Политика
Национальная служба новостейГрузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили на Украине
Тбилиси отзывает своего посла Теймураза Шарашенидзе из Киева в связи с назначением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили руководителем исполнительного комитета реформ Украины. Об этом объявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Читать в источнике
Оценить719
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Происшествия
Суд арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции»
Тверской суд Москвы арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по обвинению в вымогательстве 300 тыс. руб. у бывшего сотрудника МВД, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 10:42
Общество
В Курской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Курской области продлевается до 31 мая включительно, при этом власти разрешили прогулки и занятия спортом на улице по утрам и вечерам, сообщила администрация региона.
РИА Новости 10:51
Политика
Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР
Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
Происшествия
В Башкирии обнаружили тело пропавшего ребенка
Тело 9-летнего мальчика, пропавшего в конце апреля в Башкирии, обнаружено рядом с водоемом в селе, где он жил.
ТАСС 10:06
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
Общество
Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
Наука
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Один из наиболее распространенных симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 — утрата обоняния, выяснил профессор отделения хирургии Университета Цинциннати Ахмад Седагхат.
РИА Новости 07:13
Общество
Власти Петербурга готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая
В пятницу, 8 мая, стало известно о том, что власти Петербурга готовится продлить режим самоизоляции до конца мая.
Piter.tv 10:51
Общество
Мантуров рассказал об экспорте аппаратов ИВЛ за границу
Москва, 8 мая 2020, 17:01 — REGNUM Поставки аппаратов искусственной вентиляции лёгких за рубеж начнутся тогда, когда Россия обеспечит поставки для внутреннего использования.
REGNUM 10:01
Общество
Москвичам рекомендуют брать паспорт при выходе из дома
Выходя из дома, москвичам рекомендуется взять с собой паспорт или документ, подтверждающий проживание человека по конкретному адресу, сказал «Интерфаксу» министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.
Коммерсантъ 10:37
Происшествия
В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии
Суд в Оренбургской области арестовал на два месяца священнослужителя, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении троих детей.
РИА Новости 08:47
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Общество
Стало известно, когда в Алтайском крае введут масочный режим
Масочный режим вводится по рекомендации санитарных властей на фоне ослабления ограничительных мероприятий, например, разрешение на возобновление работы парикмахерских, ряда непродовольственных магазинов, а также увеличения количества жителей, вышедших на работу, роста пассажиропотока.
Катунь 24 вчера в 12:01
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлили до 31 мая
Власти Москвы продлили режим самоизоляции в столице до 31 мая.
ТАСС вчера в 09:34
Общество
В Калининградской области ужесточат масочный режим
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что власти региона намерены ужесточить масочный режим с 12 мая.
RT на русском 10:29
Происшествия
Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан
Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш вчера в 02:54
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали показатель смертности от коронавируса в РФ
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень смертности у пациентов с коронавирусом в России составляет 0,9 процента.
Московский Комсомолец 08:49
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета вчера в 16:47
Здоровье
Названа возможная причина тяжелых случаев коронавируса у молодых
Международная группа ученых пришла к выводу, что причиной тяжелых случаев коронавируса у молодых пациентов могут быть специфические мутации, влияющие на иммунную систему человека.
РИА Новости 08:51
Армия и оружие
Ahval: Российские С-400 только ухудшили ситуацию с безопасностью Турции
Закупки российских С-400 не только совпали с ухудшением уровня жизни граждан Турции, но также ухудшили ситуацию с безопасностью в стране.
Военное обозрение вчера в 11:31
Общество
SCMP: Китай может обвалить курс доллара продажей части госдолга США
Пекин, 8 мая 2020, 14:55 — REGNUM Китай может продать часть госдолга США, обвалив тем самым курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа.
REGNUM 07:55
Политика
Гуманитарная миссия России в Италии завершена
В итальянском городе Бергамо прошла торжественная церемония завершения гуманитарной миссии «Из России с любовью» с участием российских дипломатов и представителей администрации города и области Ломбардия.
ИА Новороссия вчера в 11:09
Общество
Власти разъяснили порядок восстановления рабочих цифровых пропусков
Пропуска для сотрудников предприятий в Москве, работа которых не запрещена, оформляются в том же самом порядке.
Росбалт 10:19
Наука
Китайские медики обнаружили коронавирус в сперме больных Covid-19
Evo-rus.com 10:55
Фигурное катание
Хореограф Тутберидзе: предлагаю Плющенко не мелочиться и нанять Этери
РИА Новости 11:00
Политика
Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с Путиным
Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 09:58
Общество
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
Политика
Путин и Джонсон впервые пообщались по телефону
Москва, 8 мая 2020, 17:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министр Британии Борис Джонсон впервые провели телефонные переговоры, сообщает 8 мая пресс-служба Кремля.
REGNUM 10:44
Происшествия
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей
В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.
Российская газета 04:33