с чего всё началось

Частичное закрытие границы между Грузией и Россией запланировано на 16 марта. Оно связано с повышением мер безопасности в Грузии на фоне распространения коронавирусной инфекции, поясняют в пресс-служба грузинского правительства.

Общество В Италии за сутки от коронавируса скончались 368 человек Рим, 15 марта 2020, 21:17 — REGNUM В Италии за сутки от пневмонии COVID-2019, вызванной новым типом коронавируса, скончались 368 человек, общее число жертв в стране достигло 1809.

Футбол «Локомотив» победил «Ростов» и вышел на второе место в ЧР Встреча 22-го тура Российской премьер-лиги, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 3:1. На 34-й минуте Гжегож Крыховяк нанес дальний удар, после которого мяч рикошетом от голкипера "Ростова" Сергея Песьякова влетел в ворота.

Общество УрФУ переходит на дистанционное обучение студентов Аналогичные меры могу быть введены в школах региона Уральский федеральный университет (УрФУ) переходит на дистанционную форму обучения, заявил ректор вуза Виктор Кокшаров.

Политика Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Общество «Яндекс» запустил карту распространения коронавируса "Яндекс" запустил онлайн-карту, на которой отображаются данные о распространении коронавируса нового типа в России и мире.

Космос В России появится новый космический корабль В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Общество «Аэрофлот» расширил список приостановленных рейсов в Европу Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса и ограничений авиасообщения расширила список приостановленных рейсов в Европу, сообщается на сайте компании.