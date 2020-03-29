Коронавирус
Газета.RuГрузия не пропустила возвращающихся домой из Армении россиян
"В связи с отказом грузинской стороны в пропуске через свою территорию росграждан, желавших выехать из Армении сухопутным путем, вновь настоятельно рекомендуем гражданам России незамедлительно воспользоваться пока еще сохраняющейся возможностью покинуть Армению, используя авиасообщение", - уведомляет диппредставительство.
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"В связи с отказом грузинской стороны в пропуске через свою территорию российских граждан, желавших выехать из Армении сухопутным путем, вновь настоятельно рекомендуем гражданам России незамедлительно воспользоваться пока еще сохраняющейся возможностью покинуть Армению, используя авиасообщение", — говорится в заявлении, размещенном на странице посольства в Facebook.РИА Новостивчера в 18:00
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Грузия не пропустила россиян, желающих выехать из Армении - посольство РФ
Sputnik Армениявчера в 17:27
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