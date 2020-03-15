Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruГрузия объявила о закрытии границы с Россией

Власти Грузии приняли решение закрыть границу с Россией из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации грузинского правительства.
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с чего всё началось
«Ввиду повсеместной угрозы коронавируса был обсужден вопрос о временной приостановке передвижения граждан между Грузией и Российской Федерацией с 16 марта этого года»,— заявили
 в правительстве Грузии.
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