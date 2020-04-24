Политика
Газета.RuГрузия может отозвать посла на Украине в случае назначения Саакашвили
Сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером, Тбилиси может отозвать своего посла из Украины. "Если такое решение будет принято, мы, как минимум, отзовем посла из Киева для консультаций", - заявил журналистам Гахария.
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Общество
Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период
Жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 13:34
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 11:52
Общество
В Петербурге разрешили закончить учебный год до начала мая, но не всем
Санкт-Петербург, 24 апреля 2020, 18:48 — REGNUM Петербургские школьники, по решению родителей, смогут завершить текущий учебный год еще до начала мая.
REGNUM 11:48
Общество
Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил подготовить к майским праздникам советы, как граждане могут проводить эти дни.
Российская газета 08:05
Общество
Генерал ФСБ заявил об угрозе роста неприязни к мигрантам
Михайлов отметил, что заявления о необходимости прямых выплат мигрантам по причине угрозу совершения ими преступлений не имеют по себе существенных оснований.
REGNUM 08:06
Политика
Путин призвал госкомпании отказаться от покупки иностранных лимузинов
Президент Владимир Путин призвал органы государственной власти и госкомпании покупать автомобили, необходимые для работы, и отказаться от приобретения иностранных лимузинов.
Ведомости 09:31
Общество
Голикова раскрыла статистику смертности от коронавируса по возрастам
Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами озвучила статистику по смертности от коронавируса в России по возрастам.
РИА Новости 12:55
Хоккей
В «Динамо» рассказали о состоянии легендарного хоккеиста Мальцева
RT на русском вчера в 05:55
Энергетика
Польша пригрозила пожаловаться на «Газпром» из-за цен на газ
Польская нефтегазовая компания PGNiG пригрозила пожаловаться на «Газпром» в Еврокомиссию.
Lenta.ru 13:26
Кино
Кинокомпании Роднянского и Учителя исключены из списка Фонда кино
Фонд кино пока не объявил о решении совета, представитель фонда от комментариев оказался.
Ведомости 09:53
Общество
Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса
Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
RT на русском 12:08
Общество
В Италии число вылечившихся от коронавируса превысило новые случаи
Число вылечившихся за сутки от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, в Италии впервые превысило число заболевших.
Lenta.ru вчера в 15:08
Хоккей
Генеральным менеджером омского «Авангарда» стал Алексей Волков
Профиль Алексея Волкова уже появился на официальном сайте "Авангарда" в разделе "Руководство команды".
12 Канал Омск вчера в 23:21
Политика
Эпидемиолог рекомендовал проработать поэтапный выход из самоизоляции
Выход из режима самоизоляции в России должен быть поэтапным, считает заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семёнов.
RT на русском 13:26
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Происшествия
От «Яндекса» потребовали информацию после сообщений о ЧП с таксистом
Власти Москвы потребовали от "Яндекса" всю информацию после сообщений об избиении таксистом девушки из-за несработавшего пропуска.
РИА Новости 06:45
Политика
Вступил в силу закон об отмене пошлины за гражданство РФ для Донбасса
Москва, 24 апреля 2020, 13:12 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене госпошлины для жителей Донбасса при получении российского гражданства.
REGNUM 06:12
Транспорт
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 11:51
Единоборства
Чемпион UFC Волкановски предложил бой Магомедшарипову
RT на русском 13:36
Общество
Куйвашев ввел пропускной режим в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в ряде городов Свердловской области на время майских праздников вводится пропускной режим.
Политсовет 04:52
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
Политика
Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая
Ограничения, которые ввели российские власти из-за пандемии коронавируса, необходимо продлить как минимум до 12 мая, заявил на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.
РИА Новости 13:50
Политика
Мишустин уволил замминистра Овсянникова после скандала в Ижевске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин уволил оскандалившегося в аэропорту Ижевска Дмитрия Овсянникова с должности замминистра промышленности и торговли, сообщает "Единая Россия".
Газета.Ru вчера в 16:06
Экономика
Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день
Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24».
Ведомости 11:27
Общество
Верховный суд разъяснил, как наказывать за нарушение самоизоляции
Верховный суд России дал разъяснения по поводу привлечения к административной ответственности за нарушения правил поведения в условиях распространения коронавируса.
Газета.Ru 22 апреля в 06:55
Политика
Правительство Украины уволило глав таможни и фискальной службы
Правительство Украины провело в пятницу внеочередное заседание, на котором уволило главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, а также руководителя Государственной фискальной службы Сергея Верланова.
ТАСС 13:33
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Политика
Путин объявит о продлении режима самоизоляции в течение недели
Режим самоизоляции, объявленный в стране президентом России Владимиром Путиным, будет действовать ещё неделю, поэтому время для решения вопроса о его продлении ещё есть, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
АН Между строк 07:01
Политика
МИД России вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
Общество
Попова пригрозила ужесточением карантинных мер
Власти России могут ужесточить имеющиеся меры по ограничению контактирования людей, если они не будет соблюдать уже введенные.
Известия 13:13