меладзе
Тренер сборной Грузии по регби Милтон Хейг и капитан команды Джаба Брегвадзе раскритиковали организаторов Кубка мира в Японии из-за песни Валерия Меладзе на русском языке, прозвучавшей во время матча.
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Футбол
«Спартак» отправил Кононова в отставку
Московский «Спартак» уволил Олега Кононова с поста главного тренера.
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Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
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С завтрашнего дня саратовцам придется курить на балконах осторожнее
Позднее МЧС уточнили правила относительно курения на балконах, заявив, что не говорили о полном запрете курения.
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В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Актрису Наталью Бочкареву, сыгравшую в сериале "Счастливы вместе", задержали с 0,69 г кокаина.
Газета.Ru 28 сентября в 11:45
Музыка
Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню
Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru 03:41
Авто
Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С
После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
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Газета.Ru 02:27
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РИА Новости 05:02
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МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
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По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
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Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
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Происшествия
В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова
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Политика
Саакашвили намерен вернуться в Грузию в ближайшие месяцы
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на родину в ближайшие месяцы, чтобы "восстановить ее государственность".
РИА Новости 03:41
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Нелли Уварова побрила голову в поддержку Заворотнюк
В публикации Нелли Уварова призвала актрису и ее дочь «не обращать внимание на недругов», а также пожелала Анастасии скорейшего выздоровления, отметив, что в мире «есть люди, которые не верят этим слухам».
RuNews24.ru вчера в 08:36
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ потребовала не игнорировать Россию
Диалог между Москвой и Киевом должен продолжаться, поскольку отказ от общения "ни к чему хорошему" не приведет, заявила глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько.
Газета.Ru 03:52
Политика
Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии
Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
Газета.Ru вчера в 15:21
Общество
В ГИБДД анонсировали электронные водительские права на смартфоне
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РБК 04:56
Экономика
Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов
Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке.
РБК вчера в 17:02
Футбол
Никола Влашич: «В этом году ЦСКА доминирует и регулярно побеждает»
Спорт-Экспресс вчера в 06:36
Армия и оружие
Операции ВКС РФ в Сирии исполнилось четыре года
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Логотип Apple на iPhone сможет светиться и менять цвет
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Полиция Петербурга ищет вандала, оскорбившего Путина и Русский музей
Представителей закона направили на розыск вандала, который оскорбил честь президента России и Русский музей.
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Футбол
«Локомотив» победил «Зенит» в матче с двумя отмененными голами
В центральном матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский "Локомотив" обыграл петербургский "Зенит".
Газета.Ru 28 сентября в 15:45
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26