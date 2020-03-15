Коронавирус
Lenta.ruГрузия объявила о закрытии границы с Россией
Власти Грузии приняли решение закрыть границу с Россией из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации грузинского правительства.
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с чего всё началось
«Ввиду повсеместной угрозы коронавируса был обсужден вопрос о временной приостановке передвижения граждан между Грузией и Российской Федерацией с 16 марта этого года»,— заявили в правительстве Грузии.Коммерсантъ10:05
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Здоровье
Врач объяснил внезапные смерти знаменитостей и рассказал, как избежать подобного
Внезапная смерть вызывает полную растерянность. Но на фоне полного здоровья смерти не бывает.
Здоровье
Врачи назвали способ защиты от коронавируса без лекарств
Немецкие медики рассказали о действенных мерах по борьбе с коронавирусом без лекарств.
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone сыграло более 15 миллионов человек
Общее количество игроков в «королевской битве» Call of Duty: Warzone превысило 15 млн человек.
Происшествия
Военный вертолёт произвёл случайный выстрел в Чите
Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома.
Общество
Торговые сети России начали заранее запасаться продуктами
Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит.
Футбол
Ростов — Локомотив 1:3
Московский «Локомотив» на выезде взял верх над «Ростовом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Шоу-бизнес
Волочкова оскорбила журналистку за вопрос о вечеринке с сухим льдом
Балерина Анастасия Волочкова оскорбила корреспондента радиостанции "Говорит Москва" после вопроса о вечеринке с сухим льдом.
Финансы
Пенсии увеличат. Мишустин принял волевое решение
На днях как раз депутаты Госдумы приняли поправки в бюджет ПФР на 2020–2022 годы.
Происшествия
В Москве на улице обстреляли девушек
Двух девушек обстреляли на юго-востоке столицы. Инцидент произошел на Краснодарской улице возле дома 57.
Футбол
Появилось видео потасовки футболистов «Тамбова» и «Крыльев Советов»
В социальных сетях появилось видео потасовки футболистов в матче молодежного первенства между "Тамбовом" и "Крыльями советов", из-за который встреча не была доиграна.
Общество
Минобрнауки РФ рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков выпустил для российских вузов рекомендации об организации дистанционного обучения с 16 марта на фоне распространения коронавируса.
Общество
Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта
Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Общество
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Транспорт
РЖД отменяет поезда в Молдавию и Украину из-за коронавируса
Международные поезда «Федеральной пассажирской компании» — дочерней компании РЖД, прекратят курсировать между Россией, Украиной и Молдавией с 17 марта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, передаёт сегодня, 15 марта, ТАСС, ссылаясь на информацию, опубликованную на сайте ФПК.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63
Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63.
Происшествия
Под Петербургом загорелся туристический автобус
В Ленинградской области загорелся туристический автобус.
Музыка
Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»
Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
Армия и оружие
В российской армии увеличилось использование беспилотников
Напомним, осенью 2019 года Министерство обороны РФ выделило один миллиард рублей на приобретение новых модернизированных беспилотников.
Единоборства
Оливейра победил Ли на UFC Fight Night 170
Бразильский боец Чарльз Оливейра на турнире UFC Fight Night 170 победил американца Кевина Ли, применив удушающий прием.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Шоу-бизнес
Самойлова впервые прокомментировала скандал с Джиганом
Модель Оксана Самойлова впервые высказалась о конфликте со своим супругом Джиганом.
Авто
Новый кроссовер Honda Breeze стал популярнее Mitsubishi Outlander
Компания Honda объявила старт продаж нового кроссовера Honda Breeze в конце ноября прошлого года.
Общество
Обессиленного Яценюка в медицинской маске привезли в киевскую клинику
Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, доставили в киевскую клинику «Борис».
Армия и оружие
Армия Хафтара заявила о гибели турецких военных при ударе в Ливии
Кино
Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
В многострадальном ситкоме "Сваты" новая беда: проект покинула одна из ведущих его актрис - 57-летняя Заслуженная артистка России Людмила Артемьева, сыгравшая Ольгу Ковалеву.
Энергетика
Дюков оценил себестоимость добычи нефти в России в $3–5 за баррель
Средняя себестоимость добычи нефти в России составляет $3–5 за баррель, заявил гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков в эфире телеканала «Россия 1». «У нас низкий уровень долга, поэтому у нас есть все основания безболезненно пройти даже очень продолжительный период низких цен», – отметил он.
Общество
Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса
Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Общество
«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 13 европейских городов
Авиакомпания «Аэрофлот» временно приостанавливает полеты в ряд европейских городов, включая Франкфурт, Прагу и Осло, говорится на сайте перевозчика.