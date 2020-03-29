Коронавирус
REGNUMГрузия отказалась пропустить российских граждан из Армении в РФ
Ереван, 29 марта 2020, 07:36 — REGNUM Российские граждане, желающие вернуться из Армении в Россию, не могут попасть на родину из-за отказа грузинской стороны пропускать их через свою территорию сухопутным путем, 28 марта сообщает посольство РФ в Ереване на своей странице в Facebook.
Читать в источнике
Оценить71
Подробнее о событии
Показать все источники
Грузия не пропустила россиян, желающих выехать из Армении - посольство РФ
Sputnik Армениявчера в 17:27
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 01:37, Ашберн
Общество
Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством
В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.
Политика
Савченко рассказала о «глотке воздуха перед смертью» для украинцев
Деньги, которые Украина получит от МВФ за принятие закона о продаже земли, даст жителям страны лишь "глоток воздуха перед смертью", заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.
Здоровье
Ещё пять положительных тестов на коронавирус выявили в Бурятии
Опасную инфекцию заподозрили ещё у пяти жителей Бурятии, после чего сделали им тест на коронавирус, сообщает 29 марта пресс-служба правительства Республики Бурятия.
Наука
Чрезмерное потребление соли может негативно повлиять на иммунитет
Немецкие ученые во главе с профессором Боннского университета Кристианом Курцем решила проверить, как диета с повышенным количеством соли повлияет на восприимчивость организма к бактериальным инфекциям – в частности, к одной из самых распространенных бактериальных инфекций почек – пиелонефриту.
Политика
Спикером липецкого горсовета избран Александр Афанасьев
Прежний спикер (возглавлял парламент два последних срока) Игорь Тиньков покинул пост в связи с переходом на работу в правительство Орловской области.
Футбол
Президент УПЛ Гримм: в украинском футболе творятся невообразимые вещи
Творятся невообразимые для меня, швейцарца, вещи. Владелец «Ворсклы» находится в розыске украинского Интерпола.
Общество
Первый младенец с коронавирусом умер в США
Первый младенец с коронавирусом COVID-19 умер в США.
Общество
Один из главных исследовательских институтов России возглавил экс-полицейский, которого называли причастным к коррупции
«Проект» пишет, что к назначению Божкова главой ИТЭФ, скорее всего, причастен директор НИЦ «Курчатовский институт» и по совместительству друг Путина Михаил Ковальчук.
Общество
Спецпоезд с россиянами прибыл в Москву из Киева
Общество
Лукашенко назвал хоккей лучшим противовирусным средством
Музыка
Little Big представили «карантинную» версию своей песни
Группа Little Big представила «карантинную» версию своей песни I’m ok.
Авто
В Казахстане стали выпускать автомобили Chevrolet Damas и Labo
Коммерческие модели Damas и Labo станут самыми доступными в этом сегменте на территории Казахстана, поэтому они станут соперниками для Lada Largus, VW Caddy, а также Peugeot Partner.
Волейбол
Чемпионат России по волейболу досрочно завершен
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Политика
Лукашенко заявил, что россияне продолжают ездить в Белоруссию
Граждане РФ и после закрытия границы для перемещения людей в условиях пандемии коронавируса COVID-19 продолжают ездить в Белоруссию, только в объезд, заявил в пятницу белорусский президент Александр Лукашенко.
Экономика
«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
Космос
Роскосмос хочет запатентовать «космический маяк»
Роспатент опубликовал заявку Роскосмоса на способ обеспечения навигации у других планет и общий вид "космического маяка".
Здоровье
В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции
Общество
Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей
«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
Шоу-бизнес
Волочкова показала первое совместное фото с новым возлюбленным
Балерина Анастасия Волочкова всегда тщательно скрывает свою личную жизнь, однако в этот раз решила немного открыться своим поклонникам и опубликовала фотографию с романтического вечера с возлюбленным.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России
Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
Общество
Метели и гололедица ожидают москвичей в понедельник
Похолодание, дождь, метель, гололедица и налипание мокрого снега ожидают москвичей в понедельник, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Общество
СМИ сообщило о финансовых проблемах итальянцев из-за коронавируса
Многие жители Италии столкнулись с серьезными финансовыми проблемами из-за режима чрезвычайного положения, объявленного в стране для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Футбол
Роналду выложил фото с мамой. Ее выписали из больницы после инсульта
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду выразил благодарность медикам после того, как его мать выписали из больницы.
Здоровье
В Якутске коронавирус предположительно выявлен у сотрудника больницы
Коронавирус предположительно выявлен у сотрудника городской больницы в Якутске, всех врачей и пациентов больницы в микрорайоне «Авиапорт» изолировали, рассказала заместитель правительства республики Ольга Балабкина.
Политика
Мадуро сообщил, что ожидает второй борт из России с медоборудованием
Президент Николас Мадуро сообщил в субботу, что в ближайшие дни из России в Венесуэлу прибудет второй борт с медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19.
Общество
Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса
"Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня.
Здоровье
Экс-главный санитарный врач Украины рассказал о распространении коронавируса
Экс-главный санитарный врач Украины Святослав Протас рассказал о распространении коронавируса в стране.
Происшествия
В Иркутске подтвердили первый случай коронавируса
Правительство Иркутской области официально подтвердило первый в регионе случай заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
Рошаль посоветовал ходить в магазин в перчатках
В продуктовые магазины необходимо ходить в перчатках, чтобы не заразиться коронавирусом COVID-19, считает президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль.