Политика

BFM.ruBFM.ruГрузия отозвала посла с Украины

Грузия отзывает своего посла из Киева для проведения консультаций, однако не будет разрывать с Украиной дипломатические отношения, заявили в МИД. Это решение последовало после назначения Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины, сообщает ТАСС.
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Глава МИД: Грузия не будет разрывать дипломатических отношений с Украиной из-за Михаила Саакашвили

Эхо Москвы04:34

Реакция на назначение Саакашвили: Грузия отзывает посла из Украины для консультаций

Sputnik Грузия04:08

Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили

РИА Новости03:50

Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили

РБК04:41

Грузия отзывает посла из Киева для консультаций из-за Саакашвили

RT на русском03:18

Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили

Известия03:09

Посольство Грузии в Киеве отказалось сообщить, покинул ли посол Украину

ТАСС04:52
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Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.
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РБК вчера в 12:55
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Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
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В Москве действие выданных ранее рабочих пропусков автоматически продлевается до 31 мая, порядок получения одноразовых цифровых пропусков остается прежним.
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Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Торги на фондовом рынке Московской биржи были прерваны из-за ошибки в программном обеспечении, сообщил представитель биржи.
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В России отреагировали на появление кораблей НАТО в Баренцевом море

Корабли НАТО в Баренцевом море отслеживает российский Северный флот.
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