Политика
ТАССГрузия поддержала решение США о выходе из Договора по открытому небу
Грузия поддерживает намерение США выйти из Договора по открытому небу (ДОН), так как считает, что Россия неоднократно его нарушала, в том числе в отношении Абхазии и Южной Осетии. С таким утверждением выступил в пятницу глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
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Финансы
Прощай, зеленый: страны БРИКС отказываются от доллара
Эксперты уверены, что инвестиции в драгметалл не только принесут Центробанку солидный доход, но и помогут резко сократить долю американского доллара в международных расчетах.
РИА Новости 01:00
Экономика
Экс-министр финансов США заявил, что угрожает доллару
Об опасности, грозящей доллару, заявил Генри Полсон-младший, бывший министр финансов США, ныне возглавляющий Институт Полсона.
ToDay News Ufa вчера в 05:57
Политика
США назвали условие снятия санкций с «Роснефти»
Дипломатическое ведомство США поставило условием снятия санкций с нефтяной компании (НК) «Роснефть» разрыв ею связей с венесуэльскими властями.
Росбалт 17:27
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
РИА Новости 18:23
Здоровье
В Минздраве рассказали о мощности второй волны CoViD-19
Сам же CoViD-19 займёт место среди других заболеваний и будет периодически напоминать о себе.
Life.ru 19:15
Наука
Россия может начать производить вакцину от коронавируса уже осенью
Россия может успеть наладить промышленное производство вакцины от CoVID-19, если будет проводить клинические испытания и предпроизводственную подготовку параллельно, заявил врач высшей категории, отоларинголог и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
Peterburg2.ru 09:21
Общество
Назван простой способ дезинфекции маски
Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
РИА Новости 12:52
Происшествия
В Пакистане Airbus A320 упал на жилой квартал
Пассажирский самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи, он упал на жилой квартал, передает телеканал Geo TV.
Коммерсантъ 06:16
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Шоу-бизнес
Тарзан требует помогать артисткам, а не пенсионерам
Gazeta.SPb 16:43
Армия и оружие
В Ливии заявили о вытеснении Хафтара
Поддержку армии Халифы Хафтара приписывают России. С другой стороны, (со стороны ПНС) стоит Турция.
Аргументы недели 13:04
Политика
Грызлов обвинил Украину в создании гуманитарной катастрофы в Донбассе
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет искать пути дипломатического разрешения конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений в течение ближайших двух месяцев.
Газета.Ru 15:17
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Космос
Virgin Orbit испытает систему воздушного старта космической ракеты
ИА Красная Весна 20 мая в 16:16
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском 01:09
Общество
Голикова предупредила о росте смертности от коронавируса в мае
Голикова добавила, что официальные данные по причинам смертности в России по апрелю будут получены 29 мая, так как это и предусмотрено федеральным планом статистических работ.
BFM.ru 08:45
Футбол
Роналдо о смерти Симони: «Он был дирижером, мы – оркестром»
Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо поделился мыслями о смерти экс-тренера «Интера» Луиджи Симони.
Sports.ru 18:06
Космос
21 мая отмечают Международный день космоса
21-ого мая воспевают именно бесконечное пространство Вселенной.
ГТРК Тамбов вчера в 02:02
Шоу-бизнес
Откровенная поза стала трендом у звезд на карантине
Звезды в массовом порядке начали фотографироваться на карантине, сидя на коленях в нижнем белье, и запустили новый тренд в социальных сетях, пишет The Sun.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
Происшествия
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия 04:55
Общество
В «Ахмате» сообщили о состоянии Рамзана Кадырова
После выхода публикации Айдамиров уточнил, что его слова о здоровье главы Чечни основаны на «личном мнении», так как после выхода сообщений о госпитализации Кадырова, он лично с руководителем республики не общался.
РБК 09:12
Общество
Рособрнадзор назвал даты ЕГЭ по всем предметам
Стали известны даты ЕГЭ по всем предметам. Сегодня президент Владимир Путин предложил начать выпускные экзамены с 29 июня.
Нижегородская Правда вчера в 10:34
Общество
В Петербурге разрешили прощание с умершими
Российская газета 10:28
Происшествия
В Дагестане ликвидировали шестерых боевиков
Махачкала, 22 мая 2020, 17:38 — REGNUM Шесть боевиков, намеревавшихся совершить теракты, ликвидированы в ходе спецоперации в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщил 22 мая Национальный антитеррористический комитет.
REGNUM 10:38
Авто
Renault представил для России обновленный Kaptur
Стало известно, что компания Renault в онлайн режиме представила рестайлинговый Kaptur для российского рынка.
32CARS.ru вчера в 12:26
Кино
Эсай Моралес заменит Николаса Холта в новой «Миссии невыполнимой»
Пандемия коронавируса внесла коррективы в каст «Миссии невыполнимой 7». Эсай Моралес заменит Николаса Холта в роли главного злодея.
Актуальные Новости 06:25
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 05:39
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38