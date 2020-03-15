с чего всё началось

С понедельника, 16 марта, передвижение граждан между Грузией и Россией будет временно приостановлено, сообщили в грузинском правительстве. Решение принято по итогам консультаций спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе с представителем российском стороны Григорием Карасиным.

Грузия с 16 марта закрывает границу с РФ из-за коронавируса

Общество Трое россиян заразились коронавирусом внутри страны Трое заболевших коронавирусом в России не выезжали за пределы страны. Люди заразились внутри страны, сообщает Роспотребнадзор.

Общество Молдавия закрывает границу из-за коронавируса Власти Молдавии намерены с 17 марта приостановить авиасообщение со всеми странами мира из-за коронавируса.

Финансы Банки начали повышать ставки по ипотеке Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.

Происшествия Полуголый мужчина устроил скандал в аэропорту Домодедово В аэропорту Домодедово полуголый мужчина в нетрезвом состоянии устроил дебош, сообщает в воскресенье, 15 марта, пресс-служба транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО).

Политика Киев закрыл КПП «Станица Луганская» Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса Сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы, на фоне новостей о росте числа зараженных коронавирусом в России.

Авто Автоэксперт объяснил опасность «пенсионерского» стиля езды Эксперт издания «За рулём» Алексей Ревин рассказал, почему так называемый «пенсионерский» стиль езды вреден для силового агрегата автомобиля.