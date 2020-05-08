Тбилиси отозвал из Киева посла после назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины. По словам главы МИД Грузии Давида Залкалиани, посла отозвали "для консультаций". Михаил Саакашвили в Грузии является фигурантом нескольких уголовных дел.

Грузия отозвала посла из Киева после назначения Саакашвили

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