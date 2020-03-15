Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruГрузия объявила о закрытии границы с Россией

Власти Грузии приняли решение закрыть границу с Россией из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации грузинского правительства.
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«Ввиду повсеместной угрозы коронавируса был обсужден вопрос о временной приостановке передвижения граждан между Грузией и Российской Федерацией с 16 марта этого года»,— заявили
 в правительстве Грузии.
Коммерсантъ10:05

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Россия и Грузия с 16 марта частично закроют границу из-за коронавируса

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Власти Грузии сообщили о закрытии границы с Россией из-за коронавируса

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Грузия закроет с 16 марта границу с Россией из-за коронавируса

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Съемки фильма «Человек-паук 3» стартуют в июле 2020 года в Атланте

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Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома.
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Хоккей

«Йокерит» не выступит в плей-офф КХЛ

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Низкие цены на нефть назвали ненужными Саудовской Аравии и США

Низкие цены не выгодны ни Саудовской Аравии, ни США, подчеркнул Костин.
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В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
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Трое заболевших коронавирусом в России не выезжали за пределы страны. Люди заразились внутри страны, сообщает Роспотребнадзор.
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Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

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В геноме коронавируса обнаружено первое большое изменение

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Глава Минздрава Украины Илья Емец на заседании профильного комитета Рады заявил, что от коронавируса "умрут все пенсионеры".
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ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ

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Появилось видео потасовки футболистов «Тамбова» и «Крыльев Советов»

В социальных сетях появилось видео потасовки футболистов в матче молодежного первенства между "Тамбовом" и "Крыльями советов", из-за который встреча не была доиграна.
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В WhatsApp появится функция удаления сообщений

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Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания.
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В России появится новый космический корабль на базе проекта «Орел», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
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ГЛАС.RU 13 марта в 10:27
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