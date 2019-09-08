Сборная Грузии сыграла вничью с командой Дании в матче 6-го тура отборочного раунда Евро-2020. Встреча прошла в Тбилиси и завершилась со счетом 0:0. За хозяев весь матч на поле провели полузащитник "Спартака" Жано Ананидзе и защитник тульского "Арсенала" Гиа Григалава.

Грузия сыграла вничью с Данией, Ананидзе отыграл весь матч

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