Грузия поддерживает намерение США выйти из Договора по открытому небу (ДОН), так как считает, что Россия неоднократно его нарушала, в том числе в отношении Абхазии и Южной Осетии. С таким утверждением выступил в пятницу глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

Грузия поддержала решение США о выходе из Договора по открытому небу

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