Коронавирус
КоммерсантъГрузия с 16 марта закрывает границу с РФ из-за коронавируса
С понедельника, 16 марта, передвижение граждан между Грузией и Россией будет временно приостановлено, сообщили в грузинском правительстве. Решение принято по итогам консультаций спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе с представителем российском стороны Григорием Карасиным.
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с чего всё началось
«Ввиду повсеместной угрозы коронавируса был обсужден вопрос о временной приостановке передвижения граждан между Грузией и Российской Федерацией с 16 марта этого года»,— заявили в правительстве Грузии.Коммерсантъ10:05
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