Политика

Газета.RuГазета.RuГрузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".
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