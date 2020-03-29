Коронавирус

REGNUMREGNUMГрузия отказалась пропустить российских граждан из Армении в РФ

Ереван, 29 марта 2020, 07:36 — REGNUM Российские граждане, желающие вернуться из Армении в Россию, не могут попасть на родину из-за отказа грузинской стороны пропускать их через свою территорию сухопутным путем, 28 марта сообщает посольство РФ в Ереване на своей странице в Facebook.
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"В связи с отказом грузинской стороны в пропуске через свою территорию российских граждан, желавших выехать из Армении сухопутным путем, вновь настоятельно рекомендуем гражданам России незамедлительно воспользоваться пока еще сохраняющейся возможностью покинуть Армению, используя авиасообщение", — говорится в заявлении, размещенном на странице посольства в Facebook
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