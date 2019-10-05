Политика

ИзвестияИзвестияГрузия захотела скорейшего возобновления авиасообщения с Россией

Грузия выступает за восстановление авиасообщения с Россией и приветствует ускорение данного процесса. Об этом 4 октября рассказал глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
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Тбилиси хочет «как можно скорее» возобновить авиасообщение с Россией

Life.ru13:26

Тбилиси высказывается за скорейшее возобновление авиасообщения с РФ

Вести.Ru16:50

МИД Грузии выступил за скорейшее восстановление авиасообщения с Россией

РИА Новости16:10

Отпустило? Глава МИД Грузии просит восстановить авиасообщение с Россией

REGNUM16:29

Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ

Российская газета17:50

Глава МИД Грузии заявил, что будет приветствовать возобновление полетов из России

ТАСС12:21

МИД Грузии выступает за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией

Коммерсантъ11:47
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 19:44, Вашингтон
Происшествия

Двухмесячная пассажирка рейса Грозный-Москва умерла в Волгограде

Rambler News Service 01:59
Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия вчера в 12:17
Политика

Путин заинтересовался возможностью создания медицинской госкорпорации

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 4 октября задался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.
Известия 14:20
Авто

Машинам на газе могут разрешить ездить бесплатно по платным трассам

Автомобилям на газомоторном топливе могут разрешить бесплатно ездить по платным трассам в России.
Автоновости дня вчера в 04:36
Происшествия

Число жертв протестов в Ираке возросло до 65 человек

Число жертв протестов в Ираке со 1 октября увеличилось до 65 человек.
Вести.Ru 18:45
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия 02 октября в 17:50
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись

«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
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Чемпионат 12:00
Происшествия

В Балашихе задержали подозреваемого в убийстве школьницы подростка

РБК вчера в 05:05
Общество

Анджелина Джоли воссоединилась с покинувшим ее сыном

Как призналась Джоли на предыдущей премьере того же фильма — в Лос-Анджелесе, состоявшейся на днях, она очень надеялась, но не была уверена, что Мэддокс прилетит к ней в Японию.
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Гаджеты

Владельцы iPhone с iOS 13 не могут написать фразу Hot Chocolate

Режим быстрого набора текста при помощи свайпов, появившийся в одном из последних обновлений iOS 13, не позволяет написать слова Hot Chocolate.
Planet Today 06:22
Политика

Киев рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в конце октября

Ранее, 3 октября, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая рабочий график главы российского государства Владимира Путина, в октябре встреча "четверки" вряд ли состоится.
ТАСС 16:36
Политика

Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

RT на русском 17:15
Общество

Картину-карикатуру на британский парламент Бэнкси продали за $12 млн

РБК вчера в 17:07
Наука

Генетическое редактирование придало мухам ядовитость бабочек

ТАСС Наука вчера в 05:31
Экономика

Девелопер ПИК прорабатывает выход на рынок Дальнего Востока

Крупнейший российский девелопер ПИК прорабатывает возможные варианты выхода на строительный рынок Дальнего Востока, сообщил журналистам в пятницу президент группы "ПИК" Сергей Гордеев.
ТАСС 06:24
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Пентагон обвинил Россию в подрыве стабильности Латинской Америки

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Шоу-бизнес

«Ленком» отменил вечер памяти Николая Караченцова

Как пояснил директор театра Марк Варшавер, вечер памяти обязательно состоится, но в другой день, так как коллектив не хочет, чтобы концерт проходил, пока не прошло 40 дней со дня смерти Марка Захарова.
Культуромания вчера в 14:21
Шоу-бизнес

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48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru вчера в 16:10
Происшествия

Летевший в Стамбул самолет вернулся во Внуково из-за пьяного дебошира

Известия 16:36
Футбол

Вальдес покинет должность тренера «Барселоны» из-за конфликта с Клюйвертом

Бывший игрок «Барселоны» Виктор Вальдес покинет пост тренера юношеской команды каталонского клуба из-за разногласий с Патриком Клюйвертом.
Матч ТВ 17:00
Политика

Кремль прокомментировал присвоение Чемезову звания Героя России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, прокомментировал сообщение о присвоении главе Ростеха Сергею Чемезову звания Героя России, заявив, что соответствующий указ не публиковался.
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Поставки импортной вакцины от гриппа в РФ задерживаются

Поставки в Россию импортной вакцины от гриппа ожидаются в следующем месяце, пишет газета «Коммерсантъ».
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Парализованный мужчина снова ходит с управляемым мозгом экзоскелетом

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На Кубке мира российские волейболисты проиграли Австралии

Напомним: российские волейболисты потерпели первое поражение на турнире после двух побед: над канадцами и Ираном.
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Армия и оружие

В США назвали самый мощный российский самолет

Американские журналисты назвали Ил-76 самым мощным российским самолетом, сообщает The National Interest.
Газета.Ru вчера в 01:25
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета вчера в 04:58
Общество

Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда

Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Интерфакс 15:17
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Соловьев: «Гребенщиков деградировал до куплетиста»

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Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.
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