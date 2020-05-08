Политика

КоммерсантъКоммерсантъГрузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили

Грузия отозвала посла из Киева для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михаила Саакашвили главой украинского исполнительного комитета Национального совета реформ, сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
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Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили

РБК04:41

Грузия отзывает посла из Киева для консультаций из-за Саакашвили

RT на русском03:18

Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили

РИА Новости03:50

Глава МИД: Грузия не будет разрывать дипломатических отношений с Украиной из-за Михаила Саакашвили

Эхо Москвы04:34

Реакция на назначение Саакашвили: Грузия отзывает посла из Украины для консультаций

Sputnik Грузия04:08

Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили

Известия03:09

Грузия отозвала посла из Киева для консультаций из-за назначения Саакашвили

ТАСС03:23
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Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил о том, что курортный сезон может не состояться.
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Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 15,69 копейки до 76,72 рубля. Цены на нефть выросли в пятницу.
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Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
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«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»

Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
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Президент РФ Владимир Путин знает этот принцип. Основа жизни россиян заключается в любви к Родине.
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Число летальных случаев достигло 340. Днём ранее на Украине было зафиксировано 487 новых случаев.
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Путин назвал бредом обвинения СССР во Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
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Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
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В Петербурге переболевшие коронавирусом доноры сдают плазму

В Санкт-Петербурге переболевшие коронавирусной инфекцией доноры начали сдавать плазму.
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Реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 300 тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев

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Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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