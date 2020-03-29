Коронавирус
Московский КомсомолецГрузия находится на грани неуправляемой эпидемии коронавируса
Грузия находится на грани полномасштабной и неуправляемой эпидемии коронавирусной инфекции, заявил руководитель Национального центра по контролю заболевания и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе.
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Общество
В США от коронавируса скончался младенец
В США количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом превысило 120 тысяч человек, более 2 тысяч - скончались.
Общество
Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок
Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже 25 долларов за баррель
Цена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель, сообщило ТАСС, которое ссылается на данные торгов.
Общество
В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса
Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
Общество
В России зафиксировали 228 новых случаев заболевания коронавирусом
228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России.
Общество
Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Великобритании ухудшится.
Армия и оружие
ВС США собираются построить военные объекты на Украине
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
Политика
В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи
В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, — ограничения действуют до первого июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.
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Происшествия
В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции
Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
Политика
Лукашенко заявил, что россияне продолжают ездить в Белоруссию
Граждане РФ и после закрытия границы для перемещения людей в условиях пандемии коронавируса COVID-19 продолжают ездить в Белоруссию, только в объезд, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.
Здоровье
Назвали новый признак заражения коронавирусом
Специалисты Американской академии офтальмологии предупредили о том, что один из ранних признаков заражения коронавирусом – это конъюнктивит, представляющий собой воспаление слизистой оболочки глаза.
Общество
В Якутске коронавирус предположительно выявлен у сотрудника больницы
Коронавирус предположительно выявлен у сотрудника городской больницы в Якутске, всех врачей и пациентов больницы в микрорайоне "Авиапорт" изолировали, сообщила журналистам заместитель правительства республики Ольга Балабкина.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Здоровье
Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
Экономика
«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
Транспорт
Минтранс рассказал о изменениях в движении межмуниципального транспорта во время карантина
Министерство транспорта и дорожного хозяйства рассказало, как будут проходить на территории Сахалинской области межмуниципальные маршруты с 28 марта по 5 апреля.
Здоровье
В России представили схему лечения коронавирусной инфекции
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии.
Политика
В Москву стягивают бронетехнику и военных
Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Кино
У россиян названы самые популярные фильмы во время карантина
Как передает ToDay News Ufa, на первом месте по популярности выступил фильм «Джуманджи: Новый уровень».
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
Общество
В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики
Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Армия и оружие
КНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило 10 тыс. человек
Число умерших от последствий коронавируса в Италии превысило 10 тыс. Об этом сообщил в глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
Политика
Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
Происшествия
У десяти человек в Челябинской области заподозрили коронавирус
В Челябинской области за сутки у десяти человек предварительные тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщили РБК в министерстве здравоохранения Челябинской области.
Здоровье
Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии
В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Политика
Поляки оценили российскую помощь Италии
Читатели польского издания Interia прокомментировали российскую помощь Италии в борьбе с новым коронавирусом.