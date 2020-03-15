Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъГрузия с 16 марта закрывает границу с РФ из-за коронавируса

С понедельника, 16 марта, передвижение граждан между Грузией и Россией будет временно приостановлено, сообщили в грузинском правительстве. Решение принято по итогам консультаций спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе с представителем российском стороны Григорием Карасиным.
Читать в источнике
Комментировать36
с чего всё началось
«Ввиду повсеместной угрозы коронавируса был обсужден вопрос о временной приостановке передвижения граждан между Грузией и Российской Федерацией с 16 марта этого года»,— заявили
 в правительстве Грузии.
Коммерсантъ10:05

Подробнее о событии

Россия и Грузия с 16 марта частично закроют границу из-за коронавируса

Интерфакс10:25

Грузия с 16 марта закрывает границу с РФ из-за коронавируса

Коммерсантъ10:05

Грузия закрывает границу с РФ из-за коронавируса

Известия09:41

Грузия объявила о закрытии границы для россиян

RT на русском09:59

Грузия решила закрыть границу с Россией из-за коронавируса

Ведомости09:48

Грузия закрывает границу с Россией для путешественников из-за коронавируса

ТАСС10:02

Грузия закроет с 16 марта границу с Россией из-за коронавируса

РИА Новости09:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 11:03, Ашберн
Футбол

Орлов: Кокорин за решёткой пересмотрел отношение к Путину? Это право каждого человека

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на интервью форварда ФК «Сочи» Александра Кокорина спортивному блогеру Евгению Савину.
Чемпионат вчера в 05:37
Футбол

Кокорин признан лучшим футболистом матча «Сочи» — «Краснодар»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим игроком матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (2:0).
RT на русском 09:52
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

Российская газета 10:45
Общество

Трое россиян заразились коронавирусом внутри страны

Трое заболевших коронавирусом в России не выезжали за пределы страны. Люди заразились внутри страны, сообщает Роспотребнадзор.
FlashNord 05:33
Происшествия

В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО

В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Lenta.ru 06:04
Общество

Молдавия закрывает границу из-за коронавируса

Власти Молдавии намерены с 17 марта приостановить авиасообщение со всеми странами мира из-за коронавируса.
Российская газета 08:50
Здоровье

Врачи оценили пользу водки и лука для защиты от коронавируса

Избежать заражения коронавирусом поможет не водка, а элементарные правила безопасности и гигиены, напоминают врачи.
Профиль вчера в 21:30
Финансы

Банки начали повышать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости вчера в 08:51
Происшествия

Полуголый мужчина устроил скандал в аэропорту Домодедово

В аэропорту Домодедово полуголый мужчина в нетрезвом состоянии устроил дебош, сообщает в воскресенье, 15 марта, пресс-служба транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).
Известия 06:28
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Российская газета 00:38
Политика

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM 06:04
Общество

Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за распространения в стране коронавирусной инфекции.
Известия 08:18
Культура

В Третьяковку привезли Тропинина, Крамского и Поленова из Чувашии

Культуромания 13 марта в 10:24
Фигурное катание

В новом номере Алина Загитова предстанет в образе Эсмеральды

ИА Удмуртия вчера в 07:51
Политика

Киев закрыл КПП «Станица Луганская»

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:16
Шоу-бизнес

Жена Гафта рассказала о его состоянии после инсульта: «Все понимает»

Остроумова отметила, что здоровье Гафта постепенно налаживается, хоть и медленно.
Московский Комсомолец вчера в 09:16
Общество

Обессиленного Яценюка в медицинской маске привезли в киевскую клинику

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, доставили в киевскую клинику «Борис».
Lenta.ru 07:59
Армия и оружие

Как Япония разрабатывает собственное гиперзвуковое оружие

RT на русском 01:00
Общество

В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса

Сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы, на фоне новостей о росте числа зараженных коронавирусом в России.
РБК 09:24
Авто

Автоэксперт объяснил опасность «пенсионерского» стиля езды

Эксперт издания «За рулём» Алексей Ревин рассказал, почему так называемый «пенсионерский» стиль езды вреден для силового агрегата автомобиля.
Тарантас Ньюс вчера в 00:54
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

РИА Новости 06:03
Общество

В Москве усиливают меры по борьбе с распространением коронавируса

В Москве зафиксировано 24 случая инфицирования.
Эхо Москвы вчера в 04:00
Шоу-бизнес

«Главный врун в мире»: Фадеев назвал работу с Наргиз ошибкой

РИА Новости 08:21
Общество

СПбГУ переводит студентов на дистанционное обучение из-за коронавируса

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) переводит студентов ряда направлений на дистанционное обучение из-за опасности распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 10:26
Музыка

Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»

Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
Мойка78 вчера в 00:11
Политика

Терешкова рассказала, что ее благодарят за «сохранение Путина»

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
РИА Новости 10:40
Общество

В Петербурге начались акции в защиту основ конституционного строя

Piter.tv 07:58
Футбол

«Ротор» победил «Шинник» в матче ФНЛ

РИА Новости 09:07
Общество

В Пензе госпитализировали человека с подозрением на коронавирус

В Пензе госпитализировали человека с подозрением на коронавирус. Сейчас его состояние удовлетворительное.
ПензаСМИ 07:55
Общество

Минпросвещения рекомендует дистанционное обучение для всех школьников

Региональным властям РФ рекомендуется временно перевести школьников на дистанционное обучение для профилактики коронавируса, сообщает пресс-служба министерства просвещения.
BFM.ru вчера в 05:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное