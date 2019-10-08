Грузия из-за запрета авиарейсов из России за июль и август потеряла около 113 миллионов долларов, заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".

с чего всё началось

Почти $113 миллионов страна потеряла после нанесения запрета на рейсы из России, а поток туристов уменьшился на 20%. Глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили в беседе с журналистом телекомпании «Имеди» рассказала, какие потери понесла страна с начала конфликта с Россией.

Грузия оценила потери от запрета на авиасообщение с Россией

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