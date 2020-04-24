Сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что в случае назначения Михаила Саакашвили вице-премьером, Тбилиси может отозвать своего посла из Украины. "Если такое решение будет принято, мы, как минимум, отзовем посла из Киева для консультаций", - заявил журналистам Гахария.

Грузия может отозвать посла на Украине в случае назначения Саакашвили

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