Политика

Взгляд.руВзгляд.руГрузия может отозвать посла с Украины из-за Саакашвили

Власти Грузии рассматривают вопрос отзыва посла с Украины «как минимум для консультаций», заявил премьер-министр Георгий Гахария, комментируя возможное назначение экс-президента Михаила Саакашвили вице-премьером на Украине. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
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