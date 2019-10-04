с чего всё началось

Грузинский журналист Георгий Габуния вызван на допрос в Генпрокуратуру Грузии. Речь идет о деле «по факту превышения служебных полномочий против законных интересов «Рустави 2», присвоения денег телекомпании в большом размере с использованием служебного положения», уточняет РИА Новости.

Политика Путин рассказал о работе социальных лифтов в России Социальные лифты должны работать не по звонку, а по объективным критериям и распространяться на всю страну, заявил президент РФ Владимир Путин.

Политика Киев рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в конце октября Ранее, 3 октября, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая рабочий график главы российского государства Владимира Путина, в октябре встреча "четверки" вряд ли состоится.

Шоу-бизнес Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун впервые стала мамой Маргарита Мамун — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, которая получила золотую медаль на играх в Рио-де-Жанейро три года назад.

Общество Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.

Происшествия Суд арестовал имущество фигурантов дела Baring Vostok Суд принял решение об аресте активов, в том числе квартир, подозреваемых по делу касательно инвестиционного фонда Baring Vostok.

Авто Mitsubishi покажет в Токио высокий родстер с газотурбинным мотором Компания Mitsubishi опубликовала тизер и некоторые данные о концепт-каре под названием Mi-Tech, премьера которого состоится в рамках Токийского автосалона в конце ноября.