Политика
Газета.RuГрузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить255
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 17:00, Ашберн
Общество
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 14:37
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Общество
Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции
Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 15:05
Общество
Голикова заявила, что россияне устали от ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции.
Арбуз 14:13
Общество
Мишустин поручил подготовить правила поведения в майские праздники
Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о необходимости разработать рекомендации, как себя вести в период майских праздников в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 08:16
Политика
Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru 08:56
Политика
США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru 02:02
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова показала апартаменты в «Москва-Сити»
В своем аккаунте в Instagram Светлана выложила ряд снимков своих апартаментов. Квартира расположена на высоких этажах в «Москва-Сити».
Bimru.ru 03:49
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации регионам по открытию парикмахерских
Роспотребнадзор дал властям регионов рекомендации по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
Известия 15:37
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал шесть-семь месяцев пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса продлится не менее шести месяцев, если считать с ее начала, считает глава отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, подразделение Института вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко.
Интерфакс вчера в 11:13
Общество
В России начали популяционное исследование на антитела к коронавирусу
Популяционное исследование на наличие антител к коронавирусу начинается в России, первой будет Москва, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 14:18
Шоу-бизнес
Певицу Буланову выписали из больницы
Концертный директор певицы Татьяны Булановой в Санкт-Петербурге Лариса Рассказова сообщила о состоянии здоровья артистки.
News.ru 12:01
Общество
В Калининградской области введут новый режим самоизоляции
В Калининградской области с 29 апреля вводят новый режим самоизоляции.
РБК Калининград 06:07
Общество
На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости 07:27
Здоровье
В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ
Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля.
РИА Новости вчера в 05:24
Экономика
Экономика России теряет 100 млрд рублей в день из-за коронавируса
Российская экономика ежедневно недосчитывается 100 миллиардов рублей из-за мер, которые ввели, чтобы сдержать распространение коронавируса.
URA.Ru 11:47
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Общество
Трамп подписал закон о мерах поддержки экономики почти на $500 млрд
Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на $484 млрд, сообщает AP.
Коммерсантъ 14:59
Политика
Мишустин уволил замминистра Овсянникова после скандала в Ижевске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин уволил оскандалившегося в аэропорту Ижевска Дмитрия Овсянникова с должности замминистра промышленности и торговли, сообщает "Единая Россия".
Газета.Ru вчера в 16:06
Авто
В России прекратились продажи самого дешевого автомобиля в мире
Квадрицикл Qute, больше известный в СМИ как «самый дешевый автомобиль в мире», официально покинул российский рынок.
Автоновости дня 04:34