Политика

BFM.ruBFM.ruГрузинского журналиста Габунию, оскорбившего Путина, вызвали на допрос

Грузинский журналист Георгий Габуния вызван на допрос в Генпрокуратуру Грузии. Речь идет о деле «по факту превышения служебных полномочий против законных интересов «Рустави 2», присвоения денег телекомпании в большом размере с использованием служебного положения», уточняет РИА Новости.
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с чего всё началось
7 октября журналист Георгий Габуния явится на допрос в рамках расследования превышения должностных полномочий на телеканале «Рустави 2» и присвоения денег компании, сообщило РИА «Новости»
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