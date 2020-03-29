Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГрузия находится на грани неуправляемой эпидемии коронавируса

Грузия находится на грани полномасштабной и неуправляемой эпидемии коронавирусной инфекции, заявил руководитель Национального центра по контролю заболевания и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Грузия встала на грань неуправляемой эпидемии COVID-19

Интерфаксвчера в 18:53

В минздраве Грузии заявили, что страна находится на грани неуправляемой эпидемии COVID-19

Газета.Ruвчера в 18:42

Грузия находится на грани неуправляемой эпидемии коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 19:40

Минздрав Грузии заявил о приближающейся эпидемии COVID-19

News.ruвчера в 19:12

Жителей Грузии предупредили об угрозе неуправляемой эпидемии COVID-19

Взгляд.рувчера в 20:32

На грани: Грузия опасается неуправляемой эпидемии COVID-19

РЕН ТВвчера в 21:10

Грузинский министр: страна находится на грани полномасштабной эпидемии

Красная веснавчера в 19:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 00:06, Ашберн
Общество

В США от коронавируса скончался младенец

В США количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом превысило 120 тысяч человек, более 2 тысяч - скончались.
Российская газета вчера в 23:10
Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС вчера в 07:55
Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже 25 долларов за баррель

Цена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель, сообщило ТАСС, которое ссылается на данные торгов.
Деловое.ТВ 27 марта в 10:08
Общество

В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса

Власти Мурманской области приняли решение ограничить въезд в города Кировск и Апатиты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
РБК вчера в 17:31
Общество

В России зафиксировали 228 новых случаев заболевания коронавирусом

228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в России.
FlashNord вчера в 05:10
Общество

Джонсон предупредил британцев об ухудшении ситуации с коронавирусом

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Великобритании ухудшится.
РБК вчера в 20:53
Армия и оружие

ВС США собираются построить военные объекты на Украине

ФАН 27 марта в 02:09
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa 27 марта в 02:56
Политика

В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи

В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, — ограничения действуют до первого июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.
РИА Новости вчера в 20:37
Игры

Ранний доступ Mount & Blade II: Bannerlord откроется на 24 часа раньше

Чемпионат вчера в 06:01
Происшествия

В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции

Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
REGNUM вчера в 18:34
Политика

Лукашенко заявил, что россияне продолжают ездить в Белоруссию

Граждане РФ и после закрытия границы для перемещения людей в условиях пандемии коронавируса COVID-19 продолжают ездить в Белоруссию, только в объезд, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.
РИА Новости 27 марта в 16:40
Здоровье

Назвали новый признак заражения коронавирусом

Специалисты Американской академии офтальмологии предупредили о том, что один из ранних признаков заражения коронавирусом – это конъюнктивит, представляющий собой воспаление слизистой оболочки глаза.
ToDay News Ufa вчера в 07:31
Общество

В Якутске коронавирус предположительно выявлен у сотрудника больницы

Коронавирус предположительно выявлен у сотрудника городской больницы в Якутске, всех врачей и пациентов больницы в микрорайоне "Авиапорт" изолировали, сообщила журналистам заместитель правительства республики Ольга Балабкина.
РИА Новости вчера в 23:50
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 21:14
Здоровье

Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
RT на русском 27 марта в 08:52
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК вчера в 15:44
Транспорт

Минтранс рассказал о изменениях в движении межмуниципального транспорта во время карантина

Министерство транспорта и дорожного хозяйства рассказало, как будут проходить на территории Сахалинской области межмуниципальные маршруты с 28 марта по 5 апреля.
Сахалин.Инфо вчера в 23:57
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии.
Lenta.ru вчера в 08:37
Политика

В Москву стягивают бронетехнику и военных

Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Discover24 27 марта в 05:51
Кино

У россиян названы самые популярные фильмы во время карантина

Как передает ToDay News Ufa, на первом месте по популярности выступил фильм «Джуманджи: Новый уровень».
ToDay News Ufa вчера в 05:11
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
REGNUM 27 марта в 03:37
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос для профилактики

Людей тотально призывают мыть руки и носить маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Pravda.Ru вчера в 09:47
Армия и оружие

КНДР провела пуск «неопознанного снаряда» в сторону Японского моря

Известия вчера в 18:08
Общество

Число жертв коронавируса в Италии превысило 10 тыс. человек

Число умерших от последствий коронавируса в Италии превысило 10 тыс. Об этом сообщил в глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
РБК вчера в 15:50
Политика

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС 27 марта в 22:05
Происшествия

У десяти человек в Челябинской области заподозрили коронавирус

В Челябинской области за сутки у десяти человек предварительные тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщили РБК в министерстве здравоохранения Челябинской области.
РБК вчера в 06:05
Здоровье

Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии

В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Панорама Ростова-на-Дону 26 марта в 03:24
Политика

Поляки оценили российскую помощь Италии

Читатели польского издания Interia прокомментировали российскую помощь Италии в борьбе с новым коронавирусом.
РИА Новости 27 марта в 19:45
Главное