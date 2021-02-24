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Коммерсантъ

Грузия разрешила россиянам прилетать в страну при наличии теста на COVID-19

Россияне с 1 марта смогут прилетать в Грузию только при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, сообщил премьер республики Ираклий Гарибашвили. Ранее это разрешалось гражданам стран ЕС, а россияне могли попасть в страну только со справкой о прохождении полного курса вакцинации.В источнике
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С чего всё началось

Грузия разрешит въезд россиянам с отрицательным тестом на COVID-19

С 1 марта Грузия упростит въезд для россиян, следует из заявления премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Он отметил, что список стран, граждане которых могут попасть в республику воздушным путем, расширился — в него включили Россию, Армению, Азербайджан, Украину, Казахстан и Белоруссию.
РИА Новости05:55
Подробнее о событии

Грузия разрешит въезд россиянам с отрицательным тестом на COVID-19

РИА Новости05:55

В Грузии разрешат въезд россиянам с отрицательным тестом на COVID-19

RT на русском05:42

Грузия объявила об открытии границ для всех россиян

Lenta.ru05:49

Россияне с 1 марта смогут посещать Грузию при наличии отрицательных тестов на коронавирус

ТАСС05:46

Грузия упростила въезд для граждан России, Армении и Украины

Sputnik Грузия05:50

Власти Грузии назвали дату открытия границы для россиян

РБК05:38

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