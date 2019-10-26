Политика

КоммерсантъКоммерсантъГрузия потеряла $350 млн после авиационного запрета России

Бюджету Грузии был нанесен ущерб в размере $350 млн после того, как в июле Россия ввела запрет на авиасообщение, заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария. Об этом он сообщил на встрече с жителями края Самегрело—Земо-Сванети.
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