с чего всё началось

Власти Грузии приняли решение закрыть границу с Россией из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации грузинского правительства.

Грузия объявила о закрытии границы с Россией

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