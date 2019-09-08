Футбол
ProstoProSportГрузия сыграла вничью с Данией, Швейцария разгромила Гибралтар
Встреча завершилась со счетом 0:0. Датчане набрали 9 очков и занимают 2-е место в группе D, уступая ирландцам (11). Грузины идут на 4-й строчке, имея в активе 4 балла. В следующих матчах отбора Грузия 12 сентября сыграет с Ирландией, Дания в тот же день встретится со Швейцарией.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 19:33, Вашингтон
Происшествия
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В Японии из-за тайфуна отменили более 100 рейсов
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Snob.ru вчера в 06:50
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7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.
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Облицовка фасада Чкаловской лестницы обрушилась в Нижнем Новгороде
Сегодня в Нижнем Новгороде произошло обрушение облицовки фасада Чкаловской лестницы.
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В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru 17:01
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ТАСС 12:18
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В Москве задержали журналиста Илью Азара
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В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
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В настоящее время самым современным истребителем КВВП считается F-35B Lightning II производства американской компании Lockheed Martin, который использует отдельные технические решения, заимствованные у советского сверхзвукового самолета Як-141.
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