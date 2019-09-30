Футбол

РамблерРамблерГрузинских спортсменов возмутила песня Меладзе

Тренер сборной Грузии по регби Милтон Хейг и капитан команды Джаба Брегвадзе раскритиковали организаторов Кубка мира в Японии из-за песни Валерия Меладзе на русском языке, прозвучавшей во время матча.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Грузинских спортсменов возмутила песня Меладзе

Рамблер03:44

Песня Валерия Меладзе возмутила грузин на чемпионате мира по регби

News.ru02:56

Регбисты Грузии возмутились песней Меладзе на русском языке

РБК01:27

Сборная Грузии по регби пожаловалась на провокацию на Кубке мира

Газета.Ru02:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7012 источников, обновлено в 05:16, Вашингтон
Футбол

«Спартак» отправил Кононова в отставку

Московский «Спартак» уволил Олега Кононова с поста главного тренера.
Чемпионат вчера в 12:30
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
Происшествия

Двое неизвестных избили мужчину в ресторане на северо-западе Москвы

Столичная полиция ищет неизвестных, которые ворвались в ресторан на северо-западе Москвы, устроив там погром и избив мужчину.
ТАСС 04:26
Общество

С завтрашнего дня саратовцам придется курить на балконах осторожнее

Позднее МЧС уточнили правила относительно курения на балконах, заявив, что не говорили о полном запрете курения.
FreeNews-Volga 01:20
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Актрису Наталью Бочкареву, сыгравшую в сериале "Счастливы вместе", задержали с 0,69 г кокаина.
Газета.Ru 28 сентября в 11:45
Музыка

Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню

Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru 03:41
Авто

Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С

После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
32CARS.ru 28 сентября в 08:41
Происшествия

Самолет сел в Екатеринбурге после столкновения с птицей

Вести.Ru 03:40
Шоу-бизнес

Лазарев признался, что у него родился второй ребенок

Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Происшествия

Мосгорсуд приобщил к делу Павла Устинова видеозапись его задержания

ТАСС 03:41
Экономика

Россельхознадзор прокомментировал сообщения о росте цен на молочку

Россельхознадзор не ожидает роста цен на молоко и молочные продукты с 1 ноября текущего года, напротив, ведомство допускает снижение себестоимости продукции уже в 2020 году, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
РИА Новости 05:02
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Общество

Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей

По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

REGNUM вчера в 00:35
Происшествия

В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова

Российская газета 04:36
Происшествия

В Кузбассе завели дело после избиения школьника за отказ есть камни

РБК 04:18
Происшествия

Полиция изъяла украденное золото на 100 млн руб в Москве

Газета.Ru 04:13
Политика

Саакашвили намерен вернуться в Грузию в ближайшие месяцы

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на родину в ближайшие месяцы, чтобы "восстановить ее государственность".
РИА Новости 03:41
Шоу-бизнес

Нелли Уварова побрила голову в поддержку Заворотнюк

В публикации Нелли Уварова призвала актрису и ее дочь «не обращать внимание на недругов», а также пожелала Анастасии скорейшего выздоровления, отметив, что в мире «есть люди, которые не верят этим слухам».
RuNews24.ru вчера в 08:36
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ потребовала не игнорировать Россию

Диалог между Москвой и Киевом должен продолжаться, поскольку отказ от общения "ни к чему хорошему" не приведет, заявила глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько.
Газета.Ru 03:52
Политика

Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии

Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
Газета.Ru вчера в 15:21
Общество

В ГИБДД анонсировали электронные водительские права на смартфоне

В ГИБДД разрабатывают инициативу внедрения электронных водительских прав, которые можно будет предъявлять при помощи смартфона.
РБК 04:56
Экономика

Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов

Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке.
РБК вчера в 17:02
Футбол

Никола Влашич: «В этом году ЦСКА доминирует и регулярно побеждает»

Спорт-Экспресс вчера в 06:36
Армия и оружие

Операции ВКС РФ в Сирии исполнилось четыре года

Народные новости 04:05
Гаджеты

Логотип Apple на iPhone сможет светиться и менять цвет

Мойка78 вчера в 11:00
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров похудел на 30 килограммов

Филипп Киркоров в эфире телеканала НТВ рассказал, что «сидит» на строгой диете и уже похудел на 30 килограммов.
Газета Кемерова 01:23
Происшествия

Полиция Петербурга ищет вандала, оскорбившего Путина и Русский музей

Представителей закона направили на розыск вандала, который оскорбил честь президента России и Русский музей.
Piter.tv вчера в 23:54
Футбол

«Локомотив» победил «Зенит» в матче с двумя отмененными голами

В центральном матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский "Локомотив" обыграл петербургский "Зенит".
Газета.Ru 28 сентября в 15:45
Армия и оружие

Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джаба Брегвадзе
Грузинский регбист
Georgian rugby union player. His position is hooker. Bregvadze played for Stade Toulousain in the Top 14 and Worcester Warriors. Currently he plays for Sunwolves in Super Rugby.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Валерий Меладзе
Певец
Советский и российский поп-певец, актёр, продюсер и телеведущий. Заслуженный артист РФ, Народный артист Чеченской республики. Член Общественной палаты города Красногорск. Трёхкратный обладатель Национальной российской премии «Овация», многократный обладатель премий «Песня года», «Золотой граммофон», семикратный обладатель премии «Муз-ТВ», пятикратный обладатель премии RU.TV. Младший брат композитора, певца, продюсера, Заслуженного деятеля искусств Украины Константина Меладзе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное