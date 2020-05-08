Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейГрузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили на Украине

Тбилиси отзывает своего посла Теймураза Шарашенидзе из Киева в связи с назначением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили руководителем исполнительного комитета реформ Украины. Об этом объявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
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МИД Украины не увидел угрозы отношением с Грузией в вызове посла

Известия08:52

Политолог: Зеленского питает миф о том, что Саакашвили поднял экономику Грузии

Sputnik Грузия10:03

МИД Украины не усмотрел в отзыве посла Грузии угрозы для дипотношений

РИА Новости09:42

В Тбилиси напомнили Киеву о необходимости экстрадиции Саакашвили в Грузию

Интерфакс10:55

В МИД Украины прокомментировали отзыв посла Грузией для консультаций

RT на русском08:20

Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили

РБК04:47

Посольство Грузии в Киеве отказалось сообщить, покинул ли посол Украину

ТАСС04:52
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Происшествия

Суд арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции»

Тверской суд Москвы арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по обвинению в вымогательстве 300 тыс. руб. у бывшего сотрудника МВД, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 10:42
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Общество

В Курской области продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Курской области продлевается до 31 мая включительно, при этом власти разрешили прогулки и занятия спортом на улице по утрам и вечерам, сообщила администрация региона.
РИА Новости 10:51
8
Политика

Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР

Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
5
Происшествия

В Башкирии обнаружили тело пропавшего ребенка

Тело 9-летнего мальчика, пропавшего в конце апреля в Башкирии, обнаружено рядом с водоемом в селе, где он жил.
ТАСС 10:06
1
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
1K
Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
57
Общество

Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
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Наука

Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

Один из наиболее распространенных симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 — утрата обоняния, выяснил профессор отделения хирургии Университета Цинциннати Ахмад Седагхат.
РИА Новости 07:13
25
Общество

Власти Петербурга готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая

В пятницу, 8 мая, стало известно о том, что власти Петербурга готовится продлить режим самоизоляции до конца мая.
Piter.tv 10:51
6
Общество

Мантуров рассказал об экспорте аппаратов ИВЛ за границу

Москва, 8 мая 2020, 17:01 — REGNUM Поставки аппаратов искусственной вентиляции лёгких за рубеж начнутся тогда, когда Россия обеспечит поставки для внутреннего использования.
REGNUM 10:01
Общество

Москвичам рекомендуют брать паспорт при выходе из дома

Выходя из дома, москвичам рекомендуется взять с собой паспорт или документ, подтверждающий проживание человека по конкретному адресу, сказал «Интерфаксу» министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.
Коммерсантъ 10:37
27
Происшествия

В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии

Суд в Оренбургской области арестовал на два месяца священнослужителя, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении троих детей.
РИА Новости 08:47
173
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
2,7K
Общество

Стало известно, когда в Алтайском крае введут масочный режим

Масочный режим вводится по рекомендации санитарных властей на фоне ослабления ограничительных мероприятий, например, разрешение на возобновление работы парикмахерских, ряда непродовольственных магазинов, а также увеличения количества жителей, вышедших на работу, роста пассажиропотока.
Катунь 24 вчера в 12:01
65
Общество

Режим самоизоляции в Москве продлили до 31 мая

Власти Москвы продлили режим самоизоляции в столице до 31 мая.
ТАСС вчера в 09:34
6,1K
Общество

В Калининградской области ужесточат масочный режим

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что власти региона намерены ужесточить масочный режим с 12 мая.
RT на русском 10:29
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Происшествия

Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан

Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш вчера в 02:54
2,6K
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали показатель смертности от коронавируса в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень смертности у пациентов с коронавирусом в России составляет 0,9 процента.
Московский Комсомолец 08:49
4
Общество

Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США

Российская газета вчера в 16:47
1,9K
Здоровье

Названа возможная причина тяжелых случаев коронавируса у молодых

Международная группа ученых пришла к выводу, что причиной тяжелых случаев коронавируса у молодых пациентов могут быть специфические мутации, влияющие на иммунную систему человека.
РИА Новости 08:51
Армия и оружие

Ahval: Российские С-400 только ухудшили ситуацию с безопасностью Турции

Закупки российских С-400 не только совпали с ухудшением уровня жизни граждан Турции, но также ухудшили ситуацию с безопасностью в стране.
Военное обозрение вчера в 11:31
1
Общество

SCMP: Китай может обвалить курс доллара продажей части госдолга США

Пекин, 8 мая 2020, 14:55 — REGNUM Китай может продать часть госдолга США, обвалив тем самым курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа.
REGNUM 07:55
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Политика

Гуманитарная миссия России в Италии завершена

В итальянском городе Бергамо прошла торжественная церемония завершения гуманитарной миссии «Из России с любовью» с участием российских дипломатов и представителей администрации города и области Ломбардия.
ИА Новороссия вчера в 11:09
5
Общество

Власти разъяснили порядок восстановления рабочих цифровых пропусков

Пропуска для сотрудников предприятий в Москве, работа которых не запрещена, оформляются в том же самом порядке.
Росбалт 10:19
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Наука

Китайские медики обнаружили коронавирус в сперме больных Covid-19

Evo-rus.com 10:55
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Фигурное катание

Хореограф Тутберидзе: предлагаю Плющенко не мелочиться и нанять Этери

РИА Новости 11:00
Политика

Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 09:58
5
Общество

Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус

Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
824
Политика

Путин и Джонсон впервые пообщались по телефону

Москва, 8 мая 2020, 17:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министр Британии Борис Джонсон впервые провели телефонные переговоры, сообщает 8 мая пресс-служба Кремля.
REGNUM 10:44
28
Происшествия

После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей

В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.
Российская газета 04:33
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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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