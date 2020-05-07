Общество

Газета.RuГазета.RuГрузия с 1 июля планирует начать принимать иностранных туристов

Грузия с 1 июля будет готова к приему иностранных туристов, заявил премьер-министр Георгий Гахария.
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Власти Грузии решили открыть страну для иностранцев 1 июля

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Грузия готовится принимать иностранных туристов с 1 июля

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Власти Грузии планируют начать принимать иностранных туристов с июля

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В Москве начнут штрафовать за нарушения масочного режима на работе

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"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
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Общество

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Минпросвещения не исключает переноса ЕГЭ на лето 2020 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.
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Общество

Синоптики обещают аномальную жару в нескольких регионах России

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В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
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Стоимость нефти Brent опустилась ниже $29

Цена июльского фьючерса нефти марки Brent снижалась в ходе торгов до $28,66 за баррель. Об этом cледует из данных торгов.
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Блейк Лайвли сыграет в новом постапокалиптическом триллере Netflix

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Организатор сходки стритрейсеров в Петербурге арестован на 11 суток

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Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
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В Архангельской области подтвердились 372 случая заражения коронавирусом. За сегодняшний день прибавилось 18 заболевших.
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