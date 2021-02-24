Россияне с 1 марта смогут прилетать в Грузию только при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, сообщил премьер республики Ираклий Гарибашвили. Ранее это разрешалось гражданам стран ЕС, а россияне могли попасть в страну только со справкой о прохождении полного курса вакцинации.

С чего всё началось Грузия разрешит въезд россиянам с отрицательным тестом на COVID-19 С 1 марта Грузия упростит въезд для россиян, следует из заявления премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Он отметил, что список стран, граждане которых могут попасть в республику воздушным путем, расширился — в него включили Россию, Армению, Азербайджан, Украину, Казахстан и Белоруссию. РИА Новости 05:55