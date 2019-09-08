Футбол

ProstoProSportProstoProSportГрузия сыграла вничью с Данией, Швейцария разгромила Гибралтар

Встреча завершилась со счетом 0:0. Датчане набрали 9 очков и занимают 2-е место в группе D, уступая ирландцам (11). Грузины идут на 4-й строчке, имея в активе 4 балла. В следующих матчах отбора Грузия 12 сентября сыграет с Ирландией, Дания в тот же день встретится со Швейцарией.
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