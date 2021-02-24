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BFM.ru
BFM.ru

Грузия с 1 марта откроет въезд для россиян при наличии отрицательного теста на коронавирус

Правительство Грузии приняло решение с 1 марта расширить список стран, граждане которых могут прибывать в республику при наличии отрицательного теста на коронавирус. В число таких стран вошла Россия, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.В источнике
С чего всё началось

Грузия разрешит въезд россиянам с отрицательным тестом на COVID-19

С 1 марта Грузия упростит въезд для россиян, следует из заявления премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Он отметил, что список стран, граждане которых могут попасть в республику воздушным путем, расширился — в него включили Россию, Армению, Азербайджан, Украину, Казахстан и Белоруссию.
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