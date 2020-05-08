Тбилиси отзывает своего посла Теймураза Шарашенидзе из Киева в связи с назначением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили руководителем исполнительного комитета реформ Украины. Об этом объявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили на Украине

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