Политика
КоммерсантъГрузия потеряла $350 млн после авиационного запрета России
Бюджету Грузии был нанесен ущерб в размере $350 млн после того, как в июле Россия ввела запрет на авиасообщение, заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария. Об этом он сообщил на встрече с жителями края Самегрело—Земо-Сванети.
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Политика
Российский политолог предложил два варианта решение проблемы Донбасса
Синельников-Оришак предложил два варианта развития событий, если Украина откажется выполнять "формулу Штайнмайера" и Минские соглашения.
Pravda.Ru 06:11
Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости 18:27
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Культура
Rolling Stone представил рейтинг самых страшных сериалов
Gazeta.SPb 14:13
Здоровье
В Свердловской области обещают открыть 20 мини-онкоцентров
По словам Базите, к концу 2024 года в Свердловской области планируется открыть 20 амбулаторных мини-онкоцентров, 8 из них – в Екатеринбурга.
Европейско-Азиатские новости 24 октября в 05:42
Автоспорт
В паддоке Гран-при «Формулы-1» Мексики отравились 150 человек
На Гран-при «Формулы-1» в Мексике отравились 150 человек. Это случилось в паддоке, где находятся команды гонщиков.
ТК Звезда 13:26
Здоровье
Названы симптомы рака, которые появляются за пять лет до болезни
Primpress.ru 15:30
Происшествия
СК опубликовал видео с ДТП на Алтае, в котором погибли восемь человек
Следственный комитет России опубликовал в мессенджере WhatsApp видео с места ДТП на трассе в Алтайском крае, в результате которого погибли восемь человек.
РИА Новости 06:52
Происшествия
В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб
По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
РБК 18:50
Армия и оружие
Российские атомные подлодки испытают новое оружие в Норвежском море
Российские атомные подлодки «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в водах Норвежского моря, сообщает «Интерфакс».
Рифей-Пермь 10:12
Футбол
Головин помог «Монако» одолеть «Нант»
"Монако" в гостевом матче оказался сильнее "Нанта" в 11-м туре чемпионата Франции. Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0.
Газета.Ru вчера в 17:01
Происшествия
Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку
Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
Вести.Ru 12:08
Общество
Около 50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за лесных пожаров
Напомним, 11 октября в Калифорнии из-за лесных пожаров были эвакуированы порядка 100 тысяч человек.
REGNUM 24 октября в 22:09
Политика
Пушков рассказал о неготовности Киева к разведению сил
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинские власти не готовы к разведению сил. Об этом он написал в своем Twitter.
Газета.Ru 18:50
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор 07:54
Авто
Назван самый популярный возраст автомобиля в России
В возрастной группе 11 лет насчитывается 3,03 млн легковых.
CarsWeek.ru 01:53
Авто
Названы 3 лучшие подержанные иномарки за 300 тыс. рублей
Специалисты, работающие на рынке подержанных автомобилей иностранного производства, назвали 3 лучшие, по их мнению модели, которые можно приобрести за сумму до 300 тысяч рублей.
Car.ru 14:50
Происшествия
Дедовщина, возможно, привела к бойне в воинской части в Забайкалье
ЧП в воинской части посёлка Горный Забайкальского края некоторые бывшие военные связывают со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым.
Эхо Москвы 03:00
Игры
Ubisoft разочарована продажами Ghost Recon Breakpoint и The Division 2
Накануне глава Ubisoft объявил о переносе релиза трёх крупных проектов компании, но, помимо этого, он также сообщил о том, что Ubisoft оказалась очень разочарована стартовыми продажами и оценками Ghost Recon: Breakpoint, а также показателями The Division 2.
Gmbox.ru вчера в 03:42
Политика
Зеленский заявил, что готов искать взаимопонимание с жителями Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности искать взаимопонимание с жителями Донбасса.
Аргументы и Факты 13:47
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге
Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения автобуса ПАЗ и легковых машин Huyndai Solaris и Audi Q3 в Санкт-Петербурге.
RT на русском 17:35
Политика
Зеленский сменил главу Луганской области
Как писал News.ru, в июле Владимир Зеленский назначил главой Луганской области Виталия Комарницкого, который с 2010 года был депутатом областного совета от Партии регионов, считавшейся политической силой свергнутого в 2014 году президента Виктора Януковича.
News.ru 08:33
Общество
Представительница Пуэрто-Рико завоевала титул «Мисс Земля-2019»
«Мисс Земля» — один из крупнейших конкурсов красоты, который ежегодно проводится на Филиппинах под эгидой ООН.
Говорит Москва 06:28
Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru вчера в 01:21
Музыка
Элтон Джон перенес концерт на несколько месяцев из-за болезни
Концерт Элтона Джона в американском Индианаполисе перенесли на несколько месяцев из-за болезни исполнителя.
Телеканал 360° 17:55
Происшествия
Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве родителей
В подмосковном Воскресенске по подозрению в убийстве собственных родителей задержали 25-летнего молодого человека, он признал вину.
Известия 17:55
Политика
Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста
Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Российская газета вчера в 21:17