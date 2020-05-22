Политика

ТАССТАССГрузия поддержала решение США о выходе из Договора по открытому небу

Грузия поддерживает намерение США выйти из Договора по открытому небу (ДОН), так как считает, что Россия неоднократно его нарушала, в том числе в отношении Абхазии и Южной Осетии. С таким утверждением выступил в пятницу глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
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Грузия поддерживает решение США о выходе из Договора по открытому небу

Аргументы недели07:43

Америка прежде всего? Почему Эстония поддержала выход США из Договора по открытому небу

BaltNews.ee05:17

Грузия поддержала решение США о выходе из Договора по открытому небу

ТАСС07:34

Грузия обрадовалась решению США о выходе из Договора по открытому небу

News.ru07:41
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 19:29, Ашберн
Финансы

Прощай, зеленый: страны БРИКС отказываются от доллара

Эксперты уверены, что инвестиции в драгметалл не только принесут Центробанку солидный доход, но и помогут резко сократить долю американского доллара в международных расчетах.
РИА Новости 01:00
10
Экономика

Экс-министр финансов США заявил, что угрожает доллару

Об опасности, грозящей доллару, заявил Генри Полсон-младший, бывший министр финансов США, ныне возглавляющий Институт Полсона.
ToDay News Ufa вчера в 05:57
79
Политика

США назвали условие снятия санкций с «Роснефти»

Дипломатическое ведомство США поставило условием снятия санкций с нефтяной компании (НК) «Роснефть» разрыв ею связей с венесуэльскими властями.
Росбалт 17:27
Происшествия

В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице

РИА Новости 18:23
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Здоровье

В Минздраве рассказали о мощности второй волны CoViD-19

Сам же CoViD-19 займёт место среди других заболеваний и будет периодически напоминать о себе.
Life.ru 19:15
Наука

Россия может начать производить вакцину от коронавируса уже осенью

Россия может успеть наладить промышленное производство вакцины от CoVID-19, если будет проводить клинические испытания и предпроизводственную подготовку параллельно, заявил врач высшей категории, отоларинголог и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
Peterburg2.ru 09:21
Общество

Назван простой способ дезинфекции маски

Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
РИА Новости 12:52
47
Происшествия

В Пакистане Airbus A320 упал на жилой квартал

Пассажирский самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи, он упал на жилой квартал, передает телеканал Geo TV.
Коммерсантъ 06:16
649
Общество

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
3,2K
Шоу-бизнес

Тарзан требует помогать артисткам, а не пенсионерам

Gazeta.SPb 16:43
369
Армия и оружие

В Ливии заявили о вытеснении Хафтара

Поддержку армии Халифы Хафтара приписывают России. С другой стороны, (со стороны ПНС) стоит Турция.
Аргументы недели 13:04
1
Политика

Грызлов обвинил Украину в создании гуманитарной катастрофы в Донбассе

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет искать пути дипломатического разрешения конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений в течение ближайших двух месяцев.
Газета.Ru 15:17
1
Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
2,1K
Космос

Virgin Orbit испытает систему воздушного старта космической ракеты

ИА Красная Весна 20 мая в 16:16
Энергетика

Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском 01:09
36
Общество

Голикова предупредила о росте смертности от коронавируса в мае

Голикова добавила, что официальные данные по причинам смертности в России по апрелю будут получены 29 мая, так как это и предусмотрено федеральным планом статистических работ.
BFM.ru 08:45
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Футбол

Роналдо о смерти Симони: «Он был дирижером, мы – оркестром»

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо поделился мыслями о смерти экс-тренера «Интера» Луиджи Симони.
Sports.ru 18:06
Космос

21 мая отмечают Международный день космоса

21-ого мая воспевают именно бесконечное пространство Вселенной.
ГТРК Тамбов вчера в 02:02
Общество

За тульскую медсестру в купальнике заступились главврач и губернатор

Газета.Ru 07:34
2,8K
Шоу-бизнес

Откровенная поза стала трендом у звезд на карантине

Звезды в массовом порядке начали фотографироваться на карантине, сидя на коленях в нижнем белье, и запустили новый тренд в социальных сетях, пишет The Sun.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
1
Происшествия

Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия 04:55
57
Общество

В «Ахмате» сообщили о состоянии Рамзана Кадырова

После выхода публикации Айдамиров уточнил, что его слова о здоровье главы Чечни основаны на «личном мнении», так как после выхода сообщений о госпитализации Кадырова, он лично с руководителем республики не общался.
РБК 09:12
34
Космос

Астронавтка НАСА сравнила посадку на «Союзе» и Crew Dragon

Lenta.ru 12:49
4
Общество

Рособрнадзор назвал даты ЕГЭ по всем предметам

Стали известны даты ЕГЭ по всем предметам. Сегодня президент Владимир Путин предложил начать выпускные экзамены с 29 июня.
Нижегородская Правда вчера в 10:34
170
Общество

В Петербурге разрешили прощание с умершими

Российская газета 10:28
53
Происшествия

В Дагестане ликвидировали шестерых боевиков

Махачкала, 22 мая 2020, 17:38 — REGNUM Шесть боевиков, намеревавшихся совершить теракты, ликвидированы в ходе спецоперации в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщил 22 мая Национальный антитеррористический комитет.
REGNUM 10:38
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Авто

Renault представил для России обновленный Kaptur

Стало известно, что компания Renault в онлайн режиме представила рестайлинговый Kaptur для российского рынка.
32CARS.ru вчера в 12:26
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Кино

Эсай Моралес заменит Николаса Холта в новой «Миссии невыполнимой»

Пандемия коронавируса внесла коррективы в каст «Миссии невыполнимой 7». Эсай Моралес заменит Николаса Холта в роли главного злодея.
Актуальные Новости 06:25
Экономика

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 05:39
58
Экономика

России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
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