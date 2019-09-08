Футбол
Sportbox.RUГрузия сыграла вничью с Данией, Ананидзе отыграл весь матч
Сборная Грузии сыграла вничью с командой Дании в матче 6-го тура отборочного раунда Евро-2020. Встреча прошла в Тбилиси и завершилась со счетом 0:0. За хозяев весь матч на поле провели полузащитник "Спартака" Жано Ананидзе и защитник тульского "Арсенала" Гиа Григалава.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 22:31, Вашингтон
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале турнира US Open
Известия 22:06
Экономика
Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Граждане смогут получить ГПП только по желанию, для чего им нужно будет заявить о переводе в ГПП накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.
Ведомости 17:14
Политика
На выборах главы Курской области лидирует Старовойт
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 0,09% протоколов.
Известия 14:51
Гаджеты
Россияне рассказали о своих ожиданиях от новых iPhone
Российские пользователи рассказали о своих ожиданиях от новых моделей iPhone, которые американская компания Apple представит 10 сентября.
Экономика сегодня 20:55
Происшествия
Машина сбила инвалида на коляске в центре Москвы
В центре Москвы автомобиль сбил инвалида-колясочника, который пересекал дорогу в неположенном месте.
Lenta.ru 16:00
Кино
В Италии огласили победителей Венецианского кинофестиваля
Главный приз – «Джокер» «Золотого льва Святого Марка» Венецианского кинофестиваля удостоился фильм «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса.
Газета Metro 13:40
Политика
ЛДПР победила на всех выборах в Хабаровском крае
Lenta.ru 21:45
Экономика
Российские менеджеры не хотят учиться управлять
Мониторинг кадров Российские производственные компании в среднем используют только 43% структурированных управленческих практик — по сравнению с 62% в США, говорится в исследовании Всемирного банка (ВБ) "Управленческий потенциал и эффективность работы предприятий в РФ".
Коммерсантъ 18:41
Политика
Болтон назвал дальнейшие ожидания США после обмена между Москвой и Киевом
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон вслед за главой государства прокомментировал состоявшийся обмен заключенными между Россией и Украиной.
РБК 22:13
Политика
Игорь Бабушкин лидирует на выборах в Астраханской области
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опросов избирателей, которые проводились 8 сентября на избирательных участках, где проходили выборы губернатора Астраханской области.
REGNUM 15:29
Политика
Локоть победил на выборах мэра Новосибирска
Действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) побеждает на выборах города, набрав 50,25% голосов после обработки 100% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Коммерсантъ 16:45
Происшествия
У берегов штата Джорджия перевернулось грузовое судно
Грузовое судно перевернулось в воскресенье у атлантического побережья штата Джорджия (США), судьба четырех членов команды остается неизвестной.
ТАСС 18:21
Происшествия
Душевнобольная «заминировала» дом президента Словакии
Полиция в Словакии 8 сентября получила сообщение о том, что у дома президента Зузаны Чапутовой под Братиславой заложена взрывчатка.
Известия 18:43
Политика
На выборах главы Республики Алтай победил Олег Хорохордин
РИА Новости 21:44
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с латвийским РФШ в товарищеском матче
РИА Новости 12:25
Политика
24% избирателей проголосовали в Иркутской области к 18:00
Твой Иркутск 07:40
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье
7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.
Петербургский дневник вчера в 17:45
Общество
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
РИА Новости 21:20
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Политика
В новую МГД предварительно проходят 19 кандидатов от оппозиции
В новую МГД предварительно проходят 19 кандидатов от оппозиции.
Эхо Москвы 20:00
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru 17:01
Политика
На выборах главы Липецкой области победил Игорь Артамонов
РИА Новости 22:06
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.
Известия 18:15
Культура
Впервые в Туле пройдет фестиваль «Национальный квартал»
14 сентября в Туле на территории городского пространства «Искра» впервые в регионе пройдет фестиваль «Национальный квартал».
MySLO.ru 07:42
Футбол
Андре Шюррле — о дочке: «Не могу перестать наслаждаться тобой»
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле выложил в соцсети фото со своей дочкой.
Спорт-Экспресс 15:51
Экономика
Родительские пособия вырастут в России
Сообщается, что на пособия на первого ребенка, начиная с 2020 года, из федерального бюджета выделят в три раза больше средств, чем в 2019 году.
Газета.Ru 20:58
Политика
В Челябинской области на выборах лидирует врио губернатора Текслер
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер получает 73,16% голосов после обработки 0,13% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Коммерсантъ 12:26
Здоровье
Ошибочка вышла: как добиться справедливости за промахи медиков
В начале сентября стало известно, что житель Новосибирска добился моральной компенсации в размере 10 тыс. рублей за ошибочный положительный тест на ВИЧ.
Известия 17:02