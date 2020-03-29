Коронавирус
ИнтерфаксГрузия встала на грань неуправляемой эпидемии COVID-19
Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что страна находится на грани полномасштабной эпидемии COVID-19, призвал население сделать все, чтобы это не произошло.
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Общество
Джонсон: Ситуация с коронавирусом в Великобритании ухудшится
Британский премьер Борис Джонсон предупредил население, что ситуация с распространением коронавируса ухудшится.
Гаджеты
Анонс NVIDIA Ampere перенесён на сентябрь вслед за Computex 2020
Источник изображения: NVIDIA Организаторы одной из самых важных для отрасли компьютерных выставок на днях были вынуждены заявить, что переносят Computex 2020 с начала июня на конец сентября, а продолжительность мероприятия сокращается с пяти до трёх дней.
Музыка
Боб Дилан выпустил первую за восемь лет песню
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Транспорт
Ограничительные меры из-за коронавируса не помешают ремонтировать дороги в Южно-Сахалинске
В беседе с руководителями подрядных организаций губернатор подчеркнул, что, несмотря на ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса, работы по строительству и благоустройству должны вестись в полном объеме.
Общество
Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки их счетов
Банки и платежные системы обязали информировать клиентов о блокировке их счетов и причинах этого.
Здоровье
ВОЗ выпустила рекомендации для остающихся дома
Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации для людей, которые вынуждены оставаться дома в связи с распространением коронавируса.
Происшествия
В Мурманской области у двух человек подтвержден коронавирус
Второй случай заболевания подтвержден у пациентки из Мончегорска, вернувшейся из туристической поездки в Испанию.
Здоровье
Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса
Минздрав опубликовал четвертую версию методических рекомендаций для диагностики и лечения COVID-19.
Космос
Меркурий мог быть пригоден для жизни
Исследуя снимки Меркурия, ученые обратили внимание на резкие перепады высот и крутые склоны.
Политика
Зеленский сообщил о скором транше от МВФ в размере $2 млрд
Киев в течение полумесяца может получить от Международного валютного фонда (МВФ) первый «быстрый транш» в размере $2 млрд, если выполнит условия фонда.
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в Москве по итогам января–февраля
В Москве по итогам января-февраля 2020 года было продано 17 тыс. 696 автомобилей, что на 15,6% больше результата годичной давности.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России
Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
Экономика
«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов
«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
Политика
Грузия отказалась пропускать желающих выехать из Армении россиян
От грузинской стороны поступил отказ в пропуске через свою территорию граждан России, которые желали выехать из Армении и отправиться домой.
Происшествия
В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
Общество
Профессор-биолог из США одобрил российское лекарство от коронавируса
Доктор биологических наук, профессор американской Школы системной биологии Анна Баранова одобрила использование препарата на основе мефлохина против коронавируса.
Происшествия
В Иркутске выявили первый случай заражения коронавирусом
Первый официальный случай коронавирусной инфекции подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, которая вернулась в Приангарье из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Общество
В Череповце введут режим ЧС из-за коронавируса
В городе Череповце Вологодской области введут режим ЧС из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Шоу-бизнес
Пугачева с сыном спели изгоняющую коронавирус песню
Российская певица Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии.
Наука
Ученым удалось извлечь из черного другие цвета
Команде специалистов удалось найти способ контролировать процесс того, как свет проходит через неупорядоченные поверхности, чтобы получить другие цвета.
Здоровье
В Китае за сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае за последние сутки увеличилось на 45, до 81 тысячи 439, пять пациентов скончались, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Политика
Поляки оценили российскую помощь Италии
Читатели польского издания Interia прокомментировали российскую помощь Италии в борьбе с новым коронавирусом.
Армия и оружие
Россия вывела с главной базы на Тихом океане сразу 18 боевых кораблей
Во Владивостоке с главной базы Тихоокеанского флота российского ВМФ были выведены сразу 18 боевых кораблей.
Происшествия
Крупный пожар в Ростове-на-Дону полностью потушили
Пожарные полностью потушили крупное возгорание камыша в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Общество
Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
Происшествия
В Новосибирской области выявлены два новых случая коронавируса
По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения.
Происшествия
В Москве ранили игравшего в футбол ребёнка
В Москве десятилетний ребёнок во время игры в футбол получил ранение в грудь из пневматического пистолета.
Происшествия
В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции
Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.