Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВГрузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили

Грузия отозвала из Киева посла после назначения экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщил глава МИД Давид Залкалиани. Указ президента Владимира Зеленского был опубликован накануне вечером.
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Политолог: Зеленского питает миф о том, что Саакашвили поднял экономику Грузии

Sputnik Грузия10:03

МИД Украины не усмотрел в отзыве посла Грузии угрозы для дипотношений

РИА Новости09:42

Посольство Грузии в Киеве отказалось сообщить, покинул ли посол Украину

ТАСС04:52

В МИД Украины прокомментировали отзыв посла Грузией для консультаций

RT на русском08:20

Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили

РБК04:47

Грузия отозвала посла с Украины

Ёлдаш03:27

МИД Украины не увидел угрозы отношением с Грузией в вызове посла

Известия08:52
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Общество

Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США

Российская газета вчера в 16:47
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru 06 мая в 22:37
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Общество

Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%

Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%, 20,5 млн человек потеряли работу за месяц.
ТАСС 10:00
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Экономика

Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договор

В Госдуму внесен законопроект, который разрешает арендаторам разрывать в одностороннем порядке договоры найма недвижимости в условиях режима повышенной готовности.
РБК 08:21
Происшествия

Неизвестные устроили стрельбу в центре Москвы

Известия 08:03
Шоу-бизнес

Сыгравший Рона в «Гарри Поттере» Руперт Гринт стал отцом

В 2018 году Гринт признавался, что хотел бы стать отцом, однако, заявил, что в случае рождения сына, не назовет его Роном.
Слово и Дело вчера в 20:26
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Общество

Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев

Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
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Общество

Власти Москвы перестанут генерировать пропуска по sms

В Москве с 12 мая отключат возможность оформлять по sms цифровые пропуска для передвижений по городу, передает «Интерфакс» слова руководителя департамента информационных технологий города Эдуарда Лысенко.
Ведомости 12:33
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Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
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Общество

«Открытые медиа» : Московские власти обсуждают продление режима изоляции до 15 июня

Московские власти обсуждают продление режима изоляции до 15 июня, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
Эхо Москвы 12:01
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Происшествия

В НИИ Джанелидзе от коронавируса умерла третья медсестра

В Петербурге скончалась третья медсестра НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, заразившаяся коронавирусом.
Gazeta.SPb 08:27
137
Общество

Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
2,3K
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
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Общество

Текслер рассказал об условиях снятия ограничений в Челябинской области

Напомним, к 8 мая в Челябинской области зафиксировано 967 случаев заражения коронавирусом, из них 68 – за последние сутки.
АиФ Челябинск 06:12
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Шоу-бизнес

С котом и в нижнем белье: Волочкова вышла на прогулку на карантине

Волочкова держала на руках большого белого кота Лакки, такого пушистого, что за ним скрылась почти вся фигура балерины.
Popcornnews.ru 08:14
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Происшествия

Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан

Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш вчера в 02:54
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Политика

Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне

RT на русском 05:17
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Общество

Озвучены условия для отмены режима самоизоляции в Саратовской области

В Саратовской области 10 мая примут решение о продлении или снятии введенных из-за коронавируса ограничений.
Регион 64 11:10
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Шоу-бизнес

Дочь Задорнова опубликовала откровенный снимок с гитарой

Единственная дочь сатирика Михаила Задорнова Елена опубликовала откровенный снимок в Сети.
News.ru 01:32
Политика

Еврокомиссия рекомендовала оставить границы ЕС закрытыми до 15 июня

Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза продлить введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения на необязательные поездки в ЕС до 15 июня.
НТВ 12:10
Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
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Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки оснащения Су-57 новейшим двигателем

Поставки истребителей пятого поколения Су-57 в российские Воздушно-космические силы (ВКС) планируются в два этапа: до середины 2020-х годов с двигателем четвертого поколения, после чего – с двигателем пятого поколения.
Профиль 04:17
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Общество

Губернатор Петербурга забанил гражданку в соцсетях за жалобы

После жалобы губернатор добавил ее в черный список.
Новые Известия 08:11
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Политика

Россия поддержит ветеранов ВОВ в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах гражданам РФ-ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 12:07
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Происшествия

В мэрии Харькова начались обыски

Украинские правоохранители пришли с обысками в мэрию Харькова, следственные действия проводятся в рамках дела о завладении 28 миллионами гривен бюджетных средств (1,05 миллиона долларов) при заключении договоров на осуществление работ по освещению города, об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
РИА Новости 07:31
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
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Авто

Представлен обновлённый Nissan Kicks

Стоит сказать, что кроссовер Nissan Kicks, который продаётся на глобальном рынке, пользуется устойчивым спросом.
Тарантас Ньюс 03:59
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Общество

Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города

Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали».
Lenta.ru 08:39
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Политика

Си Цзиньпин поздравил россиян с 75-летием Победы

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным поздравил российского лидера и весь российский народ с 75-летием победы в Великой Отечественной войне, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости 10:29
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Происшествия

Назван организатор убийства российского миллиардера

Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
Lenta.ru 08:46
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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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