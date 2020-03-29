Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что страна находится на грани полномасштабной эпидемии COVID-19, призвал население сделать все, чтобы это не произошло.

Гаджеты Анонс NVIDIA Ampere перенесён на сентябрь вслед за Computex 2020 Источник изображения: NVIDIA Организаторы одной из самых важных для отрасли компьютерных выставок на днях были вынуждены заявить, что переносят Computex 2020 с начала июня на конец сентября, а продолжительность мероприятия сокращается с пяти до трёх дней.

Транспорт Ограничительные меры из-за коронавируса не помешают ремонтировать дороги в Южно-Сахалинске В беседе с руководителями подрядных организаций губернатор подчеркнул, что, несмотря на ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса, работы по строительству и благоустройству должны вестись в полном объеме.

Здоровье ВОЗ выпустила рекомендации для остающихся дома Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации для людей, которые вынуждены оставаться дома в связи с распространением коронавируса.

Политика Грузия отказалась пропускать желающих выехать из Армении россиян От грузинской стороны поступил отказ в пропуске через свою территорию граждан России, которые желали выехать из Армении и отправиться домой.

Происшествия В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.

Происшествия В Иркутске выявили первый случай заражения коронавирусом Первый официальный случай коронавирусной инфекции подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, которая вернулась в Приангарье из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Наука Ученым удалось извлечь из черного другие цвета Команде специалистов удалось найти способ контролировать процесс того, как свет проходит через неупорядоченные поверхности, чтобы получить другие цвета.

Здоровье В Китае за сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом Число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае за последние сутки увеличилось на 45, до 81 тысячи 439, пять пациентов скончались, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Политика Поляки оценили российскую помощь Италии Читатели польского издания Interia прокомментировали российскую помощь Италии в борьбе с новым коронавирусом.

Общество Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.

Происшествия В Новосибирской области выявлены два новых случая коронавируса По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения.

Происшествия В Москве ранили игравшего в футбол ребёнка В Москве десятилетний ребёнок во время игры в футбол получил ранение в грудь из пневматического пистолета.