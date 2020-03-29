Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксГрузия встала на грань неуправляемой эпидемии COVID-19

Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что страна находится на грани полномасштабной эпидемии COVID-19, призвал население сделать все, чтобы это не произошло.
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Грузия встала на грань неуправляемой эпидемии COVID-19

Интерфакс18:53

В минздраве Грузии заявили, что страна находится на грани неуправляемой эпидемии COVID-19

Газета.Ru18:42

Грузия находится на грани неуправляемой эпидемии коронавируса

Московский Комсомолец19:40

Жителей Грузии предупредили об угрозе неуправляемой эпидемии COVID-19

Взгляд.ру20:32

Минздрав Грузии заявил о нахождении страны на грани эпидемии COVID-19

News.ru19:12

Грузинский министр: страна находится на грани полномасштабной эпидемии

Красная весна19:09
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Общество

Джонсон: Ситуация с коронавирусом в Великобритании ухудшится

Британский премьер Борис Джонсон предупредил население, что ситуация с распространением коронавируса ухудшится.
Российская газета 20:17
Гаджеты

Анонс NVIDIA Ampere перенесён на сентябрь вслед за Computex 2020

Источник изображения: NVIDIA Организаторы одной из самых важных для отрасли компьютерных выставок на днях были вынуждены заявить, что переносят Computex 2020 с начала июня на конец сентября, а продолжительность мероприятия сокращается с пяти до трёх дней.
3DNews 26 марта в 07:43
Музыка

Боб Дилан выпустил первую за восемь лет песню

Интерфакс вчера в 08:20
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия 20:28
Транспорт

Ограничительные меры из-за коронавируса не помешают ремонтировать дороги в Южно-Сахалинске

В беседе с руководителями подрядных организаций губернатор подчеркнул, что, несмотря на ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса, работы по строительству и благоустройству должны вестись в полном объеме.
РИА Сахалин-Курилы 01:10
Общество

Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки их счетов

Банки и платежные системы обязали информировать клиентов о блокировке их счетов и причинах этого.
Рифей-Пермь 02:59
Здоровье

ВОЗ выпустила рекомендации для остающихся дома

Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации для людей, которые вынуждены оставаться дома в связи с распространением коронавируса.
BFM.ru вчера в 06:29
Происшествия

В Мурманской области у двух человек подтвержден коронавирус

Второй случай заболевания подтвержден у пациентки из Мончегорска, вернувшейся из туристической поездки в Испанию.
ТВ-21 15:48
Здоровье

Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

Минздрав опубликовал четвертую версию методических рекомендаций для диагностики и лечения COVID-19.
Плюс один +1 вчера в 11:05
Космос

Меркурий мог быть пригоден для жизни

Исследуя снимки Меркурия, ученые обратили внимание на резкие перепады высот и крутые склоны.
TV BRICS вчера в 08:00
Политика

Зеленский сообщил о скором транше от МВФ в размере $2 млрд

Киев в течение полумесяца может получить от Международного валютного фонда (МВФ) первый «быстрый транш» в размере $2 млрд, если выполнит условия фонда.
РБК вчера в 21:07
Авто

Названы самые популярные кроссоверы в Москве по итогам января–февраля

В Москве по итогам января-февраля 2020 года было продано 17 тыс. 696 автомобилей, что на 15,6% больше результата годичной давности.
Известия вчера в 03:49
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
SMINEWS в Подольске 10:20
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении компании.
РБК 15:44
Политика

Грузия отказалась пропускать желающих выехать из Армении россиян

От грузинской стороны поступил отказ в пропуске через свою территорию граждан России, которые желали выехать из Армении и отправиться домой.
Невские Новости 19:56
Происшествия

В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
Российская газета 09:37
Общество

Профессор-биолог из США одобрил российское лекарство от коронавируса

Доктор биологических наук, профессор американской Школы системной биологии Анна Баранова одобрила использование препарата на основе мефлохина против коронавируса.
News.ru 14:08
Происшествия

В Иркутске выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый официальный случай коронавирусной инфекции подтвержден в Иркутске у 62-летней женщины, которая вернулась в Приангарье из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 20:01
Общество

В Череповце введут режим ЧС из-за коронавируса

В городе Череповце Вологодской области введут режим ЧС из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:23
Шоу-бизнес

Пугачева с сыном спели изгоняющую коронавирус песню

Российская певица Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии.
Evo-rus.com вчера в 15:47
Наука

Ученым удалось извлечь из черного другие цвета

Команде специалистов удалось найти способ контролировать процесс того, как свет проходит через неупорядоченные поверхности, чтобы получить другие цвета.
Rusargument 16:30
Происшествия

«Газпром» изолировал из-за коронавируса крупнейшее месторождение Ямала

РБК вчера в 05:13
Здоровье

В Китае за сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае за последние сутки увеличилось на 45, до 81 тысячи 439, пять пациентов скончались, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости 20:28
Политика

Поляки оценили российскую помощь Италии

Читатели польского издания Interia прокомментировали российскую помощь Италии в борьбе с новым коронавирусом.
РИА Новости вчера в 19:45
Армия и оружие

Россия вывела с главной базы на Тихом океане сразу 18 боевых кораблей

Во Владивостоке с главной базы Тихоокеанского флота российского ВМФ были выведены сразу 18 боевых кораблей.
Суть событий 08:56
Происшествия

Крупный пожар в Ростове-на-Дону полностью потушили

Пожарные полностью потушили крупное возгорание камыша в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 19:12
Общество

Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
РИА Новости вчера в 10:38
Происшествия

В Новосибирской области выявлены два новых случая коронавируса

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения.
Известия 02:31
Происшествия

В Москве ранили игравшего в футбол ребёнка

В Москве десятилетний ребёнок во время игры в футбол получил ранение в грудь из пневматического пистолета.
RT на русском 15:02
Происшествия

В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции

Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
REGNUM 18:34
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