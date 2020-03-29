Грузия находится на грани полномасштабной и неуправляемой эпидемии коронавирусной инфекции, заявил руководитель Национального центра по контролю заболевания и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе.

Общество В США от коронавируса скончался младенец В США количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом превысило 120 тысяч человек, более 2 тысяч - скончались.

Политика Россия с 30 марта временно закроет госграницу Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.

Политика В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, — ограничения действуют до первого июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.

Происшествия В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.

Политика Лукашенко заявил, что россияне продолжают ездить в Белоруссию Граждане РФ и после закрытия границы для перемещения людей в условиях пандемии коронавируса COVID-19 продолжают ездить в Белоруссию, только в объезд, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.

Здоровье Назвали новый признак заражения коронавирусом Специалисты Американской академии офтальмологии предупредили о том, что один из ранних признаков заражения коронавирусом – это конъюнктивит, представляющий собой воспаление слизистой оболочки глаза.

Общество В Якутске коронавирус предположительно выявлен у сотрудника больницы Коронавирус предположительно выявлен у сотрудника городской больницы в Якутске, всех врачей и пациентов больницы в микрорайоне "Авиапорт" изолировали, сообщила журналистам заместитель правительства республики Ольга Балабкина.

Здоровье Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.

Здоровье В России представили схему лечения коронавирусной инфекции Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии.

Политика В Москву стягивают бронетехнику и военных Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.

Общество В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.

Политика Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.

Происшествия У десяти человек в Челябинской области заподозрили коронавирус В Челябинской области за сутки у десяти человек предварительные тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщили РБК в министерстве здравоохранения Челябинской области.