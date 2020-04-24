Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".

Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине

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