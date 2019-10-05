Политика
ИзвестияГрузия захотела скорейшего возобновления авиасообщения с Россией
Грузия выступает за восстановление авиасообщения с Россией и приветствует ускорение данного процесса. Об этом 4 октября рассказал глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
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Происшествия
Двухмесячная пассажирка рейса Грозный-Москва умерла в Волгограде
Rambler News Service 01:59
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17
Политика
Путин заинтересовался возможностью создания медицинской госкорпорации
Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 4 октября задался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.
Известия 14:20
Авто
Машинам на газе могут разрешить ездить бесплатно по платным трассам
Автомобилям на газомоторном топливе могут разрешить бесплатно ездить по платным трассам в России.
Автоновости дня вчера в 04:36
Происшествия
Число жертв протестов в Ираке возросло до 65 человек
Число жертв протестов в Ираке со 1 октября увеличилось до 65 человек.
Вести.Ru 18:45
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия 02 октября в 17:50
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер вчера в 07:54
Футбол
Тимур Жамалетдинов перешел из ЦСКА в «Лех». Сейчас он не играет в Польше
Почти сразу после переезда в Польшу Жамалетдинов дал интервью изданию Przeglad Sportowy, в котором прошёлся по ЦСКА.
Чемпионат 12:00
Общество
Анджелина Джоли воссоединилась с покинувшим ее сыном
Как призналась Джоли на предыдущей премьере того же фильма — в Лос-Анджелесе, состоявшейся на днях, она очень надеялась, но не была уверена, что Мэддокс прилетит к ней в Японию.
7Дней.ру 07:30
Гаджеты
Владельцы iPhone с iOS 13 не могут написать фразу Hot Chocolate
Режим быстрого набора текста при помощи свайпов, появившийся в одном из последних обновлений iOS 13, не позволяет написать слова Hot Chocolate.
Planet Today 06:22
Политика
Киев рассчитывает на встречу в «нормандском формате» в конце октября
Ранее, 3 октября, помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что сроки проведения саммита в "нормандском формате" пока не обсуждались, но, учитывая рабочий график главы российского государства Владимира Путина, в октябре встреча "четверки" вряд ли состоится.
ТАСС 16:36
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
RT на русском 17:15
Наука
Генетическое редактирование придало мухам ядовитость бабочек
ТАСС Наука вчера в 05:31
Экономика
Девелопер ПИК прорабатывает выход на рынок Дальнего Востока
Крупнейший российский девелопер ПИК прорабатывает возможные варианты выхода на строительный рынок Дальнего Востока, сообщил журналистам в пятницу президент группы "ПИК" Сергей Гордеев.
ТАСС 06:24
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в подрыве стабильности Латинской Америки
Политика России, Китая и Ирана в Латинской Америке подрывают стабильность в регионе, заявил глава Южного командования Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер на встрече с журналистами.
REGNUM 19:31
Шоу-бизнес
«Ленком» отменил вечер памяти Николая Караченцова
Как пояснил директор театра Марк Варшавер, вечер памяти обязательно состоится, но в другой день, так как коллектив не хочет, чтобы концерт проходил, пока не прошло 40 дней со дня смерти Марка Захарова.
Культуромания вчера в 14:21
Шоу-бизнес
Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги
48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru вчера в 16:10
Футбол
Вальдес покинет должность тренера «Барселоны» из-за конфликта с Клюйвертом
Бывший игрок «Барселоны» Виктор Вальдес покинет пост тренера юношеской команды каталонского клуба из-за разногласий с Патриком Клюйвертом.
Матч ТВ 17:00
Политика
Кремль прокомментировал присвоение Чемезову звания Героя России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, прокомментировал сообщение о присвоении главе Ростеха Сергею Чемезову звания Героя России, заявив, что соответствующий указ не публиковался.
Взгляд.ру 05:27
Общество
Поставки импортной вакцины от гриппа в РФ задерживаются
Поставки в Россию импортной вакцины от гриппа ожидаются в следующем месяце, пишет газета «Коммерсантъ».
REGNUM 18:54
Наука
Парализованный мужчина снова ходит с управляемым мозгом экзоскелетом
Человек, парализованный от плеч, может ходить, используя новаторскую роботизированную систему с четырьмя конечностями, или экзоскелет, который управляется и контролируется сигналами из его мозга.
MedikForum.ru 00:20
Волейбол
На Кубке мира российские волейболисты проиграли Австралии
Напомним: российские волейболисты потерпели первое поражение на турнире после двух побед: над канадцами и Ираном.
МонаВиста 05:52
Армия и оружие
В США назвали самый мощный российский самолет
Американские журналисты назвали Ил-76 самым мощным российским самолетом, сообщает The National Interest.
Газета.Ru вчера в 01:25
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Общество
Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда
Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Интерфакс 15:17
Музыка
Соловьев: «Гребенщиков деградировал до куплетиста»
Кавказ Пост 02 октября в 05:42
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой
Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.
Культуромания 12:30